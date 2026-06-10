Peer Koopmeiners İtalya'da mı? Kardeşi Teun Koopmeiners Juventus'tan ayrıldı

Biri geliyor, diğeri gidiyor. Serie A, bir başka Koopmeiners'i kadrosuna katabilir ve Juventus'ta hiçbir zaman ikna edici bir performans sergileyemeyen ve ayrılacaklar listesine giren eski Atalanta oyuncusu Teun'a veda etmeye hazırlanıyor. Sırayla gidelim, İtalya'ya gelmek isteyen Koop, Teun'un kardeşi, 2000 doğumlu orta saha veya stoper Peer'dir. Az Alkmaar ile 2028'de sona erecek olan sözleşmesi, Bologna'nın radarına girmiştir. İtalyan yerine Tedesco'yu yeni teknik direktör olarak seçen Bologna, Dünya Kupası'ndan sonra Remo Freuler'i (ABD'de İsviçre milli takımıyla mücadele eden) kaybedebilir ve hazırlıksız yakalanmak istemiyor. 2009 yılında kardeşi Teun gibi kulübe katılan Peer, geçen sezon birkaç kez kaptanlık pazubandını taktı ve Hollanda Kupası'nı kazandı. Değeri 12 milyon euro civarında olan Peer için Bologna, Utrecht'ten kiralık dönüş yapan Jesper Karlsson'u takasa dahil edebilir.