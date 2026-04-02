Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, genç oyuncu Tiago Beitar'ı Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisinden korumak için devreye girdi.
Pitarch, teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın kararıyla A takıma yükseldiğinden beri gösterdiği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çekti.
18 yaşındaki Pitarch'ın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor.
"Defensa Central" ağı, The Athletic'ten alıntı yaparak, Pérez'in Pitarch'ın uzun vadede takımda kalmasını sağlamak için hızlıca harekete geçtiğini bildirdi.
Pitarch, kısa süre önce Fas yerine İspanya milli takımında oynamayı seçtiğini açıklamıştı.
Pitarch, İspanya'nın 19 yaş altı milli takımında forma giydi ve takımın Avrupa Şampiyonası'na katılmasını sağladı.