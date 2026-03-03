Getty
Pep Guardiola, Erling Haaland'ın sakatlığıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Manchester City, yıldız forvetin Nottingham Forest maçında oynayıp oynayamayacağı konusunda endişeli
Haaland'ın sakatlığı kritik bir anda geldi
Haaland'ın gol oranı yılın başından bu yana sezonun başlarına kıyasla yavaşlamış olsa da, City'nin sonuçlardaki yeniden yükselişinde hala çok önemli bir rol oynadığını kanıtladı. Norveçli oyuncu, Şubat ayında Liverpool'u 2-1 yendikleri maçta Bernardo Silva'nın beraberlik golüne asistyaptı, Fulham'ı 3-0 yendikleri maçta gol attı ve Newcastle'ı 2-1 yendikleri maçta da tüm yönleriyle geliştiğini gösteren performansıyla 2-1'lik galibiyette rol oynadı.
City, forvet arkadaşı Antoine Semenyo'nun golüyle Leeds'i yense de, Haaland'ın sakatlığı sezonun kritik bir döneminde geldi. Premier League şampiyonluk yarışında 10 maç kalan City, uluslararası ara öncesinde Newcastle ile FA Cup beşinci tur maçı, Carabao Cup finali ve Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı gibi önemli maçlarla da uğraşmak zorunda.
Haaland 'çok daha iyi hissediyor'
Guardiola, Haaland hakkında sorulan bir soruya basın toplantısında şöyle cevap verdi: "Kendisi çok daha iyi hissediyor, ancak dün antrenman yapmadık ve bugün antrenmanımız var. Bugün karar vereceğiz..."
City teknik direktörü, Elland Road'da 71. dakikada ayak bileği problemi şüphesiyle oyundan çıkmak zorunda kalan Nico O'Reilly için de aynı yaklaşımı sergileyeceğini söyledi.
Guardiola: Set parçalarına uyum sağlamalıyız
Guardiola, Liverpool teknik direktörü Arne Slot'un "futbolcu kalbim bundan hoşlanmıyor" demesinin ardından Premier Lig'de duran topların öneminin artmasıyla ilgili bir soru aldı. Hollandalı teknik adam şöyle açıkladı: "Şu anda Premier Lig'de izlediğim maçların çoğu benim için izlemesi keyifli değil ama her zaman ilginç çünkü rekabet çok yüksek ve bu ligi harika kılan da bu rekabetçilik."
Guardiola, takımların eğlenceli bulsalar da bulmasalar da oyunun değişen tarzına uyum sağlamak zorunda olduklarını söyledi. City teknik direktörü şöyle konuştu: "Sabit vuruşlar önemli olmaya başladı. Ben teknik direktörlüğe başladığımda durum farklıydı. Ben gençken, İngiltere'de insanlar kornerleri ve serbest vuruşları gol gibi kutlarlardı. Bunu çok iyi hatırlıyorum, bu açıdan hiçbir şey değişmedi. Arsenal nasıl yapılacağını belirliyor ve bu önemli bir unsur.
"Dört yıl önce NBA'de üç sayılık atışlar çok fazla kullanılmıyordu ama şimdi birçok takım bunu yapıyor. Bu dinamiklerin bir parçası. Oturup şikayet edebilirsiniz ama uyum sağlamak zorundasınız. Bu oyunun bir parçası. Uyum sağlamalısınız, özellikle de Premier Lig'de uygulandığı şekilde. Her ülkenin kendine özgü bir yöntemi vardır ve her kulübün kendine özgü bir oyun tarzı vardır. [Arne Slot'un yorumlarını] tamamen anlıyorum ve bazı yönlerden katılıyorum.
"Bu konuda kendi fikrim var ama bu fikrimi kendime saklayacağım. Sizinle paylaşmayacağım. Uzun zaman önce oyuncularla paylaştım."
Şehir, dört turnuvada da yer almaktan 'onur duyuyor'
Forest maçı, City'nin önümüzdeki 18 gün içinde oynayacağı altı maçın ilki. Yoğun maç programı takımına baskı yaratacak olsa da Guardiola, geçen sezonun aynı döneminde sadece FA Cup ve ligde ilk dörtte yer almak için mücadele ederken, bu sezon dört turnuvada da mücadele etmeye devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.
"Mart ayında tüm turnuvalarda yer almak bir ayrıcalık" diye ekledi. "Bu bir rüya. Bir ayrıcalık. Geçen sezon mücadele ettik ama Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'tan elendik. Önümüzdeki Cumartesi Newcastle ile, ardından Real Madrid ile iki maç oynayacağız. Kazanırsanız devam edersiniz, kazanamazsanız o turnuvada tatile çıkarsınız. Benim tek endişem bu."
