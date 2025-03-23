Portekiz'in şok yenilgisinin ardından Cristiano Ronaldo'dan savaş çığlığı!

Getty ImagesRitabrata Banerjee ve Can ÖzerPortekiz'in şok yenilgisinin ardından Cristiano Ronaldo'dan savaş çığlığı!C. RonaldoPortekiz - DanimarkaPortekizDanimarkaUEFA Nations League ACristiano Ronaldo, Portekiz'in Danimarka'ya karşı oynayacağı Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde meydan okuyan bir mesaj gönderdi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaRonaldo'dan Danimarka karşılaşması öncesinde savaş çığlığıİlk maçta 1-0 yenildilerPortekiz, pazar günü ikinci maçta Danimarka'yı ağırlıyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱