Pep Guardiola'dan Xabi Alonso için olay sözler! Böyle tavsiye görülmedi...
Alonso, Madrid'de baskı altında
Alonso, İspanya'nın başkentindeki hayatına hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptıktan sonra, Real Madrid'deki görevine başladıktan sadece birkaç ay sonra baskı altına girdi. Pazar günü Celta'ya yenilen Madrid, Ekim ayındaki Clasico'da galip geldikten sonra ezeli rakibi Barcelona'nın 5 puan önünde olan İspanya liginde, 4 puan geride kaldı. Ayrıca, Vinicius Jr ve Jude Bellingham gibi yüksek profilli yıldızların Alonso yönetimindeki Madrid'deki yaşamdan memnun olmadıkları ve Los Blancos'un eski Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'u potansiyel bir yedek olarak gördüğü yönünde spekülasyonlar da var.
Guardiola'nın Alonso'ya tavsiyesi
Guardiola'ya Çarşamba günkü maç öncesinde Alonso'ya destek mesajı olup olmadığı soruldu ve o da gazetecilere şöyle cevap verdi: "Kendi başına işemesi lazım. Ben onun yerine işemeyeceğim. Bu manşet hoşunuza gitti, değil mi?"
Manchester City teknik direktörü, Alonso'nun geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaşmaya devam ederek şunları ekledi: "Xabi'ye en iyisini diliyorum, ama geleceği hakkında bir cevabım yok. Hepiniz durumu benden daha iyi biliyorsunuz; ben bu durumdan çok uzağım. Florentino ile konuşmadım ve o da bana yarının Xabi'nin son maçı olacağını söylemedi. Büyük maçları kazanamazsanız, işler zorlaşır. Ama Xabi durumu kontrol altında tutuyor ve tüm bu olayın ne hakkında olduğunu biliyor. Benim endişem, neyi iyi yaptığımızı görmek. Bu turnuvada Real Madrid'i yenmek için daha iyi olmak yetmez, çok daha iyi olmak gerekir."
"Barça ve Madrid'i yönetmek zor"
Guardiola, futbol dünyasının en zorlu görevlerinden birini üstlenmenin ne kadar zor olduğunu bildiği için Alonso'ya sempati duyduğunu da itiraf etti. Dört başarılı yılın ardından Barcelona'dan ayrıldıktan sonra bir yıl ara veren City teknik direktörü, bu görevin getirdiği baskının çok büyük olabileceğini söyledi.
"Onunla empati kuruyorum çünkü birlikte çalıştık ve bu inanılmaz bir deneyimdi. Birçok şeyi paylaştık. Barça ve Madrid, baskı ve ortam nedeniyle yönetilmesi zor kulüpler" diye ekledi. "O gerçekleri biliyor ve her şeyin maçları kazanmak etrafında döndüğünü biliyor. Geçen sezon bize de aynısı oldu. O durumu tersine çevirebilecek ve gerekli olanı yapabilecek kapasitede."
Alonso sakin olmaya çağırıyor
Alonso, maç öncesinde geleceği hakkında yapılan konuşmalardan etkilenmemiş görünüyordu. Real Madrid teknik direktörü, sadece Manchester City maçına odaklandığını ve geçen seferki hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından toparlanmayı hedeflediğini vurguladı.
Gazetecilere şunları söyledi: "Bu bir takım ve hepimiz bu işte birlikteyiz. Real Madrid'in teknik direktörü olduğunuzda, [zorlu dönemlere] sakinlik, birlik ve soğukkanlılıkla hazırlıklı olmalısınız. Ben de öyle hissediyorum. [City ile oynayacağımız bu maçla] başlayarak, önümüzdeki her şeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.
"Son sonuçlara duyduğumuz öfkeyi olumlu bir şeye dönüştürebileceğimizi biliyoruz. Tek düşündüğümüz City ve Şampiyonlar Ligi. Futbolda, iyi ya da kötü, işler çabuk değişebilir. Benim odak noktam takım, saha ve bir sonraki maç. Kontrol edebileceğim şey bu ve odaklandığım şey de bu."
