Pep Guardiola'dan Gazze konuşması eleştirilerine tokat gibi yanıt!

Guardiola, maç öncesi son basın toplantısında, ICE'nin Minnesota'da protestocuları öldürmesi ve Ukrayna ile Gazze'deki savaşlar gibi konulara değindi ve gazetecileri futbol dışındaki konularda kendisine daha fazla soru sormadıkları için eleştirdi.

Guardiola şöyle dedi: "İnsanlık tarihinde hiçbir zaman, şu anda olduğu kadar net bir şekilde, gözümüzün önünde bu kadar fazla bilgiye sahip olmadık – Filistin'deki soykırım, Ukrayna'da olanlar, Rusya'da olanlar, dünyanın her yerinde, Sudan'da, her yerde olanlar. Gözümüzün önünde olanlar? Görmek ister misiniz? Bunlar insanlık olarak bizim sorunlarımız. Dünyanın dört bir yanından gelen görüntüleri izleyen ve bundan etkilenmeyen biri var mı? Bugün bunu görebiliyoruz. Eskiden göremiyorduk. Bugün görüyoruz. Bu beni üzüyor."

Özellikle İsrail'in Gazze'deki savaşıyla ilgili sözleri, Manchester Yahudi Grubu'nun tepkisini çekti ve grup, Guardiola'dan "futbola odaklanmasını" ve "gelecekte sözlerine daha dikkat etmesini" istedi. Cuma günü, City'nin Liverpool ile oynayacağı maç öncesinde eleştirilerle ilgili soru sorulduğunda Guardiola, sözlerini savundu.