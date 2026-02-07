Getty Images Sport
Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılıyor mu? Gerçek ortaya çıktı
Guardiola – Manchester City cephesinde neler oluyor?
Guardiola’nın geleceği etrafındaki gizem sürse de, ESPN’e göre City yönetimi teknik direktörlerinin planları hakkında net bir bilgiye sahip olmadıklarını söylüyor. Guardiola’nın temsilcileriyle çalışan ajansa yakın kaynaklar ise, City çalıştırıcısının geleceğine dair bilgilerin “son derece sıkı şekilde korunduğunu” belirtiyor.
Söylentilerin; rakip kulüp yöneticileri, menajerler ve oyuncular arasındaki kulis konuşmalarından beslendiği ifade ediliyor. Buna rağmen, Guardiola’nın yaz aylarında ayrılabileceğine dair dedikodular bir türlü dinmiyor ve artık bunun Katalan çalıştırıcının Premier League’deki son sezonu olması kimseyi şaşırtmayacak gibi duruyor.
Guardiola, Etihad Stadyumu’nda olağanüstü bir başarı yakaladı: altı Premier Lig şampiyonluğu, iki FA Cup, iki Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi zaferi.
Buna rağmen Mirror’a göre City yönetimi onun ayrılık ihtimalinden büyük bir endişe duymuyor.
Bu sezon içinde, Guardiola’nın ayrılıp ayrılmayacağı ya da sözleşmesini tamamlayıp tamamlamayacağına dair bir kararın netleşmesi bekleniyor. Kulüp, Guardiola veda ettiğinde de yoluna sağlıklı biçimde devam edebilecek temellere sahip olduğuna inanıyor.
Guardiola’nın yerine kim geçebilir?
Kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak’ın, olası halefler konusunda Guardiola’nın da görüşünü alması bekleniyor. City, rakiplerinin yaşadığı sancılı geçiş süreçlerinden ders çıkarmak istiyor. Manchester United, Sir Alex Ferguson’ın 2013’te emekliliğinden bu yana zorlandı; Arsenal ise Arsene Wenger sonrası dönemde kupalara ulaşmakta güçlük çekti.
Bu nedenle City’nin, Guardiola’nın yerine geçebilecek üç isimden oluşan bir kısa liste hazırladığı belirtiliyor: Enzo Maresca, Xabi Alonso ve Cesc Fàbregas.
Maresca, Chelsea’de görev yaptığı dönemde City ile görüştüğünü zaten kabul etmişti; yıl başında Stamford Bridge’den ayrılmasının nedenlerinden biri olarak da bu temaslar gösteriliyor.
Pep, Manchester City’deki geleceği hakkında neler söyledi?
Guardiola, bu sezon boyunca geleceğiyle ilgili defalarca sorularla karşılaştı. Ocak ayında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bir sözleşmem var. Bunu bin milyon kez söyledim. Burada 10 yıldır bulunuyorum. Bir gün ayrılacağım ama şu an bir sözleşmem var.”
Cuma günü benzer bir soru kendisine yeniden yöneltildiğinde ise aynı yanıtı verdi: “Sözleşmemde bir yılım daha var. Bu soru bir ya da iki ay önce sorulanla aynı, ama size yine aynı cevabı vereceğim.”
Guardiola antrenörlüğe ara verecek
Guardiola, Manchester City’den ayrılmaya karar verdiği gün futbol dünyasına ara vereceğini daha önce de açıkça dile getirmişti. ESPN Brasil’e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
“İnsanların beni nasıl hatırlamak istedikleri umurumda değil. City ile olan sözleşmem bittikten sonra duracağım. Bundan eminim. Emekli olur muyum bilmiyorum ama mutlaka bir ara vereceğim. Nasıl hatırlanmak istediğimi ben de bilmiyorum. Tüm teknik direktörler, akılda kalıcı bir iş çıkarabilmek için kazanmak ister. Ama Barcelona, Bayern Münih ve City taraftarlarının takımlarımın futbolunu izlerken keyif aldığını düşünüyorum. Bence insan, ‘nasıl hatırlanacağım’ diye yaşayarak hayatını sürdürmemeli. Öldüğümüzde ailemiz iki-üç gün ağlar, sonra hayat devam eder ve unutulursunuz. Teknik direktörlük kariyerlerinde iyi dönemler de vardır, kötü dönemler de. Önemli olan, iyi dönemlerin daha uzun süre hatırlanmasıdır. Ama şunu söyleyebilirim: En önemli şey, insanların senin hakkında ne düşündüğü değil. Sonuçta futbol insanı olarak çok güzel hayatlar yaşadık. Gelecekte yeni meydan okumalar olabilir, ne olacağını bilmiyorum ve aslında bunun çok da bir önemi yok.”
Manchester City sıradaki maçında Liverpool’a konuk olacak
City şu ana kadar inişli çıkışlı bir sezon geçirse de, hafta ortasında Newcastle’ı mağlup ederek Arsenal ile Wembley’de oynanacak bir Carabao Cup finalinin biletini aldı ve önünde önemli bir hedef daha bulunuyor. Ancak finalden önce Guardiola’nın ekibi, pazar günü Anfield’a giderek Liverpool karşısında Premier League’deki şampiyonluk yarışını yeniden rayına oturtmayı amaçlıyor.
