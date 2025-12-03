Pep Guardiola: 'Saçlarımı kaybettim!' Efsane Fulham-Manchester City maçı sonrası olay sözler...

İnanamayan bir şekilde gülen Guardiola, basın toplantısını şakayla açtı: "Beğendiniz mi? Güzel, değil mi?!"

Ancak bir muhabir ona keyif alıp almadığını sorduğunda, City menajeri ellerini havaya kaldırdı. "Ben mi?! Tanrım, saçlarım döküldü! Tanrım!" diye haykırdı, az önce yaşadığı 90 dakikayı yarı şaka yarı ciddi bir şekilde anlatarak.

Guardiola, o çılgın son dakikalarda City'nin sadece ayakta kalmaya çalıştığını itiraf etti.

"Bu Premier Lig, kontrol edemezsiniz, bu Premier Lig," dedi. "Ne olduğunu soracağınızı biliyorum, ama bir cevabım yok. Bu duygu, bu futbol. Neden bunu yaparsınız, neden şunu yaparsınız? Ama üzülerek söylüyorum, bugün inanılmaz şeyler yaptık, inanılmaz, çünkü o takımın ne kadar zor olduğunu biliyorum.

"Bunu kanıtladık ve attığımız golleri ve gösterdiğimiz kaliteyi gösterdik. Erling 6-3 ve hemen ardından 5-4 için bir şans yakaladı. Ve bu olduğunda, mesele sadece hayatta kalmak olur. Bana nasıl olduğunu sorma, oyuncular da bilmiyor. Sonunda kabul ediyoruz."

City, lider Arsenal'in sadece iki puan gerisinde ve Arsenal bir sonraki maçında Brentford'u ağırlayacak, ancak savunmadaki dikkatsizlikleri, şampiyonluk yarışında sürekli bir performans sergilemek isteyen bir takım için rahatsız edici sorular ortaya çıkarıyor.

Guardiola, "Arsenal çok güçlü ve sağlam bir takım. Bu yüzden ne yapmamız gerektiğini biliyorum" diye ekledi. "Zor olacak, ama aynı zamanda Premier Lig çok uzun bir lig. Ve size söz veriyorum, Premier Lig'i kazanmak için uzun, uzun bir mücadele verecek kadar yeterli deneyime sahibim."