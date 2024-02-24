Pochettino, Liverpool'a karşı oynayacakları final öncesi Jürgen Klopp konusunda hakemleri uyardı

Getty Imagesİdil Erin TetikPochettino, Liverpool'a karşı oynayacakları final öncesi Jürgen Klopp konusunda hakemleri uyardıChelseaLiverpoolChelsea - LiverpoolMauricio PochettinoJuergen KloppEFL CupPremier LeagueMauricio Pochettino, Liverpool ile oynayacakları İngiltere Lig Kupası finalinden önce hakemleri adil olmaya çağırdı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaChelsea ile Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde karşılaşacakPochettino hakemlerin adil olmasını istediJürgen Klopp konusunda uyardı