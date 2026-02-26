Raporlar, Guardiola'nın sezon sonunda City'den ayrılmayı düşünebileceğini ve Etihad Stadyumu'ndaki altın çağın sona erebileceğini iddia ederken, eski teknik direktör Stuart Pearce, Guardiola'nın mümkün olduğunca uzun süre kulüpte kalması ve hatta sonunda futbol direktörlüğü görevine geçmesi gerektiğini düşünüyor.

"Dünyadaki tüm futbol kulüplerine bakıp bazı kulüplerin ne kadar istikrarlı olduğunu gördüğünüzde, Manchester City en istikrarlı kulüplerden biri. Bu teknik direktörle, kulüp sahiplerinin manşetlere çıkmak için çabaladığını görmüyorsunuz. Ancak o ayrıldığında yerine birini bulmak çok, çok zor olacak" dedi.

"Potansiyel olarak benzer bir yedek ararsanız, dünya çapında besleyici kulüpleri var, ama diğer kulüplerinden gelebileceği dünya çapında menajerleri var mı? Bu ileride olabilecek bir şey olabilir. Stilin tamamen değişmesi onları biraz geriye götürebilir.

"Onun başardıklarını tekrarlayabilir misiniz? Bu kesinlikle inanılmaz bir şey. Açıkçası, ben City'ye zenginlik ve servet gelmeden önce oradaydım. Yani onun yarattığı etkiyi görebilirsiniz. Ben olsam, insanca mümkün olduğu kadar ona tutunmaya çalışırdım.

"Son birkaç yıldır onun istifa edeceği konuşuluyor. Şahsen, ben City olsaydım, onu orada tutardım – hatta daha sonra futbol direktörü olarak orada tutmak isteyebilirdiniz."