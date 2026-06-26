Pelsa’ya karşı komplo… İspanya maçı öncesinde Uruguay’ı ifşa eden 48 dakika

Uruguay milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının kapanışında yarın sabah erken saatlerde İspanya ile oynayacağı maç öncesinde büyük bir gerginlik yaşıyor.

Uruguay, Dünya Kupası'na sönük bir başlangıç yaptı ve ilk iki maçta Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak puan alamadı.

Bu sonuçlar, Uruguaylı teknik direktör Marcelo Bielsa'nın takımını son derece zor bir duruma soktu.

Uruguay’ın Dünya Kupası’ndan elenmemek için, grup aşamasının son turunda 4 puanla 8. grubun lideri İspanya’yı yenmekten başka çaresi kalmadı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin "El Espectador Deportes" gazetesinden aktardığına göre, milli takımın kaptanları Sergio Rochet, Manuel Ogarti, Rodrigo Bentancur ve Fede Valverde, teknik direktör Bielsa ile bir toplantı talep ettiler.

Toplantı, antrenmanlardaki aşırı fiziksel yükten duyulan hoşnutsuzluk nedeniyle düzenlendi. Oyuncular, bu yükün sakatlıklara ve yorgunluğa yol açtığını ve bu durumun da maçlara en iyi şekilde hazırlanmalarını engellediğini düşünüyorlar.