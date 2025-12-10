Pep Guardiola'dan Xabi Alonso için olay sözler! Böyle tavsiye görülmedi...

Guardiola'ya Çarşamba günkü maç öncesinde Alonso'ya destek mesajı olup olmadığı soruldu ve o da gazetecilere şöyle cevap verdi: "Kendi başına işemesi lazım. Ben onun yerine işemeyeceğim. Bu manşet hoşunuza gitti, değil mi?"

Manchester City teknik direktörü, Alonso'nun geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaşmaya devam ederek şunları ekledi: "Xabi'ye en iyisini diliyorum, ama geleceği hakkında bir cevabım yok. Hepiniz durumu benden daha iyi biliyorsunuz; ben bu durumdan çok uzağım. Florentino ile konuşmadım ve o da bana yarının Xabi'nin son maçı olacağını söylemedi. Büyük maçları kazanamazsanız, işler zorlaşır. Ama Xabi durumu kontrol altında tutuyor ve tüm bu olayın ne hakkında olduğunu biliyor. Benim endişem, neyi iyi yaptığımızı görmek. Bu turnuvada Real Madrid'i yenmek için daha iyi olmak yetmez, çok daha iyi olmak gerekir."