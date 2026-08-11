18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Spain FIFA World Cup 2026 ParadeGetty Images News

Çeviri:

Pedri: Bu hayal imkânsızdı

Pedri
Barcelona
La Liga
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
İspanya
Arjantin
ABD

İspanya'nın yıldızı inanamadığı anları yeniden yaşıyor

Pedri González, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından onurlandırılmak üzere memleketi olan Tenerife adasındaki Tegueste'ye döndü. Bu ziyaret, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Barcelona antrenmanlarına katılmasından birkaç saat önce gerçekleşti.

Kasabanın yüzlerce sakini, 23 yaşındaki Barcelona oyuncusunu karşılamak için San Marcos Meydanı'nda toplandı. Meydan, Barça ve İspanya Milli Takımı formalarının yanı sıra bazı Tegueste formalarıyla doldu; çok sayıda çocuk ise sırtında Pedri'nin adını taşıyordu. Bu manzara, oyuncunun memleketinde gördüğü takdirin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Pedri, aile fertleri ve arkadaşlarının eşliğinde belediye binasının balkonundan göründü; oradakilerin tezahüratları ve alkışları arasında gerçekleşen bu tören, futboldaki hayalinin başlangıcına tanıklık eden yere dönmesinin ardından onun için büyük bir özellik taşıyor olarak nitelendirildi. Bu bilgiler Sport gazetesi tarafından aktarıldı.

  • İmkânsız rüya: Pedri çocukluk anılarını yâd ediyor

    Orta saha oyuncusu çocukluk anılarını da hatırladı ve törene ev sahipliği yapan meydanın, arkadaşlarıyla oynamaya alışkın olduğu meydanın ta kendisi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Arkadaşlarımla meydanda oynarken, Dünya Kupası'nı kazanacağımı hayal etmem imkansızdı."

    Pedri, kariyerinin diğer yüzünden, en üst seviyeye ulaşmanın arkasında yatan ve seyircilerin görmediği fedakârlıklardan da bahsetti; özellikle de hayalinin peşinden koşmaya küçük yaşta başladığını ve bunun kimi zaman ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmesine engel olduğunu dile getirdi.

    Şöyle açıkladı: "Görülmeyen pek çok şey var, ancak bunlar bir gün futbolcu olmak istiyorsanız yaşamak zorunda olduğunuz zorlu anlar."

    Dünya futbolunun zirvesine ulaşmasına rağmen Pedri, memleketiyle olan bağının hâlâ kimliğinin temel bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Memleketimin adını her zaman gururla taşıyorum." dedi ve orada büyüdüğünü, kişiliğini ve bugünkü kariyerini oluşturan pek çok şeyi orada öğrendiğini belirtti.

    Ayrıca oku: Messi'nin Amerika'ya dönüşü konusunda belirsizlik

    • Reklam

  • Final atmosferi: Verilen sözü yerine getiren yeni bir saç kesimi

    Pedri ayrıca Dünya Kupası'nı kazanmanın ayrıntılarını hatırlayarak final maçında yaşadığı anlardan bahsetti; sahaya takıma ne sunabileceğinin bilincinde çıktığını, ancak aynı zamanda ailesini de düşündüğünü belirtti. Şöyle konuştu: "Onlar ve İspanya için koşmam gerekiyordu."

    İspanya Milli Takımı'nın Arjantin karşısında şampiyonluğunu belirlemeye katkı sağlayan, Ferran Torres'in attığı gole değinen Pedri, topun ağlara girdiğini gördüğünde forvetin yaklaşık 15 metre gerisinde olduğunu, kutlama için doğrudan takım arkadaşlarına doğru koştuğunu açıkladı.

    O anı şöyle anlattı: "Koşuyor ve zıplıyordum, gördüklerime inanamadım."

    Tören eğlenceli anlardan da yoksun değildi; Pedri, Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından kendisine verdiği bir "söz" gereği hayata geçirdiği saçının hikâyesine ve beyaz rengine değindi.

    Tören sona erdikten sonra Pedri, Tegueste halkına veda ederek Barcelona'ya doğru yola çıktı; burada Hansi Flick yönetiminde yeni sezon hazırlık dönemine, antrenmanlara katılımları geciken diğer milli takım oyuncularının yanında dahil oluyor. Bu oyuncular Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Jules Koundé ve Dani Olmo.

    Pedri, 23 yaşında İspanya ile dünya şampiyonu olduktan sonra Barcelona'daki yedinci sezonuna başlıyor.

    Ayrıca okuyun: Arsenal'in transfer piyasasında karmaşa, onu Barcelonalı yıldız mı kurtaracak?

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin