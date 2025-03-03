Pep Guardiola'dan tüm dünyayı şoke eden Rodri açıklaması: 'Aptalca kararlar almak zorunda değiliz!'

GettyRichard Martin ve Can ÖzerPep Guardiola'dan tüm dünyayı şoke eden Rodri açıklaması: 'Aptalca kararlar almak zorunda değiliz!'M.CityP. GuardiolaPremier LigRodriManchester City Menajeri Pep Guardiola, uzun bir süredir sahalardan uzak kalan İspanyol orta saha oyuncusu Rodri hakkında çarpıcı açıklamada bulundu.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaİspanyol oyuncu antrenmanlara geri döndüTüm sezonu kaçırması bekleniyorduSon lig maçları için geri dönebilirFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱