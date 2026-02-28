Zaferin anahtarı, 1-0'lık üstünlüğü savunmaktı. Maçtan sonra Parkinson, Red Dragons'ın büyük baskı altında olduğunu, ancak zaferi elde etmek için muazzam bir karakter gösterdiğini itiraf etti.

"Bugün galibiyet için inanılmaz bir direnç gösterdik" dedi. "Maçta bazı önemli anlar vardı. [Issa] Kabore ve [George] Dobson'ın muhteşem blokları, ardından Ollie'nin muhteşem bitirişi.

"Arthur, rakibin ilk şutunu kurtardı, ama ne kurtarıştı ama! Carey'nin bu tür durumlarda çok tehlikeli olduğunu biliyoruz. Düşük ve sert bir şut attı, bacakların arasından geçti ve Arthur maçı kazandıran kurtarışı yaptı."

Wrexham'ın golünü savunma şeklini "olağanüstü" olarak nitelendirmeye devam etti ve ekledi: "Buraya gelirken, set oyunları ve genel oyundan ilk temasların önemli olacağını biliyorduk.

Bugün top kaç kez ceza sahasına girdi ve Wrexham oyuncularının kafasıyla veya ikinci topa tepki vererek geri çıktı, bir düşünün."