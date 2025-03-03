Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Pep Guardiola RodriGetty
Richard Martin ve Can Özer

Pep Guardiola'dan tüm dünyayı şoke eden Rodri açıklaması: 'Aptalca kararlar almak zorunda değiliz!'

M.CityP. GuardiolaPremier LigRodri

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, uzun bir süredir sahalardan uzak kalan İspanyol orta saha oyuncusu Rodri hakkında çarpıcı açıklamada bulundu.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • İspanyol oyuncu antrenmanlara geri döndü
  • Tüm sezonu kaçırması bekleniyordu
  • Son lig maçları için geri dönebilir
Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱

Gelecek maç