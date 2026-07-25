Guardiola'nın felsefesini bilen herkes, onun uygun araçlara sahip olmadan hiçbir projeyi kabul etmediğini bilir. İspanyol teknik adam; oyuncu kalitesine, topa sahip olma becerisine ve maçın temposunu kontrol etme yeteneğine dayanır ki bu da her şeyden önce olağanüstü becerilere sahip unsurlar gerektirir.

Ancak İtalya Milli Takımı'nın mevcut gerçeği tamamen farklı; yetenekler eskisine göre azaldı, ayrıca İtalya Ligi de artık modern bir futbol projesini taşıyabilecek oyuncuları aynı sayıda üretmiyor. Bu da Guardiola'nın fikirlerini uygulamayı son derece karmaşık bir görev haline getiriyor.

En büyük başarılarının olağanüstü nesillerle gelmesi de tesadüf değil; Xavi, Iniesta ve Messi'yi barındıran Barcelona ile başlayıp yıldızlarla dolu Bayern Münih'ten geçerek, ihtiyaç duyduğu tüm transferleri ve imkanları elde ettiği Manchester City'ye kadar uzanan bir çizgi.