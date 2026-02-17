Phil Foden, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosundaki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Man City orta saha oyuncusu, kısa süreli canlanmanın ardından yeniden başlangıç noktasına geri döndü

Foden, son üç Premier Lig maçında üst üste sadece City'nin yedek kulübesinde yer aldı. Bu maçların ikincisinde, City Tottenham'da galibiyet peşindeyken sadece iki dakika süre aldı. Liverpool'da heyecan verici geri dönüş galibiyetinde ise sahaya bile çıkamadı.

Foden'ın düşüşüne dair endişeler, Fulham karşısında 14 maçta ilk golünü atmasıyla bir nebze azaldı, ancak Cumartesi günkü FA Cup maçında City'nin League Two Salford City'yi zorlu bir galibiyetle mağlup ettiği maçta, Foden'ın aldatıcı performansı bu endişeleri yeniden canlandırdı.

Bu, Foden'ın gerçekten iyileşme yoluna geri döndüğünü göstermek için mükemmel bir fırsat olmalıydı, ancak Fulham'a karşı gösterdiği performans, onun yine bir çıkmaza girdiğini kanıtlayan bir istisna gibi görünüyor.