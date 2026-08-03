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Perde arkasında neler yaşandı? Cezayir, Xavi dosyasını kapattı

Cezayir
V. Petkovic
X. Hernandez
Cezayir
Bosna-Hersek
İspanya

İspanyol ekolü hâlâ hedef

Cezayir Futbol Federasyonu, Boşnak Vladimir Petkovic'in sözleşmesini feshetmek üzere prensipte anlaşmaya varmasının ardından, milli takımın yeni teknik direktörü dosyasını çözüme kavuşturmak için hızla harekete geçti; gözünü ağır toplardan bir isme dikmişti ancak müzakereler mali bir engele takıldı.

Cezayir basınında çıkan haberlere göre, Cezayir Futbol Federasyonu, Boşnak teknik direktör Vladimir Petkovic ile sözleşmesini üç aylık maaşına denk gelen bir tazminat karşılığında feshetme konusunda prensipte anlaşmaya vardı ve ayrılığının resmen duyurulmasının önü açıldı.

  • Nabız yoklama aşaması

    Cezayirli "La Gazette du Fennec" sitesine göre, federasyon yetkilileri hemen yeni bir teknik direktör arayışına başladı ve ilk adım olarak Barcelona'nın eski teknik direktörü İspanyol Xavi Hernandez ile temasa geçerek Cezayir Milli Takımı'nın başına geçme ihtimalini araştırdı.

    Raporda, Cezayir Federasyonu'nun 2026 Dünya Kupası'nda milli takımın son 32 turundan elenmesinin ardından yeni bir döneme başlamak için İspanyol ekolüne mensup bir teknik direktörle anlaşmaya çalıştığı belirtildi.

    Ayrıca Xavi ile anlaşma fikrinin hem teknik hem de medya düzeyinde güçlü bir mesaj olacağı, ancak görüşmelerin nabız yoklama aşamasını geçmediği eklendi.

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  • Aynı sitenin haberine göre, konuya yakın bir kaynak, Xavi'nin maddi taleplerinin, Cezayir Federasyonu'nun milli takım teknik direktörünün maaşına ayırabileceği tavanı fazlasıyla aştığını ve bunun da Federasyon Başkanı Walid Sadi'yi dosyayı hızlıca kapatmaya ittiğini açıkladı.

    Buna rağmen Cezayir Federasyonu yönelimini değiştirmedi ve hâlâ İspanyol bir teknik direktörle anlaşmayı tercih ediyor.

    Bu çerçevede Ulusal Teknik İdare, perşembe günü, bir dizi özgeçmişi incelemek üzere Ulusal Teknik Kurul toplantısı düzenleyecek. Toplantıda üç aday belirlenerek Cezayir Federasyonu'na sunulacak ve federasyon, Cezayir'in yeni teknik direktörünün kimliğini nihai olarak kararlaştıracak.

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