Aynı sitenin haberine göre, konuya yakın bir kaynak, Xavi'nin maddi taleplerinin, Cezayir Federasyonu'nun milli takım teknik direktörünün maaşına ayırabileceği tavanı fazlasıyla aştığını ve bunun da Federasyon Başkanı Walid Sadi'yi dosyayı hızlıca kapatmaya ittiğini açıkladı.

Buna rağmen Cezayir Federasyonu yönelimini değiştirmedi ve hâlâ İspanyol bir teknik direktörle anlaşmayı tercih ediyor.

Bu çerçevede Ulusal Teknik İdare, perşembe günü, bir dizi özgeçmişi incelemek üzere Ulusal Teknik Kurul toplantısı düzenleyecek. Toplantıda üç aday belirlenerek Cezayir Federasyonu'na sunulacak ve federasyon, Cezayir'in yeni teknik direktörünün kimliğini nihai olarak kararlaştıracak.

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