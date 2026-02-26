Pep Guardiola, Erling Haaland'dan Real Madrid ile 'konuşmayı kesmesini' istedi. Man City, forvetin geleceği konusunda endişeli

El Nacional'e göre, Katalan teknik adam Haaland'ı sadece golcü bir oyuncu olarak değil, City'nin tüm turnuvalarda en üst düzeyde rekabet etmesini sağlayan vazgeçilmez bir parça olarak görüyor. Guardiola için, 25 yaşındaki oyuncunun zihinsel ve fiziksel olarak zirvede kalmasını sağlamak, özellikle sezonun en belirleyici ve zorlu aşamasına girerken, tartışılmaz bir konu.

Ayrıca Guardiola, yıldız forvetinin maksimum kapasitede oynamadığı takdirde kulübün yüksek hedeflerine ulaşmasının imkansız olduğuna inanıyor. Haaland'ın Real Madrid ile yaklaşan transfer savaşının psikolojik yükünden uzak durması ve dış etkenlerden etkilenmeden sahaya tamamen odaklanması gerektiğini vurguluyor.