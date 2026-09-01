Pedullà: "Bir hafta önce Nico Gonzalez ve Teun Koopmeiners Roma'ya önerildi"

Alfredo Pedullà, Juventus ve kulübün bonservisini elinde bulundurduğu iki oyuncu, Nico Gonzalez ve Teun Koopmeiners hakkında dikkat çekici bir transfer perde arkasını anlattı: "Juve formasıyla iki yedek oyuncu öne çıktı, hatta belirleyici oldu. Şimdi transfer durumları değişebilir çünkü görüşmeler sahayla kesiştiğinde genelde işler böyle yürür. Nico Gonzalez ve Teun Koopmeiners'ten bahsediyoruz; hiçbiri dokunulmaz görülmedi ve çeşitli senaryoların merkezinde yer aldı. Özellikle de Nico, sonsuz bir gelgit yaşadı; başrolde ise bonservis bedelinde her zaman indirim arayan ve her türlü takası geri çeviren Atletico Madrid vardı. Ancak daha bir hafta önce hem Nico Gonzalez hem de Koopmeiners güçlü şekilde Roma'ya önerildi, fakat bir görüşme başlatacak zemin yoktu. Roma'nın başka hedefleri vardı, bu sırada Juventus da potansiyel fazlalık durumundaki iki oyuncusunun yeniden yüzünü güldürdüğünü gördü".