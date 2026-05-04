Pep Guardiola, Manchester City'deki geleceği konusunda kararını verdi

Pep Guardiola, şimdilik Premier League'den ayrılmaya niyetli görünmüyor. Son aylarda bu başarılı teknik direktörün ayrılacağına dair pek çok spekülasyon yapılsa da, şu anda her şey onun Manchester City'deki sözleşmesini yine uzatacağına işaret ediyor.

City'nin teknik direktörü, City'de 10 yıldır takımın başında bulunuyor ve bu süre zarfında eşi benzeri görülmemiş bir başarı elde etti. Guardiola, satır aralarında 2026/27 sezonunda da takımın başında olacağını ima etti. The Guardian'a göre City, Enzo Maresca'yı kendisinin yerine geçecek en önemli adaylardan biri olarak belirledi.

Guardiola, Etihad Stadyumu'ndaki çalışmalarından coşkuyla bahsederken, kulüp içindeki istikrarı da övdü. Guardiola, "Bu insanlarla çalışmamış olsaydım, tüm bu kupalara rağmen burada on yıl bile dayanamazdım" dedi.

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Ilkay Gündogan'ın geri gelip 'City'de her şey çok iyi organize edilmiş. Bu yüzden on iki, on üç, on dört yıldır Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı bir şekilde oynuyoruz. Taktik, sistem, oyuncular ve teknik direktörler konusunda tutarlı olduğumuz için her zaman kupalar için mücadele ediyoruz' demesi harika bir şey."

Bu sezonun başlarında Carabao Cup'ı kazanan Manchester City, Arsenal ile lig şampiyonluğu için hâlâ kıyasıya bir mücadele içinde. Takım, bu ayın sonlarında Chelsea ile oynayacağı FA Cup finali için hazırlıklarını sürdürüyor.

Guardiola, üçlü kupayı kovalamanın geçen sezondan daha az stresli olduğunu itiraf etti; geçen sezon City, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele etmek zorunda kalmıştı. "Maçtan önceki saatlerde baskı hissediyorum, ancak maçlar arasında daha sakinim. Geçen sezon, Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsak kulübe ne olacağı konusunda 24 saat boyunca endişeleniyordum," dedi Guardiola.