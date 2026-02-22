Pep Guardiola, Arsenal ile arasındaki puan farkını kapattıktan sonra Man City yıldızlarına 'bol bol caipirinha ve daiquiri' ile hayatın tadını çıkarmalarını söyledi

Nico O'Reilly'nin iki golüyle Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Newcastle'dan üç puanı aldı ve Arsenal'in hafta ortasında Wolves'a karşı yaptığı hatadan tam olarak yararlandı. Pazar günü Emirates'te oynanacak Kuzey Londra derbisi öncesinde, ligin zirvesindeki iki takım arasında sadece iki puan fark var.

O'Reilly maçtan sonra TNT Sports'a verdiği demeçte galibiyetin önemini vurguladı: "Bu gece çok mutluyum. Bu galibiyet, farkı kapatmak ve mümkün olduğunca baskı yapmak için en önemli şeydi. Ayrıca iki gol attığım için çok mutluyum. Böyle bir galibiyet almak benim hayalimdi. Hala oynanacak çok maç var. Her maçı olduğu gibi kabul etmeliyiz. Her anın tadını çıkarıyor ve her şeyi içime sindiriyorum. Her zaman maçları kazanabileceğimize inanıyoruz. Bir haftalık ara vardı, bu yüzden bu maça çok iyi hazırlanabildik. Sadece devam etmemiz gerekiyor."