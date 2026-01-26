Getty/GOAL
Pep Guardiola'dan Galatasaray maçı öncesi oyuncularına şok gönderme!
Guardiola sadece en iyisini istiyor
55 yaşındaki teknik adam, sıkı çalışkanlığı ve kararlılığıyla dikkat çeken özgeçmişiyle, asla mazeret arayan bir karakter olmadı. Bu özelliklerin, oyuncu kadrosu ve teknik ekibinin bir parçası olan herkes tarafından benimsenmesi bekleniyor.
Guardiola, herkesin ortak amaç uğruna elinden gelenin en iyisini yapmasını ve aynı yönde çaba göstermesini istiyor. Sakatlıklar söz konusu olduğunda, bu, ara sıra meydana gelen çarpma ve morlukları görmezden gelip oynamaya devam etmek anlamına geliyor.
City'nin ödüllü menajeri, Etihad Stadyumu'ndaki herkesin bu sezon bu çizgiyi izlediğinden emin değil, çünkü 2025-26 sezonunda sakatlık sorunları pek çok talihsiz baş ağrısına neden oldu.
Guardiola, sakatlanan Man City yıldızlarına gönderme yaptı
Guardiola, Erling Haaland'ın bu maçta başlangıçtan itibaren dinlendirildiği, Maviler'in Premier Lig'in son sırasındaki Wolves'u 2-0 yendiği maçı izledikten sonra gazetecilere şunları söyledi: "İnanılmaz doktorlarımız, inanılmaz fizyoterapistlerimiz var, [günde] 24 saat [çalışıyorlar]. Johan Cruyff'a inanıyorum - benim akıl hocam, idolüm, her şeyim. Bana 'bir oyuncu sakatlanmak istemiyorsa, sakatlanmaz' dediğinde.
"Şanssız durumlar olabilir, ama inanılmaz bir formda olduğunuzda ve sakatlanmak istemediğinizde, sakatlanmazsınız. Maalesef şu anda çok fazla sakatımız var, bu bizim şu anki sorunumuz."
Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, John Stones, Ruben Dias, Nico Gonzalez ve Savinho şu anda Etihad'da sakatlıklarını tedavi eden oyuncular arasında. Çarşamba günü Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecekler.
Guardiola, bu maç öncesinde kadro hakkında bilgi verirken, Ocak ayında transfer edilen birkaç oyuncunun da Türk rakibe karşı oynayamayacağını söyledi: "Taraftarlarımıza ihtiyacımız var, onlara ihtiyacımız var. Marc (Guehi) oynayamayacak, Antoine (Semenyo) oynayamayacak, Rodri oynayamayacak, kenara aldığımız tüm oyuncular dışında. Nico Gonzalez hazır olmayacak, Savinho hazır olmayacak ve John Stones hazır olmayacak."
City kaptanı, Guardiola'nın neyi temsil ettiğini en iyi şekilde yansıtıyor
Guardiola'nın görmek istediği ruhu en iyi şekilde temsil eden oyunculardan biri Portekizli oyun kurucu Bernardo Silva'dır. Kontratı sona ermek üzere olan Silva'nın yaz aylarında takımdan ayrılması kesin değildir.
Guardiola, City'nin kaptanı olan 31 yaşındaki bu klas oyuncuyu hala kadrosunda bulundurmaktan memnun olduğunu şöyle ifade etti: "Bernardo'nun sonsuza kadar kalması Man City ve benim için de harika olurdu. Ancak Bernie ile çok konuştuk ve Bernie kendisi ve ailesi için en iyisini seçmek zorunda.
"Ne olursa olsun, bu sezon, gelecek sezon, 10 yıl sonra, o bu kulübün uzun tarihindeki en büyük oyunculardan biri olmaya devam edecek.
“O, vazgeçilmez olacak. Vazgeçilmez. Yapamam. Bernardo'yu takımda oynatmaya karar verdiğimde, yatıp daha iyi uyuyorum. Sağlığıma dikkat etmeliyim, biliyorsunuz. O bir rekabetçi. Gözlerinde hala ateş var. Umarım bu ateşi grubun geri kalanına da bulaştırabilir ve aşılayabilir.
“Her topu nasıl savunduğu, ne yapması gerektiğini nasıl okuduğu. Ve bilirsiniz, mazeret uyduranlar hatalarını unuturlar. O ise asla mazeret uydurmaz. Asla. İşte bu yüzden o çok özel, çok özel bir oyuncu.”
City'nin rakibi Galatasaray
Avrupa kupalarında Galatasaray ile karşılaştıktan sonra, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna otomatik olarak katılma hakkı hala elinde olan City, Pazar günü Premier Lig'de Tottenham'a konuk olacak. Arsenal'in son maçında Manchester United'a karşı 3 puan kaybettiğini gören City, şu anda lider Arsenal'in sadece 4 puan gerisinde.
