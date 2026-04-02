Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Perez, Bitarş'ı korumak için devreye girdi

Transfers
Real Madrid
La Liga
T. Pitarch
İspanya
Fas

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, genç oyuncu Tiago Beitar'ı Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisinden korumak için devreye girdi.

Pitarch, teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın kararıyla A takıma yükseldiğinden beri gösterdiği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çekti.

18 yaşındaki Pitarch'ın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.

"Defensa Central" ağı, The Athletic'ten alıntı yaparak, Pérez'in Pitarch'ın uzun vadede takımda kalmasını sağlamak için hızlıca harekete geçtiğini bildirdi. 

Pitarch, kısa süre önce Fas yerine İspanya milli takımında oynamayı seçtiğini açıklamıştı.

Pitarch, İspanya'nın 19 yaş altı milli takımında forma giydi ve takımın Avrupa Şampiyonası'na katılmasını sağladı.

  • Pitarch(C)Getty Images

    Bitarş'ı güçlendirmek için büyük bir ceza şartı

    Real Madrid ve Bitarch, 2030 yazına kadar geçerli olacak ve 150 milyon avroluk yüksek bir tazminat bedeli içeren bir sözleşme uzatma anlaşmasına vardı.

    Bu rakam, Real Madrid Akademisi oyuncuları için normalin çok üzerinde olsa da, Bitarş'ın gösterdiği performansı yansıtıyor ve o, artık A takımın önemli bir ayağı haline geldi.

    Pitarch, akademi mezunlarından birinin bu şekilde başarıya ulaşmasını izlemek isteyen Real Madrid taraftarlarını heyecanlandıran bir oyuncu haline geldi. 

    Ayrıca okuyun

    Haland, saha dışı yarışta Mbappé ve Vinícius'un arkasında

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR