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Pelsa’ya karşı komplo… İspanya maçı öncesinde Uruguay’ı ifşa eden 48 dakika

Uruguay - İspanya
Uruguay
İspanya
Dünya Kupası
M. Bielsa
L. Suarez
F. Valverde
Uruguay
İspanya

Bielsa, Uruguaylı oyuncuları Suárez yüzünden kendisini devirmeye çalıştıklarıyla suçluyor

Uruguay milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının kapanışında yarın sabah erken saatlerde İspanya ile oynayacağı maç öncesinde büyük bir gerginlik yaşıyor.

Uruguay, Dünya Kupası'na sönük bir başlangıç yaptı ve ilk iki maçta Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak puan alamadı.

Bu sonuçlar, Uruguaylı teknik direktör Marcelo Bielsa'nın takımını son derece zor bir duruma soktu.

Uruguay’ın Dünya Kupası’ndan elenmemek için, grup aşamasının son turunda 4 puanla 8. grubun lideri İspanya’yı yenmekten başka çaresi kalmadı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin "El Espectador Deportes" gazetesinden aktardığına göre, milli takımın kaptanları Sergio Rochet, Manuel Ogarti, Rodrigo Bentancur ve Fede Valverde, teknik direktör Bielsa ile bir toplantı talep ettiler.

Toplantı, antrenmanlardaki aşırı fiziksel yükten duyulan hoşnutsuzluk nedeniyle düzenlendi. Oyuncular, bu yükün sakatlıklara ve yorgunluğa yol açtığını ve bu durumun da maçlara en iyi şekilde hazırlanmalarını engellediğini düşünüyorlar.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uruguaylı oyuncular, İspanya karşısında Bielsa’nın planına karşı çıkıyor

    Aynı kaynağa göre, toplantı 48 dakika sürdü ve Bielsa, İspanya karşısında uygulamayı planladığı taktiksel stratejiyi sorgulayan bazı oyunculara öfkesini dile getirdi.

    Haberde, Arjantinli teknik direktörün İspanya milli takımıyla başa baş bir mücadele vermeyi planladığı, ancak Uruguaylı oyuncuların bu fikre ikna olmadıkları ve Luis de la Fuente'nin takımına karşı savunma bölgelerine çekilip kontra ataklara güvenmesini istedikleri belirtildi.

    Gazete, Luis Suárez ve Nahitan Nández’in Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının ardından yaşanan tartışmanın ardından Bielsa’nın bazı oyuncularını azarladığını ve onları kendisinin görevinden uzaklaştırmaya çalışmakla suçladığını da ekledi.

    Uruguay’dan gelen bu haberler, İspanya ile oynanacak kader maçı öncesinde milli takımı fırtınanın ortasına sürükledi.

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