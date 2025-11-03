Pedro Neto'dan taraftarlara ağır küfür! Premier Lig karıştı...

Neto, 2019 yılında İngiltere'ye transfer olduktan sonra Premier League'in en iyi kanat oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Hızı ve doğrudanlığıyla tanınan 25 yaşındaki oyuncu, 2024 yılında 54 milyon sterlin (72,5 milyon dolar) karşılığında Chelsea'ye transfer olmadan önce Wolves formasıyla tüm turnuvalarda 135 maçta 14 gol attı. Kulüpteki ilk tam sezonunda, Portekizli milli oyuncu, Maresca'nın takımının 2024-25 sezonunda hem Conference League hem de ilk FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmasıyla tüm turnuvalarda 51 maçta 9 gol attı.

2025-26 sezonunda Neto, Chelsea'nin Premier League'de oynadığı 10 maçın hepsinde Maresca'nın ilk 11'inde yer aldı. Şu ana kadar bu sezon 2 gol attı ve aynı sayıda asist yaptı.