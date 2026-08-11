Orta saha oyuncusu çocukluk anılarını da hatırladı ve törene ev sahipliği yapan meydanın, arkadaşlarıyla oynamaya alışkın olduğu meydanın ta kendisi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Arkadaşlarımla meydanda oynarken, Dünya Kupası'nı kazanacağımı hayal etmem imkansızdı."

Pedri, kariyerinin diğer yüzünden, en üst seviyeye ulaşmanın arkasında yatan ve seyircilerin görmediği fedakârlıklardan da bahsetti; özellikle de hayalinin peşinden koşmaya küçük yaşta başladığını ve bunun kimi zaman ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmesine engel olduğunu dile getirdi.

Şöyle açıkladı: "Görülmeyen pek çok şey var, ancak bunlar bir gün futbolcu olmak istiyorsanız yaşamak zorunda olduğunuz zorlu anlar."

Dünya futbolunun zirvesine ulaşmasına rağmen Pedri, memleketiyle olan bağının hâlâ kimliğinin temel bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Memleketimin adını her zaman gururla taşıyorum." dedi ve orada büyüdüğünü, kişiliğini ve bugünkü kariyerini oluşturan pek çok şeyi orada öğrendiğini belirtti.