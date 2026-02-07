Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor mu? Gerçek ortaya çıktı

Guardiola’nın geleceği etrafındaki gizem sürse de, ESPN’e göre City yönetimi teknik direktörlerinin planları hakkında net bir bilgiye sahip olmadıklarını söylüyor. Guardiola’nın temsilcileriyle çalışan ajansa yakın kaynaklar ise, City çalıştırıcısının geleceğine dair bilgilerin “son derece sıkı şekilde korunduğunu” belirtiyor.

Söylentilerin; rakip kulüp yöneticileri, menajerler ve oyuncular arasındaki kulis konuşmalarından beslendiği ifade ediliyor. Buna rağmen, Guardiola’nın yaz aylarında ayrılabileceğine dair dedikodular bir türlü dinmiyor ve artık bunun Katalan çalıştırıcının Premier League’deki son sezonu olması kimseyi şaşırtmayacak gibi duruyor.

Guardiola, Etihad Stadyumu’nda olağanüstü bir başarı yakaladı: altı Premier Lig şampiyonluğu, iki FA Cup, iki Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi zaferi.

Buna rağmen Mirror’a göre City yönetimi onun ayrılık ihtimalinden büyük bir endişe duymuyor.

Bu sezon içinde, Guardiola’nın ayrılıp ayrılmayacağı ya da sözleşmesini tamamlayıp tamamlamayacağına dair bir kararın netleşmesi bekleniyor. Kulüp, Guardiola veda ettiğinde de yoluna sağlıklı biçimde devam edebilecek temellere sahip olduğuna inanıyor.