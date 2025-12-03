Getty Images Sport
Pep Guardiola: 'Saçlarımı kaybettim!' Efsane Fulham-Manchester City maçı sonrası olay sözler...
Londra'da müthiş maç
İlk 55 dakika boyunca City acımasız bir performans sergiledi. Erling Haaland, Premier Lig'deki 100. golünü kutlayarak, sadece 111 maçta bu kilometre taşına ulaşarak bir başka rekoru daha kırdı ve takım arkadaşları da bir saat dolmadan maçın sonucunu belirleyen bir dizi golle onu takip etti. Tijjani Reijnders ikinci golü attı, Phil Foden muhteşem bir üçüncü golü attı ve Emile Smith Rowe ilk yarı bitmeden Fulham için bir gol geri aldı. Foden ikinci yarı başlar başlamaz tekrar gol attı ve Jeremy Doku'nun şutu Sander Berge'den sekerek 5-1'i yaptı, deplasman taraftarları rahatlayarak kutlamalarına başladı. Bu, sıradan bir maç gibi görünüyordu. Guardiola yönetiminde bir başka gün, bir başka beş gol; takımı Premier Lig'de 41. kez bunu başardı.
Ancak ardından kaos yaşanmaya başladı. Alex Iwabi, 20 metreden attığı şutla farkı azalttı ve Fulham, öğleden sonra boyunca eksikliğini hissettiği ateşi birdenbire keşfetti. Yedek oyuncu Samuel Chukwueze, maçın son dakikalarını adeta bir rüya gibi bir hale getirdi. İlk golü City'nin soğukkanlılığını bozdu. Altı dakika sonra attığı ikinci gol, ev sahibi taraftarları çılgına çevirdi ve takımlarını beklenmedik bir beraberlik golüne doğru itti. Son dakikalarda, Josko Gvardiol'un çizgiden yaptığı umutsuz bir kurtarış, sezonun en olasılık dışı geri dönüşlerinden birini engelledi.
- Getty Images Sport
Guardiola: 'Hayatta kalmak için!'
İnanamayan bir şekilde gülen Guardiola, basın toplantısını şakayla açtı: "Beğendiniz mi? Güzel, değil mi?!"
Ancak bir muhabir ona keyif alıp almadığını sorduğunda, City menajeri ellerini havaya kaldırdı. "Ben mi?! Tanrım, saçlarım döküldü! Tanrım!" diye haykırdı, az önce yaşadığı 90 dakikayı yarı şaka yarı ciddi bir şekilde anlatarak.
Guardiola, o çılgın son dakikalarda City'nin sadece ayakta kalmaya çalıştığını itiraf etti.
"Bu Premier Lig, kontrol edemezsiniz, bu Premier Lig," dedi. "Ne olduğunu soracağınızı biliyorum, ama bir cevabım yok. Bu duygu, bu futbol. Neden bunu yaparsınız, neden şunu yaparsınız? Ama üzülerek söylüyorum, bugün inanılmaz şeyler yaptık, inanılmaz, çünkü o takımın ne kadar zor olduğunu biliyorum.
"Bunu kanıtladık ve attığımız golleri ve gösterdiğimiz kaliteyi gösterdik. Erling 6-3 ve hemen ardından 5-4 için bir şans yakaladı. Ve bu olduğunda, mesele sadece hayatta kalmak olur. Bana nasıl olduğunu sorma, oyuncular da bilmiyor. Sonunda kabul ediyoruz."
City, lider Arsenal'in sadece iki puan gerisinde ve Arsenal bir sonraki maçında Brentford'u ağırlayacak, ancak savunmadaki dikkatsizlikleri, şampiyonluk yarışında sürekli bir performans sergilemek isteyen bir takım için rahatsız edici sorular ortaya çıkarıyor.
Guardiola, "Arsenal çok güçlü ve sağlam bir takım. Bu yüzden ne yapmamız gerektiğini biliyorum" diye ekledi. "Zor olacak, ama aynı zamanda Premier Lig çok uzun bir lig. Ve size söz veriyorum, Premier Lig'i kazanmak için uzun, uzun bir mücadele verecek kadar yeterli deneyime sahibim."
Tarih yazıldı ama savunma endişeleri devam ediyor
Maç, bir dizi istatistiksel ilkleri beraberinde getirdi. Bu, Fulham'ın 1968'den bu yana dokuz veya daha fazla golün atıldığı ilk üst düzey maçı ve 1965'ten bu yana ilk kez evinde oynadığı bu tür bir maçtı. City için ise, Aralık 1957'den bu yana ilk kez dört gol yiyerek bir lig maçı kazandıkları maç oldu. Ayrıca Guardiola'nın City'sinin dokuz veya daha fazla golün atıldığı altıncı Premier Lig maçı oldu ve bu sayı sadece Manchester United (7) tarafından geçildi.
"Tabii ki [Fulham'ın geri gelebileceğinden] endişeliydim, ama bu gelecek maçlarda bize yardımcı olacak," dedi Guardiola. "Her maç bazı oyuncular için yeni bir takımdır. Düzeltmeye başlamak için bir süreç oluşturmalısınız. Yaptıklarımızda gerçekten olumlu şeyler vardı - buraya gelmek, beş gol atmak ve ilk yarıda oynadığımız oyun.
"Sonunda, karakter, direnç ve savunma meselesi oldu. Yapmaları gerekeni yaptılar."
- Getty
Man City için bundan sonra ne olacak?
City, bu kaosun etkisinden kurtulmak için fazla zamanı olmayacak. 6 Aralık'ta Sunderland'ı Etihad'da ağırlayacaklar ve Guardiola, Salı günü yaşadığı çılgınlıktan çok daha sakin bir maç olmasını umacak.
Reklam