İspanyol Pep Guardiola'nın İtalya Milli Takımı'nı çalıştırma teklifini reddetmesi yalnızca kişisel bir karar değildi; bu karar, "Azzurri"nin son yıllarda yaşadığı pek çok sorunu gözler önüne serdi ve üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılmayı başaramayan, dünyanın en büyük milli takımlarından birinin gerilemesinin nedenleri hakkındaki soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi.
İtalya Futbol Federasyonu, kaybedilen itibarı geri kazanma umuduyla Guardiola'yı milli takımın başına geçecek adaylar listesinin en üst sırasına yerleştirmişti. Ancak İspanyol teknik adam bu deneyimi yaşamama kararı aldı ve dikkatler daha sonra daha az parlak diğer seçeneklere yöneldi.