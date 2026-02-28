Getty Images Sport
Phil Parkinson, Red Dragons'ın Şampiyonluk play-off'larına bir adım daha yaklaşmasıyla Wrexham'ın "inanılmaz direncini" övdü
Rathbone, Wrexham'a galibiyet kazandırdı
Wrexham'ın güçlü formu ve deplasman başarısı, Cumartesi günü Oliver Rathbone'un golüyle Londra'da devam etti. Kısa süre önce Racecourse Ground'daki sözleşmesini uzatan orta saha oyuncusu, kalabalığın arasından sağ alt köşeye gönderdiği şutla Red Dragons'ı galibiyete taşıdı.
Konuk takım, öne geçtikten sonra savunmada güçlü kalmak zorunda kaldı ve Nathan Jones'un takımı tarafından eşitliği sağlamak için büyük baskı altına alındı. İyi savunma yapan ve Charlton'ın tüm ataklarını savuşturan Wrexham, az farkla önde olduğu maçı kazanarak deplasmanında değerli bir sonuç elde etti.
Parkinson forvetleri övüyor
Rathbone'un golü etkileyiciydi, orta saha oyuncusu ceza sahasının kenarından kaleyi buldu. Gol, rekor transfer Nathan Broadhead'in akıllı bir hareketinden geldi ve Wrexham teknik direktörü Parkinson, maçın galibiyetini getiren oyuncularını övmekten geri kalmadı.
"Broadhead, kendisini marke eden oyuncuyu iyi bir şekilde geçmeyi başardı ve Rathbone bizim için birçok kez yaptığı şeyi yaptı. Bu tür durumlarda çok sakin davranıyor. Gerçekten çok iyi bir bitiriş oldu" dedi. "İkinci yarıda çok iyi fırsatlar yakaladık ve bunları değerlendiremediğinizde biraz baskı oluşuyor. Ama bugün iyi bir performans sergiledik. Dan Scarr ve Zak Vyner gibi oyuncuları sahaya sürdüğünüzde, bu takımın geri kalanına da yardımcı oluyor."
Wrexham, muazzam savunmasıyla galibiyete ulaştı
Zaferin anahtarı, 1-0'lık üstünlüğü savunmaktı. Maçtan sonra Parkinson, Red Dragons'ın büyük baskı altında olduğunu, ancak zaferi elde etmek için muazzam bir karakter gösterdiğini itiraf etti.
"Bugün galibiyet için inanılmaz bir direnç gösterdik" dedi. "Maçta bazı önemli anlar vardı. [Issa] Kabore ve [George] Dobson'ın muhteşem blokları, ardından Ollie'nin muhteşem bitirişi.
"Arthur, rakibin ilk şutunu kurtardı, ama ne kurtarıştı ama! Carey'nin bu tür durumlarda çok tehlikeli olduğunu biliyoruz. Düşük ve sert bir şut attı, bacakların arasından geçti ve Arthur maçı kazandıran kurtarışı yaptı."
Wrexham'ın golünü savunma şeklini "olağanüstü" olarak nitelendirmeye devam etti ve ekledi: "Buraya gelirken, set oyunları ve genel oyundan ilk temasların önemli olacağını biliyorduk.
Bugün top kaç kez ceza sahasına girdi ve Wrexham oyuncularının kafasıyla veya ikinci topa tepki vererek geri çıktı, bir düşünün."
Chelsea, FA Kupası'nda bekliyor
Wrexham tekrar sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor ve FA Cup'ta Chelsea ile karşılaşarak şimdiye kadarki masalsı hikayelerinin en büyük zorluğuyla karşı karşıya kalacak. The Blues, Liam Rosenior yönetiminde istikrarlı bir başlangıç yaptı ve Championship takımına elenmenin şokunu yaşamak istemeyecektir.
Pedro Neto, kendisinin ve Blues'un bu sezon FA Cup'ı kaldırma arzusunu dile getirdi, ancak Red Dragons aşılması kolay bir engel olmayacak. Parkinson'un takımı, İngiliz futbolunun ikinci liginde en formda takımlardan biri ve batı Londra kulübünün herhangi bir hatasını değerlendirmeye çalışacak.
Blues, önce Rosenior yönetiminde kulübü yenen tek takım olan Arsenal ile Premier League'de karşılaşacak. Gunners, Leeds United'ı yenerek peşine düşen Manchester City'den 5 puan farkla uzaklaşmak için kararlı olacak.
