Getty Images Sport
Pep Guardiola'dan Gazze konuşması eleştirilerine tokat gibi yanıt!
Guardiola'nın konuşmasına övgü ve eleştiri
Guardiola, maç öncesi son basın toplantısında, ICE'nin Minnesota'da protestocuları öldürmesi ve Ukrayna ile Gazze'deki savaşlar gibi konulara değindi ve gazetecileri futbol dışındaki konularda kendisine daha fazla soru sormadıkları için eleştirdi.
Guardiola şöyle dedi: "İnsanlık tarihinde hiçbir zaman, şu anda olduğu kadar net bir şekilde, gözümüzün önünde bu kadar fazla bilgiye sahip olmadık – Filistin'deki soykırım, Ukrayna'da olanlar, Rusya'da olanlar, dünyanın her yerinde, Sudan'da, her yerde olanlar. Gözümüzün önünde olanlar? Görmek ister misiniz? Bunlar insanlık olarak bizim sorunlarımız. Dünyanın dört bir yanından gelen görüntüleri izleyen ve bundan etkilenmeyen biri var mı? Bugün bunu görebiliyoruz. Eskiden göremiyorduk. Bugün görüyoruz. Bu beni üzüyor."
Özellikle İsrail'in Gazze'deki savaşıyla ilgili sözleri, Manchester Yahudi Grubu'nun tepkisini çekti ve grup, Guardiola'dan "futbola odaklanmasını" ve "gelecekte sözlerine daha dikkat etmesini" istedi. Cuma günü, City'nin Liverpool ile oynayacağı maç öncesinde eleştirilerle ilgili soru sorulduğunda Guardiola, sözlerini savundu.
- Getty Images Sport
Guardiola: Özel bir şey söylemedim.
Guardiola basın toplantısında şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, özel bir şey söylemedim. Öyle hissetmiyorum. Sadece [futbol] menajeri olduğum için neden hissettiklerimi ifade edemem? Buna katılmıyorum. Ancak tüm görüşlere kesinlikle saygı duyuyorum. Temel olarak söylediğim şey, şu anda dünya çapında, tüm dünyada kaç tane çatışma olduğu. Kaç tane? Çok fazla, değil mi? Hepsini kınıyorum. Hepsini. Masum insanlar öldürülüyor mu? Hepsini kınıyorum. Bir seçimin diğerlerinden daha önemli olduğunu veya bu ülkenin diğerlerinden daha önemli olduğunu söylemiyorum. Hayır. Mesajımı anlamadınız mı? Sorun değil. Başka türlü söyleyemem..."
'Hiçbir şey söyleme'
Geçen hafta Barselona'da Filistin için düzenlenen bir konserde konuşan Guardiola, yaklaşık 70.000 Filistinlinin ölümüne yol açan çatışmaya karşı "başka tarafa bakmamayı" halka çağrıda bulunmuştu. Guardiola, sırf futbol koçu olduğu için siyaset hakkında konuşamayacağı veya şiddeti kınayamayacağı yönündeki iddiaların yanlış olduğunu söyledi.
"Tamam, siz de gazetecilik yapmaya odaklanın" dedi. "Ekonomi hakkında konuşamazsınız, çünkü siz ekonomi konusunda uzman bir gazeteci değilsiniz, değil mi? Futbola odaklanın, [bu yüzden] şunu konuşmayın, bunu konuşmayın, şunu konuşmayın. Nedeni bu.
"Onlar [benim] sessiz kalmamı istiyorlar, dünya da bunu istiyor, değil mi? Sessiz ol ve hiçbir şey söyleme. Bence tam tersi. Ama neyse, olan oldu..."
