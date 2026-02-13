Getty Images
Çeviri:
Pep Guardiola, Man Utd'nin ortak sahibi Sir Jim Ratfliffe'nin göçmenlik konusunda kışkırtıcı sözlerine yanıt verdi
Guardiola, Ratcliffe'in yorumlarının ardından çokkültürlülüğü savundu
Guardiola, Ratcliffe'in yorumlarına yanıt verdi ve "bazı insanları kırdığı" için özür diledi.
Şimdi Katalan teknik adam, çokkültürlülüğün bir toplumu ve kültürü ancak zenginleştirebileceğini vurguladı.
Bu hafta sonu City'nin Salford City ile oynayacağı FA Cup maçıöncesinde gazetecilere şunları söyledi : "Herkes daha iyi bir hayat ister. Herkes kendisi, ailesi veya arkadaşları için daha iyi bir gelecek perspektifine sahip olmak ister. Bazen fırsatlar doğduğunuz yerde ve gittiğiniz yerde karşınıza çıkar.
Bu yüzden doğduğunuz yerin bir önemi yoktur.
Çoğu insan, ülkesinden ayrılmak istediği için değil, ülkesindeki sorunlardan kaçmak için ülkesinden kaçar.
"Diğer kültürleri ne kadar kucaklarsak, gerçekten kucaklarsak, o kadar iyi bir topluma sahip oluruz - buna hiç şüphem yok."
- Getty Images Sport
Guardiola, oyuncu ve teknik direktörlük kariyeri boyunca birçok ülkeye seyahat etti.
Guardiola Katalonya'da doğdu ve kariyeri boyunca İtalya, Meksika ve Katar'da da oynadı. İspanya, Almanya ve İngiltere'de teknik direktörlük yaptı ve empati çağrısında bulunarak, insanların doğdukları yer üzerinde hiçbir etkisi olmadığını haklı olarak vurguluyor.
"Bu, tüm dünyada görülen bir sorundur.
Göçmenlere veya başka ülkelerden gelen insanlara, ülkemize sorun çıkaranlarmış gibi davranıyoruz. Bu büyük bir sorun, çünkü ben Katalanım ve sen İngilizsin. Doğduğumuz yer üzerinde ne gibi bir etkimiz var ki?
"Herkes daha iyi bir hayat, kendisi ve ailesi için daha iyi bir gelecek ister. Bazen fırsatlar doğduğunuz yerde, bazen de gittiğiniz yerde olur.
"Teninizin rengi veya doğduğunuz yer bir fark yaratmaz."
Ratcliffe, 'utanç verici ve derin bölünmelere yol açan' açıklamalarıyla öfkeye neden oldu
Spor dünyasından ve siyaset dünyasından birçok isim, Ratcliffe'in açıkça gerçeğe aykırı yorumlarına tepki gösterdi.
Başbakan Keir Starmer, Ratcliffe'in yorumlarına hemen yanıt vererek, bu yorumları "saldırgan ve yanlış" olarak nitelendirdi. Starmer, "İngiltere gururlu, hoşgörülü ve çeşitlilik içeren bir ülkedir. Jim Ratcliffe özür dilemelidir" diye ekledi.
Futbolda ırkçılıkla mücadele eden Kick It Out adlı hayır kurumu, "Sir Jim Ratcliffe'in yorumları, futbolun toplulukları bir araya getirmek için çok çaba sarf ettiği bir dönemde utanç verici ve derin bölücüdür. Bahsedilen yanlış rakamların yanı sıra, Manchester United'ın çok çeşitli bir taraftar kitlesine sahip olduğunu ve kültürel tarihi göçmenler tarafından zenginleştirilmiş bir şehirde oynadığını hatırlatmakta fayda var. Bu tür bir dil ve liderlik İngiliz futbolunda yeri yoktur ve çoğu taraftarın da aynı şekilde düşüneceğine inanıyoruz."
Manchester United Müslüman Taraftarlar Kulübü, Ratcliffe'in sözlerinden "derin endişe duyduğunu" belirtti. Kulübün açıklaması şöyle: "Kolonileştirilmiş" terimi tarafsız değildir, göçmenleri işgalciler ve demografik tehditler olarak gösteren aşırı sağcı anlatılarda sıklıkla kullanılan dili yansıtmaktadır. Bu tür söylemlerin gerçek dünyada sonuçları vardır. İngiltere, son yıllarda İslamofobi, antisemitizm, ırkçı saldırılar ve göçmenlere ve beyaz olmayan insanlara yönelik düşmanlığın artması da dahil olmak üzere, nefret suçlarında sürekli bir artış yaşadı.
Manchester United, her türlü geçmişe, inanca ve etnik kökene sahip oyuncular, personel ve taraftarlardan oluşan çeşitlilik üzerine kurulmuş küresel bir kulüp. Kulübümüzün ve ülkemizin gücü bu çeşitlilikte yatıyor."
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
United, 23 Şubat Pazartesi günü Everton ile karşılaşacağı maçta bu yorumları hızla geride bırakmayı umuyor. FA Cup'tan elenen takım, bu hafta sonu maç oynamayacak.
City ise Salford karşısında FA Cup tarihinin en büyük sürprizlerinden birini yaşamamak için mücadele edecek.
