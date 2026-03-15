Pisa-Cagliari, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri

Ev sahibi takım, sezonun belki de en iyi maçını oynadı; maçın büyük bir bölümünde sayıca azınlıkta olmasına rağmen, hâlâ mücadele etme azminin yüksek olduğunu gösterdi.

Nicolas 6,5: Yediği golde yapabileceği pek bir şey yoktu, geri kalanında iyi kontrol sağladı.

Calabresi 6,5: Çok ikna edici bir maç çıkardı, savunma mücadelelerinde kendinden emin, kontra ataklarda iyi yükseldi. İlk yarı sonunda sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. (2. yarı 1. dakikadan itibaren Albiol 6: Gol anında Pavoletti tarafından biraz itildi, bunun dışında iyi bir giriş yaptı.)

Caracciolo 8: Uzun süre hatırlayacağı bir maç. Defansif aşamada tam bir set gibi, ancak bugün kariyerinin, hatta belki de bu sezonun en önemli anını yaşadı; rakip ceza sahasında büyük karakter gösteren bir çift gol attı.

Canestrelli 7: Her iki fazda da mükemmel bir maç çıkardı. Çift markajlarda çok değerliydi.

Leris 7: Çok yönlü bir maç. Çok koştu, orta saha çizgisinin gerisinde takım arkadaşlarına iyi destek verdi ve rakip yarı sahada da çok iyi fırsatlar yarattı. (45' ikinci yarıdan itibaren Toure: s.v.)

Marin: s.v. (16' p.t. Hoejholt 6,5: Maça iyi bir katkı yaptı. Çekişmelerde kendinden emin, varlığını hissettirdi.)

Aebischer 7: Yüksek riskli bir bölgede, özellikle sayıca azken çok güçlüydü.

Angori 7,5: Etkileyici sayıda topa dokundu, maç boyunca koştu ve pres yaptı. Moreo ile iletişimi mükemmeldi ve duran toplarda da başarılıydı.

Moreo 8: Şimdiye kadarki en iyi performanslarından biri. Büyük bir karakter sergiledi, maçı açan golü attı ve birçok pozisyonda tehlikeli oldu. Seyircinin hak ettiği alkışlar eşliğinde sahadan çıktı.

Tramoni 6,5: Forvet arkadaşlarıyla iyi paslaşmalar yaptı, ayrıca uzak mesafeden birkaç şut denedi. (27' ikinci yarıdan itibaren Akinsanmiro 6,5: Takım arkadaşlarına iyi destek verdi.)

Durosinmi 4,5: İlk yarıda büyük bir hata yaptı ve takımını neredeyse tüm maç boyunca sayıca azınlıkta bıraktı.

Teknik Direktör Hiljemark 7,5: Mücadeleci ve sahada iyi bir düzen kuran Pisa, ilk yarıdan itibaren 10 kişi kalmasına rağmen çok az zorlandı. Maçı çok iyi okudu ve doğru zamanda doğru değişiklikleri yaptı.