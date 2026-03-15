Çeviri:
Pisa-Cagliari, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri
Ev sahibi takım, sezonun belki de en iyi maçını oynadı; maçın büyük bir bölümünde sayıca azınlıkta olmasına rağmen, hâlâ mücadele etme azminin yüksek olduğunu gösterdi.
Nicolas 6,5: Yediği golde yapabileceği pek bir şey yoktu, geri kalanında iyi kontrol sağladı.
Calabresi 6,5: Çok ikna edici bir maç çıkardı, savunma mücadelelerinde kendinden emin, kontra ataklarda iyi yükseldi. İlk yarı sonunda sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. (2. yarı 1. dakikadan itibaren Albiol 6: Gol anında Pavoletti tarafından biraz itildi, bunun dışında iyi bir giriş yaptı.)
Caracciolo 8: Uzun süre hatırlayacağı bir maç. Defansif aşamada tam bir set gibi, ancak bugün kariyerinin, hatta belki de bu sezonun en önemli anını yaşadı; rakip ceza sahasında büyük karakter gösteren bir çift gol attı.
Canestrelli 7: Her iki fazda da mükemmel bir maç çıkardı. Çift markajlarda çok değerliydi.
Leris 7: Çok yönlü bir maç. Çok koştu, orta saha çizgisinin gerisinde takım arkadaşlarına iyi destek verdi ve rakip yarı sahada da çok iyi fırsatlar yarattı. (45' ikinci yarıdan itibaren Toure: s.v.)
Marin: s.v. (16' p.t. Hoejholt 6,5: Maça iyi bir katkı yaptı. Çekişmelerde kendinden emin, varlığını hissettirdi.)
Aebischer 7: Yüksek riskli bir bölgede, özellikle sayıca azken çok güçlüydü.
Angori 7,5: Etkileyici sayıda topa dokundu, maç boyunca koştu ve pres yaptı. Moreo ile iletişimi mükemmeldi ve duran toplarda da başarılıydı.
Moreo 8: Şimdiye kadarki en iyi performanslarından biri. Büyük bir karakter sergiledi, maçı açan golü attı ve birçok pozisyonda tehlikeli oldu. Seyircinin hak ettiği alkışlar eşliğinde sahadan çıktı.
Tramoni 6,5: Forvet arkadaşlarıyla iyi paslaşmalar yaptı, ayrıca uzak mesafeden birkaç şut denedi. (27' ikinci yarıdan itibaren Akinsanmiro 6,5: Takım arkadaşlarına iyi destek verdi.)
Durosinmi 4,5: İlk yarıda büyük bir hata yaptı ve takımını neredeyse tüm maç boyunca sayıca azınlıkta bıraktı.
Teknik Direktör Hiljemark 7,5: Mücadeleci ve sahada iyi bir düzen kuran Pisa, ilk yarıdan itibaren 10 kişi kalmasına rağmen çok az zorlandı. Maçı çok iyi okudu ve doğru zamanda doğru değişiklikleri yaptı.
Cagliari
Konuk takım, maçın büyük bir bölümünde sayı üstünlüğüyle oynamasına rağmen hiçbir zaman üstünlük sağlayamadı; aksine, çok az risk aldı. Sıralama bir yana, derinlemesine analiz edilmesi gereken bir dizi olumsuz sonuç böylece devam ediyor.
Caprile 6: Yediği gollere rağmen, aynı sayıda tehlikeli pozisyonu kurtararak belki de daha fazla gol yemesini engelledi.
Zé Pedro 5,5: Bugün pek ikna edici değildi, özellikle Moreo'nun varlığından çok etkilendi. Hücumda da pek varlık gösteremedi. (31' ikinci yarıdan itibaren Albarracin: s.v.)
Dossena 5: Rakip takımın yüksek toplarını okumakta büyük zorluk çekti. Duran toplarda çok dikkatsizdi.
Mina 5,5: Savunmada yaptığı bazı hatalar performansını olumsuz etkiledi. Hücumda daha fazla ağırlık kazandırmak için oyundan alındı. (2. yarı 1. dakikada Zappa 6: Sahaya iyi bir giriş yaptı. Bazen pek takip edilemese de boşluklara atılmaya çalıştı.)
Palestra 5: Bugün oyunda pek varlık gösteremedi. Birkaç orta dışında, onun kalitesine sahip bir oyuncudan kesinlikle daha fazlası beklenir.
Adopo 5,5: Maçın temposuna ayak uyduramadı, çok ağır kaldı. (2. yarı 1. dakikadan itibaren Pavoletti 6,5: Hücuma daha fazla tehlike katmak için oyuna girdi ve harika bir golle cevap verdi. Takım arkadaşlarına örnek oldu.)
Gaetano 5,5: Moreo'nun sürekli onun bölgesine baskı yapması nedeniyle daha geride oynamak zorunda kaldı. (19' ikinci yarıdan itibaren Mazzitelli 6: dikey yönlü birkaç iyi hareketle kendini gösterdi.)
Sulemana 5: Gerçekten formda değil ve oyunun dışında. Asla maça giremedi, kanatta çok kenarda kaldı, potansiyel olarak tehlikeli bazı pozisyonları boşa harcadı.
Obert 5: İlk yarıda fena oynamadı ama ikinci yarıda çok gergin olduğu ve mücadelelerde sık sık geç kaldığı görüldü. Nitekim son çeyrek saatte topa hiç dokunmadan Leris'e tekme attı ve ikinci sarı kartla oyundan atıldı.
Folorunsho 5: Onun için de unutulması gereken bir maç. Defansda neredeyse hiç gerektiği gibi kapatamıyor, hücumda ise çok fazla fırsatı boşa harcıyor.
Kilicsoy 5,5: Birkaç dengesiz şut ve biraz daha fazlası. (19' s.t. Trepy 6: Genel olarak yeterli bir performans sergiledi.)
Teknik Direktör Pisacane 5,5: Maçın neredeyse tamamında sayı üstünlüğüne rağmen, konsantrasyonunu ve fiziksel formunu kaybetmiş gibi görünen bir takımdan pek bir şey çıkaramadı. Değişikliklerle hücuma daha fazla ağırlık vermeye çalıştı, ancak oyun hiçbir zaman tam olarak organize görünmedi.