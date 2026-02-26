Getty Images Sport
Pep Guardiola, Erling Haaland'dan Real Madrid ile 'konuşmayı kesmesini' istedi. Man City, forvetin geleceği konusunda endişeli
Guardiola'nın soyunma odasında odaklanma mücadelesi
Real Madrid'e transfer olabileceğine dair spekülasyonlar doruk noktasına ulaşırken, Etihad yönetimi bu söylentilerin yıldız oyuncusu üzerindeki etkisinden giderek daha fazla endişe duymaya başladı. Detaylara ve takım uyumuna titizlikle önem veren Katalan teknik adam, İspanya'nın başkentinden gelen sürekli gürültüden bıkmış durumda. Durum, Guardiola'nın sezonun en zorlu döneminde soyunma odasını dış etkenlerden korumak zorunda hissettiği kritik bir noktaya ulaştı. Haaland, City'nin hücumunun tartışmasız odak noktası olmaya devam ediyor, ancak Santiago Bernabeu ile ilgili sürekli çıkan haberlerin, oyuncunun bağlılığı sorgulanırsa kulübün kupa kazanma hedefini rayından çıkarabileceğinden korkuluyor.
Guardiola gürültünün sona ermesini istiyor
El Nacional'e göre, Katalan teknik adam Haaland'ı sadece golcü bir oyuncu olarak değil, City'nin tüm turnuvalarda en üst düzeyde rekabet etmesini sağlayan vazgeçilmez bir parça olarak görüyor. Guardiola için, 25 yaşındaki oyuncunun zihinsel ve fiziksel olarak zirvede kalmasını sağlamak, özellikle sezonun en belirleyici ve zorlu aşamasına girerken, tartışılmaz bir konu.
Ayrıca Guardiola, yıldız forvetinin maksimum kapasitede oynamadığı takdirde kulübün yüksek hedeflerine ulaşmasının imkansız olduğuna inanıyor. Haaland'ın Real Madrid ile yaklaşan transfer savaşının psikolojik yükünden uzak durması ve dış etkenlerden etkilenmeden sahaya tamamen odaklanması gerektiğini vurguluyor.
Real Madrid faktörü
Madrid'in bu hikayede yer alması, Avrupa futbolunu takip edenler için pek de sürpriz değil. İspanyol devi, eski Borussia Dortmund oyuncusuna uzun süredir ilgi duyuyor ve hücum hattını daha da güçlendirmek istediği için bu ilgi giderek artıyor. Florentino Perez'in, oyuncunun transfer isteği olması durumunda potansiyel bir fırsat olduğunu sezerek, önümüzdeki yaz bu forveti İspanya'nın başkentine getirmek için her yolu denemeye hazır olduğu bildiriliyor.
Bu büyüklükteki bir anlaşma teorik olarak karmaşık olsa da, tehdit o kadar gerçek ki Guardiola harekete geçmeye karar verdi. Teknik direktörün, sadece sahada olanların önemli olduğu steril bir ortam yaratma konusundaki takıntısı, onu yıldız öğrencisine karşı sert davranmaya itti. Mesaj açık: City'nin mevcut kampanyasının bütünlüğünü korumak için, oyuncunun çevresi ile Avrupa şampiyonu arasında süren diyalog derhal durdurulmalıdır.
Haaland ve Guardiola için bundan sonra ne olacak?
Duruma yakın kaynaklara göre Guardiola, Haaland'dan şimdilik "Real Madrid ile görüşmeyi kesmesini" bizzat istedi. Teknik direktör, gelecekteki bir transferi süresiz olarak engellemeye çalışmıyor, ancak mevcut sezonun sonuna kadar tüm görüşmelerin rafa kaldırılmasında ısrarcı. Pep'in önceliği, forvetin gelecek yıl La Liga'da hayatının nasıl olacağına odaklanmak yerine, önündeki maçlara yüzde 100 konsantre olması.
Guardiola, 2025-26 sezonunun son düdüğü çaldığında Haaland'ın "istediği gibi hareket etme ve vazgeçme özgürlüğüne sahip olacağını" belirtti. Ancak o zamana kadar, Manchester City projesine tam bir bağlılık bekleniyor. Haaland'ın bu tavsiyeye kulak vereceği henüz belli değil, ancak İngiliz şampiyonları ile İspanyol devleri arasındaki gerilim, Avrupa futbolunun yüzeyinin altında kaynamaya devam ediyor.
