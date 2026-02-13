Pep Guardiola, Man Utd'nin ortak sahibi Sir Jim Ratfliffe'nin göçmenlik konusunda kışkırtıcı sözlerine yanıt verdi

Guardiola, Ratcliffe'in yorumlarına yanıt verdi ve "bazı insanları kırdığı" için özür diledi.

Şimdi Katalan teknik adam, çokkültürlülüğün bir toplumu ve kültürü ancak zenginleştirebileceğini vurguladı.

Bu hafta sonu City'nin Salford City ile oynayacağı FA Cup maçıöncesinde gazetecilere şunları söyledi : "Herkes daha iyi bir hayat ister. Herkes kendisi, ailesi veya arkadaşları için daha iyi bir gelecek perspektifine sahip olmak ister. Bazen fırsatlar doğduğunuz yerde ve gittiğiniz yerde karşınıza çıkar.

Bu yüzden doğduğunuz yerin bir önemi yoktur.

Çoğu insan, ülkesinden ayrılmak istediği için değil, ülkesindeki sorunlardan kaçmak için ülkesinden kaçar.

"Diğer kültürleri ne kadar kucaklarsak, gerçekten kucaklarsak, o kadar iyi bir topluma sahip oluruz - buna hiç şüphem yok."