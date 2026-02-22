Getty
Pep Guardiola, Arsenal ile arasındaki puan farkını kapattıktan sonra Man City yıldızlarına 'bol bol caipirinha ve daiquiri' ile hayatın tadını çıkarmalarını söyledi
Manchester City, Newcastle'ı yenerek farkı kapattı
Nico O'Reilly'nin iki golüyle Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Newcastle'dan üç puanı aldı ve Arsenal'in hafta ortasında Wolves'a karşı yaptığı hatadan tam olarak yararlandı. Pazar günü Emirates'te oynanacak Kuzey Londra derbisi öncesinde, ligin zirvesindeki iki takım arasında sadece iki puan fark var.
O'Reilly maçtan sonra TNT Sports'a verdiği demeçte galibiyetin önemini vurguladı: "Bu gece çok mutluyum. Bu galibiyet, farkı kapatmak ve mümkün olduğunca baskı yapmak için en önemli şeydi. Ayrıca iki gol attığım için çok mutluyum. Böyle bir galibiyet almak benim hayalimdi. Hala oynanacak çok maç var. Her maçı olduğu gibi kabul etmeliyiz. Her anın tadını çıkarıyor ve her şeyi içime sindiriyorum. Her zaman maçları kazanabileceğimize inanıyoruz. Bir haftalık ara vardı, bu yüzden bu maça çok iyi hazırlanabildik. Sadece devam etmemiz gerekiyor."
Man City için kokteyl saati
Guardiola da maçtan sonra sevinçli bir ruh hali içindeydi ve gazetecilere şunları söyledi: “Bu çok önemliydi. Newcastle inanılmaz bir takım. Bugünkü maç, önümüzdeki 11 maçta karşılaşacağımız şeyin bir örneğiydi. Her maç böyle olacak, bir savaş olacak. Şimdi üç gün izinimiz var. Onlara ‘önümüzdeki üç gün boyunca bol bol caipirinha ve daiquiri içip hayatın tadını çıkarın’ diyorum, sonra da uygun antrenmanlar yapıp Leeds'e gideceğiz.
"Doğru yol budur. Eğer 'bunu kazanırsak, Arsenal şunu yapar ya da Aston Villa şunu yapar' dersek... (yüzünüze) bir tokat yersiniz ve düşündüğünüzün tam tersi olur. Ne kadar zor olacağını biliyorum. Sadece bir sonraki maçı kazanın, devam edin, asla pes etmeyin. Premier Lig'de on maç çok fazla. Pek çok şey olacak."
Arsenal üzerinde baskı artıyor
Arsenal, Tottenham ile oynayacağı kritik maçta bu duruma cevap vermeyi hedefliyor. Spurs, Thomas Frank'ı kovup yerine geçici olarak Igor Tudor'u getirerek yeni bir yönetimle maça çıkacak. Ancak Gunners, son yedi Premier League maçından sadece ikisini kazanabildi ve Arteta, maç öncesinde takımının "bottlers" (baskı altında başarısız olanlar) olduğu yönündeki suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
İspanyol teknik adam bu suçlamalara hızlı bir şekilde yanıt verdi: "Bu kişisel bir görüş ve buna saygı duymak gerekir. Wolves karşısında maçın gidişatına göre iki puan kaybettiniz ve bunu kabullenmek zorundasınız. Hepsi bu. Bu bizim rolümüzün bir parçası. Ama bu benim kelime dağarcığımda yok ve ben böyle görmüyorum çünkü kimsenin bunu kasıtlı olarak yapmak istediğini sanmıyorum. Ben bu kelimeyi kullanmazdım."
Sırada ne var?
Pazar günü tüm gözler kuzey Londra'ya çevrilecek ve Tudor'un ilk kez Spurs'un başına geçtiği bu maçta Arsenal'in Tudor'a zor bir öğleden sonra yaşatıp yaşatamayacağı merak edilecek. Ardından Arsenal, Premier League'de Chelsea ile karşılaşacak, Manchester City ise Leeds'e konuk olacak.
