Pep Guardiola, kulüp efsanesi sahiplerine "insanca mümkün olduğu kadar ona tutunmalarını" tavsiye ederken, Man City'de şok edici yeni bir rol üstleneceği tahmin ediliyor
Pep yeni görev için aday gösterildi
Raporlar, Guardiola'nın sezon sonunda City'den ayrılmayı düşünebileceğini ve Etihad Stadyumu'ndaki altın çağın sona erebileceğini iddia ederken, eski teknik direktör Stuart Pearce, Guardiola'nın mümkün olduğunca uzun süre kulüpte kalması ve hatta sonunda futbol direktörlüğü görevine geçmesi gerektiğini düşünüyor.
"Dünyadaki tüm futbol kulüplerine bakıp bazı kulüplerin ne kadar istikrarlı olduğunu gördüğünüzde, Manchester City en istikrarlı kulüplerden biri. Bu teknik direktörle, kulüp sahiplerinin manşetlere çıkmak için çabaladığını görmüyorsunuz. Ancak o ayrıldığında yerine birini bulmak çok, çok zor olacak" dedi.
"Potansiyel olarak benzer bir yedek ararsanız, dünya çapında besleyici kulüpleri var, ama diğer kulüplerinden gelebileceği dünya çapında menajerleri var mı? Bu ileride olabilecek bir şey olabilir. Stilin tamamen değişmesi onları biraz geriye götürebilir.
"Onun başardıklarını tekrarlayabilir misiniz? Bu kesinlikle inanılmaz bir şey. Açıkçası, ben City'ye zenginlik ve servet gelmeden önce oradaydım. Yani onun yarattığı etkiyi görebilirsiniz. Ben olsam, insanca mümkün olduğu kadar ona tutunmaya çalışırdım.
"Son birkaç yıldır onun istifa edeceği konuşuluyor. Şahsen, ben City olsaydım, onu orada tutardım – hatta daha sonra futbol direktörü olarak orada tutmak isteyebilirdiniz."
Guardiola'nın geleceği hakkında güncelleme
Guardiola, bu sezon birkaç kez geleceği hakkında sorgulandı. Ocak ayında şöyle demişti: "Bir sözleşmem var. Binlerce kez söyledim. 10 yıllık bir sözleşme. Bir gün ayrılacağım, ama bir sözleşmem var."
Cuma günü yine benzer bir soru sorulduğunda aynı cevabı verdi: "Sözleşmemde bir yıl daha var. Bu soru bir veya iki ay öncekiyle aynı, ama yine aynı cevabı vereceğim."
ESPN'ye göre, Guardiola'nın geleceği hakkındaki gizemli duruma rağmen, City yöneticileri teknik direktörlerinin gelecek planlarını bilmediklerini ısrarla belirtiyorlar. Guardiola'nın temsilcileriyle çalışan ajansa yakın kaynaklar, City menajerinin geleceği hakkındaki tüm bilgilerin "sıkı bir şekilde korunduğunu" ekliyor. Söylentilerin rakip yöneticiler, menajerler ve oyuncular arasındaki sohbetlerden kaynaklandığı söyleniyor, ancak Guardiola'nın yaz aylarında ayrılabileceğine dair söylentiler bitmek bilmiyor ve Katalan teknik adamın Premier League ekibiyle geçireceği son sezon olması durumunda bu pek de sürpriz olmayacaktır.
Guardiola şampiyonluğu kazanacak mı?
Guardiola, City ile Premier Lig'i altı kez kazandı ve takımı şu anda lider Arsenal'in beş puan gerisinde, bir maç eksiği var.
Geçen hafta yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışı konusunda gerçek bir endişesi olmadığını vurgulayan Guardiola, gazetecilere şunları söyledi: "12 maç çok uzun bir süre. Benim tek endişem Newcastle. Arsenal ile oynayacağımız Lig Kupası finali gelene kadar bu maçla ilgilenmiyorum. Şimdi önümde Newcastle, dinlenme ve Leeds var. Önümüzdeki 12 maçta ne olacağını bilmiyorum. Oyuncularımla bu konu hakkında bir saniye bile konuşmadım.
"Dün ve önceki gün Newcastle, Newcastle, Newcastle vardı. Pozisyon veya puan tablosu hakkında konuşmadım. Umurumda bile değil. 12 maç var. Bu soruyu bana iki veya üç maç kala sorarsanız cevap veririm ama 12 maç sonsuzluk gibi. Tek bildiğim gerçek bu.
"Dokuz puan öndelerdi çünkü bir maçımız eksikti. Herkesin aynı maçları oynadığı ve farkların ortaya çıktığı zaman. Sezon sonuna kadar birçok şey olacak. Oyuncuların yüzde 70'i yeni, bu yüzden bu tür durumlarda deneyimleri yok. Deneyim, yarın kazanmaktır."
Sırada ne var?
City, Nottingham Forest ile karşılaşmadan önce bir sonraki maçında Leeds United ile karşılaşacak. Ayrıca FA Cup'ta da yoluna devam ediyor ve beşinci turda Newcastle United ile karşılaşacak.
