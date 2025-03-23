Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty Images
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Portekiz'in şok yenilgisinin ardından Cristiano Ronaldo'dan savaş çığlığı!

C. RonaldoPortekiz - DanimarkaPortekizDanimarkaUEFA Nations League A

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Danimarka'ya karşı oynayacağı Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde meydan okuyan bir mesaj gönderdi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Ronaldo'dan Danimarka karşılaşması öncesinde savaş çığlığı
  • İlk maçta 1-0 yenildiler
  • Portekiz, pazar günü ikinci maçta Danimarka'yı ağırlıyor
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