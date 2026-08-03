Cezayir Futbol Federasyonu, Boşnak Vladimir Petkovic'in sözleşmesini feshetmek üzere prensipte anlaşmaya varmasının ardından, milli takımın yeni teknik direktörü dosyasını çözüme kavuşturmak için hızla harekete geçti; gözünü ağır toplardan bir isme dikmişti ancak müzakereler mali bir engele takıldı.
Cezayir basınında çıkan haberlere göre, Cezayir Futbol Federasyonu, Boşnak teknik direktör Vladimir Petkovic ile sözleşmesini üç aylık maaşına denk gelen bir tazminat karşılığında feshetme konusunda prensipte anlaşmaya vardı ve ayrılığının resmen duyurulmasının önü açıldı.