Pedro Neto, Liam Rosenior yönetimindeki Chelsea için iddialı ve "güzel" bir kupa hedefi belirledi

Rosenior, bu yılın başlarında popüler Enzo Maresca'nın yerine Blues'a katıldığında, atanmasını sorgulayan birkaç şüpheci vardı. BlueCo'nun sahip olduğu bir kulüpten atanmasıyla ilgili sorular gündeme geldi, ancak İngiliz teknik direktör, Premier Lig'e uygun olmadığı yönündeki iddialara bir dizi etkileyici performansla cevap verdi.

Ocak ayının ilk haftasında Chelsea'ye katıldığından bu yana, Rosenior tüm turnuvalarda 12 maça çıktı ve sekiz galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Ayrıca, Cole Palmer ve Joao Pedro gibi oyuncuların gol formuna geri dönmelerine yardımcı olarak birçok oyuncusunda da derin bir izlenim bıraktı.

Chelsea şu anda altıncı sırada yer alıyor ve üstündeki Liverpool ve Manchester United'ın üç puan gerisinde. Bu üç takım, Aston Villa ile birlikte sadece üç Şampiyonlar Ligi katılım hakkı için yarışıyor ve Chelsea şu anda geride kaldığı için, Blues'un sezonun son 11 maçında iyi formunu sürdürmesi gerekecek.

Rosenior'un bu hafta sonu, takımının Pazar günü Arsenal ile oynamak için batıdan kuzeye kısa bir yolculuk yapması, onun için işi kolaylaştırmıyor. Rosenior'un kaybettiği iki maç, Carabao Kupası yarı finalinde Mikel Arteta'nın adamlarına karşıydı ve bu, yeni menajerin karşılaştığı en zor Premier Lig sınavı olacak.

Bu zorluğa rağmen Neto, sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye kararlı ve yeni teknik direktörü altında takımının olumlu bir şekilde sezonu tamamlayabileceğine inanıyor. Portekizli yıldız, bu yaz kupa kazanmayı bile hedefliyor.