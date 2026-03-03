Pep Guardiola, Erling Haaland'ın sakatlığıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Manchester City, yıldız forvetin Nottingham Forest maçında oynayıp oynayamayacağı konusunda endişeli

Guardiola, Liverpool teknik direktörü Arne Slot'un "futbolcu kalbim bundan hoşlanmıyor" demesinin ardından Premier Lig'de duran topların öneminin artmasıyla ilgili bir soru aldı. Hollandalı teknik adam şöyle açıkladı: "Şu anda Premier Lig'de izlediğim maçların çoğu benim için izlemesi keyifli değil ama her zaman ilginç çünkü rekabet çok yüksek ve bu ligi harika kılan da bu rekabetçilik."

Guardiola, takımların eğlenceli bulsalar da bulmasalar da oyunun değişen tarzına uyum sağlamak zorunda olduklarını söyledi. City teknik direktörü şöyle konuştu: "Sabit vuruşlar önemli olmaya başladı. Ben teknik direktörlüğe başladığımda durum farklıydı. Ben gençken, İngiltere'de insanlar kornerleri ve serbest vuruşları gol gibi kutlarlardı. Bunu çok iyi hatırlıyorum, bu açıdan hiçbir şey değişmedi. Arsenal nasıl yapılacağını belirliyor ve bu önemli bir unsur.

"Dört yıl önce NBA'de üç sayılık atışlar çok fazla kullanılmıyordu ama şimdi birçok takım bunu yapıyor. Bu dinamiklerin bir parçası. Oturup şikayet edebilirsiniz ama uyum sağlamak zorundasınız. Bu oyunun bir parçası. Uyum sağlamalısınız, özellikle de Premier Lig'de uygulandığı şekilde. Her ülkenin kendine özgü bir yöntemi vardır ve her kulübün kendine özgü bir oyun tarzı vardır. [Arne Slot'un yorumlarını] tamamen anlıyorum ve bazı yönlerden katılıyorum.

"Bu konuda kendi fikrim var ama bu fikrimi kendime saklayacağım. Sizinle paylaşmayacağım. Uzun zaman önce oyuncularla paylaştım."