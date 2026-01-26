Pep Guardiola'dan Galatasaray maçı öncesi oyuncularına şok gönderme!

55 yaşındaki teknik adam, sıkı çalışkanlığı ve kararlılığıyla dikkat çeken özgeçmişiyle, asla mazeret arayan bir karakter olmadı. Bu özelliklerin, oyuncu kadrosu ve teknik ekibinin bir parçası olan herkes tarafından benimsenmesi bekleniyor.

Guardiola, herkesin ortak amaç uğruna elinden gelenin en iyisini yapmasını ve aynı yönde çaba göstermesini istiyor. Sakatlıklar söz konusu olduğunda, bu, ara sıra meydana gelen çarpma ve morlukları görmezden gelip oynamaya devam etmek anlamına geliyor.

City'nin ödüllü menajeri, Etihad Stadyumu'ndaki herkesin bu sezon bu çizgiyi izlediğinden emin değil, çünkü 2025-26 sezonunda sakatlık sorunları pek çok talihsiz baş ağrısına neden oldu.