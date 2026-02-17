Goal.com
Phil Foden, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosundaki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Man City orta saha oyuncusu, kısa süreli canlanmanın ardından yeniden başlangıç noktasına geri döndü

Pep Guardiola, Phil Foden'a son dönemdeki form düşüşü nedeniyle rahatlamasını söyledi, ancak Manchester City kadrosundaki yeri her zamankinden daha belirsiz ve İngiltere milli takımındaki statüsü de risk altında olduğu için bu, söylemesi kolay ama yapması zor bir şey. Foden, 2025'in sonlarına doğru geçen sezonun zorluklarını geride bırakmış gibi görünüyordu, ancak şimdi en kötü zamanda bir başka düşüş yaşıyor gibi görünüyor.

Foden, son üç Premier Lig maçında üst üste sadece City'nin yedek kulübesinde yer aldı. Bu maçların ikincisinde, City Tottenham'da galibiyet peşindeyken sadece iki dakika süre aldı. Liverpool'da heyecan verici geri dönüş galibiyetinde ise sahaya bile çıkamadı.

Foden'ın düşüşüne dair endişeler, Fulham karşısında 14 maçta ilk golünü atmasıyla bir nebze azaldı, ancak Cumartesi günkü FA Cup maçında City'nin League Two Salford City'yi zorlu bir galibiyetle mağlup ettiği maçta, Foden'ın aldatıcı performansı bu endişeleri yeniden canlandırdı.

Bu, Foden'ın gerçekten iyileşme yoluna geri döndüğünü göstermek için mükemmel bir fırsat olmalıydı, ancak Fulham'a karşı gösterdiği performans, onun yine bir çıkmaza girdiğini kanıtlayan bir istisna gibi görünüyor.

    Kaçırılan fırsat

    Foden, Salford maçında John Stones'tan sonra sahadaki en deneyimli ikinci City oyuncusuydu, ancak oyuna damgasını vuramadı ve üç şutunu da kaleyi ıskaladı.

    City, bir yıl önce 8-0 mağlup ettiği rakibe karşı tek gol üstünlüğünü gergin bir şekilde korurken, Guardiola takıma ivme kazandırmak için Foden'ı oyundan aldı. Onun yerine oyuna giren Antoine Semenyo, City'nin baskısını artırmasına ve sonunda ikinci golü atarak beşinci tura yükselmesini sağlamasına yardımcı oldu.

    Guardiola, maç sonrası röportajlarında Foden ile ilgili soruların geleceğini biliyor olmalıydı ve endişelenecek bir şey olmadığını vurguladı.

    'Hiç şüphe yok'

    Katalan teknik direktör, "Phil hakkında hiçbir, hiçbir, hiçbir şüphem yok" diye ısrar etti. "Kendini iyi bir şekilde toparlamalı ve sadece futbol oynamaya ve balık tutmaya odaklanmalı. Balık tutmayı seviyor, hepsi bu. Böyle olduğunda, Phil geri dönecek ve geri dönecek.

    "Premier Lig'in en iyi oyuncusu olduğu zamanlar 20 yüzyıl önce değildi. Çok yakın bir zamandı. Birkaç sezon önceydi. Bu Phil Foden. Sadece zihnini rahatlatması, neşe, gülümseme, mutluluk ve oynamak, oynamak, oynamak. Her gün oynayacak. Ve bu yeteneğe sahipseniz, sadece rahat olun ve yapın."

    Kısa süreli canlanma

    Sorun şu ki, Foden Noel'den önce, City'nin ilham kaynağı olarak, hak etmedikleri bir dizi galibiyete ulaşmalarına yardımcı olduğu zamandan beri 'bunu yapmıyor'.

    Kasım ayında Leeds United karşısında takımı kurtaran oyuncu oydu. 91. dakikada attığı gol, ceza sahasındaki bir yığın oyuncuyu geçerek ağlara gitti ve takımı 3-2 galibiyete taşıdı.

    O gün City'nin ilk golünü de atan Foden, bir sonraki Fulham maçında da her iki ayağıyla attığı gollerle bir başka ikili gol kaydetti ve City 5-1 öndeyken 5-4 galibiyetini korudu.

    City, Sunderland'ı 3-0 mağlup ederken Foden bir gol ve bir asist kaydetti. Crystal Palace karşısında ise ceza sahası kenarından sol ayağıyla attığı golle beş maçta altı gol ve bir asistlik performansa imza attı. Ancak Guardiola, bu maçın ardından Foden'ı garip bir şekilde azarladı.

    "Bugün iyi bir maç çıkarmadı, iyi oynamadı" diyen teknik direktör, "Çok fazla top kaybetti, her hareketinde aceleci davrandı. Phil daha tempolu, daha sakin olmalı, topu tutmalı, pas vermeli ve doğru anda vites değiştirmeli. Doğru anda patlama yapmalı.

    "Ama sonuçta, birçok kez söylediğimiz gibi, o çok genç. Sonuçta, gelişme marjı var, dinliyor ve inanılmaz, muhteşem bir sezon geçirdiğini söylüyoruz."

    Guardiola, Selhurst Park'ta Foden'dan "kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle" daha fazlasının geleceğini ekledi ve ona oyun anlayışını geliştirmesini tavsiye etti.

    Yedekler arasında

    Foden'ın şu anki düşüşünün Guardiola'nın tavsiyesini uygulamaya çalışmasının bir sonucu olup olmadığını söylemek zor, ancak bu yorumlar, 13 maç boyunca gol veya asist yapamamasının öncesinde geldi ve şu anda City'nin yedekleri arasında yer alıyor gibi görünüyor. Kazanılması gereken maçlarda sık sık yedek kulübesinde otururken, Guardiola daha zayıf rakiplere karşı değişiklikler yaptığında kadroya geri dönüyor.

    Foden, Ocak ayında City'nin Manchester United'a 2-0 yenildiği maçta devre arasında oyundan alındı ve o zamandan beri Premier Lig'de sadece Fulham maçında ilk 11'de yer aldı. City'nin son üç maçında ilk 11'de yer almış olabilir, ancak bu maçların ikisi kolayca kazanılması beklenen kupa maçlarıydı.

    Birçok City taraftarı, Foden'ın 2018'de ilk takıma girdiğinden beri onu yetiştiren Guardiola'nın cömert muamelesinden yararlandığını düşünüyor. Guardiola, 2019'da çoğu kişinin onu neredeyse hiç izlemediği bir dönemde, birlikte çalıştığı "en yetenekli oyuncu" olarak nitelendirdiği Foden'a olan sevgisini hiç gizlemedi. Bu ayın başlarında ise Foden'ı bir aile üyesi olarak gördüğünü itiraf etti.

    Oğul gibi

    "O benim oğlum, bizim oğlumuz," dedi. "Adım adım geri dönecek. Onu korumaya ve en iyi haline geri döndürmeye çalışıyoruz. Bizim bulunduğumuz yere geri dönmesi için en iyi haline gelmesi gerekiyor. O da bir insan.

    "Sekiz veya dokuz yıllık kariyerlerde bazen inişler ve çıkışlar olur. Bu kadar basit. Phil'in kalitesinden ve ne kadar önemli olduğundan şüphe duyan kişi ben olmayacağım."

    Guardiola, Foden'ın geçen yıl yaşadığı zihinsel zorlukları ve onun neler yapabileceğini bildiği için ona karşı dikkatli davranması gerektiğini biliyor. Ve sadece geçen yıl büyük bir değişim geçiren City kadrosunda, Foden, henüz 25 yaşında olmasına rağmen, kulübün görkemli geçmişi ile geleceği arasında değerli bir bağdır.

    Ancak Foden, İngiltere milli takımında aynı güvenlik ağından yararlanamıyor. City formasıyla sergilediği performansı uluslararası sahnede nadiren tekrarlayabilen Foden, Three Lions formasıyla 47 maçta sadece 4 gol attı ve 10 asist yaptı. Bu gol katkılarının sadece üçü büyük turnuvalarda gerçekleşti.

    Kesinlik yok

    Sir Gareth Southgate, Guardiola gibi Foden'a güvenmeye devam ederken, Thomas Tuchel'in aynı şekilde hissetmesi için hiçbir neden yok. Alman teknik adam, göreve gelirken kimseye sadakat göstermediğini kendine özgü bir satış argümanı haline getirdi ve milli takım teknik direktörü olarak beş kampından sadece ikisinde Foden'ı seçti.

    Foden, Kulüpler Dünya Kupası'na zihinsel ve fiziksel olarak zinde girebilmek için Haziran ayında İngiltere'nin maçlarında kadroya alınmamasını istedi, bu da Tuchel'in onu Eylül ve Ekim ayındaki uluslararası maçlarda kadroya almamasına neden oldu. Tuchel, Kasım ayında Foden'ı kadroya geri aldı ve ona "merkezi bir rol" vereceğine söz verdi, ancak Sırbistan ve Arnavutluk maçlarında onu ilk 11'de başlatmadı ve 180 dakikalık maçın 53 dakikasında yedek olarak oyuna soktu.

    Tuchel, Foden'ı kanat oyuncusu değil, 10 numara olarak görüyor ve bu da onu İngiliz oyun kurucuların bulunduğu kalabalık bir pazara yerleştiriyor. Jude Bellingham, formda olduğu sürece Dünya Kupası kadrosundaki yerini neredeyse garantiledi, ancak Real Madrid yıldızı, hamstring sakatlığından kurtulana kadar Uruguay ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçlarını kaçıracak gibi görünüyor.

    Morgan Rogers'ın bir sonraki kampta ve muhtemelen Dünya Kupası'nda yer alması da neredeyse garantidir. Eberechi Eze'nin Arsenal'de öne çıkmaması, Foden'ın hem gelecek ay hem de Dünya Kupası'na çağrılma umutları için iyi bir haber olsa da, Arsenal oyuncusu, Foden'ın aksine, hafta sonu Gunners'ın Wigan Athletic'i mağlup ettiği maçta zayıf rakiplere karşı parlama fırsatını değerlendirdi.

    Foden, hafta ortası maçlarının olmadığı bu iki haftayı en iyi şekilde değerlendirmeli ve sezonun başında en iyi formuna kavuştuğunda attığı adımların aynısını atmalıdır. Guardiola onun rahatlamasını isteyebilir, ancak Foden rahatlamayı göze alamaz.

