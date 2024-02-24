Pochettino Klopp splitGetty Images
İdil Erin Tetik

Pochettino, Liverpool'a karşı oynayacakları final öncesi Jürgen Klopp konusunda hakemleri uyardı

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Mauricio Pochettino, Liverpool ile oynayacakları İngiltere Lig Kupası finalinden önce hakemleri adil olmaya çağırdı.

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  • Chelsea ile Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde karşılaşacak
  • Pochettino hakemlerin adil olmasını istedi
  • Jürgen Klopp konusunda uyardı

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