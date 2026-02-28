Getty Images Sport
Pedro Neto, Liam Rosenior yönetimindeki Chelsea için iddialı ve "güzel" bir kupa hedefi belirledi
1Rosenior istikrarlı bir başlangıç yaptı
Rosenior, bu yılın başlarında popüler Enzo Maresca'nın yerine Blues'a katıldığında, atanmasını sorgulayan birkaç şüpheci vardı. BlueCo'nun sahip olduğu bir kulüpten atanmasıyla ilgili sorular gündeme geldi, ancak İngiliz teknik direktör, Premier Lig'e uygun olmadığı yönündeki iddialara bir dizi etkileyici performansla cevap verdi.
Ocak ayının ilk haftasında Chelsea'ye katıldığından bu yana, Rosenior tüm turnuvalarda 12 maça çıktı ve sekiz galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Ayrıca, Cole Palmer ve Joao Pedro gibi oyuncuların gol formuna geri dönmelerine yardımcı olarak birçok oyuncusunda da derin bir izlenim bıraktı.
Chelsea şu anda altıncı sırada yer alıyor ve üstündeki Liverpool ve Manchester United'ın üç puan gerisinde. Bu üç takım, Aston Villa ile birlikte sadece üç Şampiyonlar Ligi katılım hakkı için yarışıyor ve Chelsea şu anda geride kaldığı için, Blues'un sezonun son 11 maçında iyi formunu sürdürmesi gerekecek.
Rosenior'un bu hafta sonu, takımının Pazar günü Arsenal ile oynamak için batıdan kuzeye kısa bir yolculuk yapması, onun için işi kolaylaştırmıyor. Rosenior'un kaybettiği iki maç, Carabao Kupası yarı finalinde Mikel Arteta'nın adamlarına karşıydı ve bu, yeni menajerin karşılaştığı en zor Premier Lig sınavı olacak.
Bu zorluğa rağmen Neto, sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye kararlı ve yeni teknik direktörü altında takımının olumlu bir şekilde sezonu tamamlayabileceğine inanıyor. Portekizli yıldız, bu yaz kupa kazanmayı bile hedefliyor.
2Neto sezon için hedeflerini belirledi
Chelsea medya ekibine konuşan Neto, kendisi ve Chelsea'nin sezonun geri kalanı için hedeflerini açıkça ortaya koydu. "Daha önce yaptığımdan daha iyisini yapmak ve bu futbol kulübü ve milli takımla başarabileceğim her şeyi başarmak istiyorum" dedi.
"Kulübün hedefi, mümkün olduğunca çok kupa kazanmak. FA Cup'ta ve Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şampiyonluktan biraz uzaktayız, ancak Şampiyonlar Ligi'nde kalmamız gerekiyor.
Hedefler bellidir ve biz de bunların ne olduğunu biliyoruz. Elbette, kulüp olarak kupa kazanmak istiyoruz ve bu kupalar sezonu güzel bir şekilde bitirmek için harika bir yol olacaktır."
3Chelsea daha iyi oynamalı, diyor Neto
Neto, Wolves'tan Chelsea'ye transfer oldu ve Blues ile Conference League ve Club World Cup dahil olmak üzere şampiyonalarda şampiyonluklar yaşadı. Kulübe şampiyonluklar için transfer olduğunu açıklayan Neto, Blues'un bu sezon yapması gereken işler olduğunu da kabul etti.
"Bu kulübe, ilk sezonumda olduğu gibi kupalar kazanmak için geldim. Benim için inanılmaz bir ilk sezondu. İkinci sezonumuzda ise önümüzde uzun bir yol var, mücadele etmemiz gereken çok şey var. Bu yüzden beklentiler gerçekten büyük. Tabii ki her yıl daha iyisini yapma beklentimiz var. En iyi kulüplerden birinde olmak, sorumluluğu da daha büyük hale getiriyor" diye ekledi.
4Kuzey Londra arıyor
Arsenal, 2004'ten bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmak için Pazar günü Blues'un gelişini bekleyecek. Gunners, geçen hafta sonu ezeli rakibi Tottenham Hotspur'u deplasmanda 4-1'liknet bir skorla mağlup etmenin moraliyle sahaya çıkacak ve Viktor Gyokeres'in son zamanlardaki muhteşem golcü formunu sürdürmesini umacak. İsveçli forvet, Lig Kupası'nda Blues'a karşı gol atmış ve artan gol sayısına bir yenisini daha eklemeyi umuyor.
