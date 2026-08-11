Pedri González, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından onurlandırılmak üzere memleketi olan Tenerife adasındaki Tegueste'ye döndü. Bu ziyaret, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Barcelona antrenmanlarına katılmasından birkaç saat önce gerçekleşti.
Kasabanın yüzlerce sakini, 23 yaşındaki Barcelona oyuncusunu karşılamak için San Marcos Meydanı'nda toplandı. Meydan, Barça ve İspanya Milli Takımı formalarının yanı sıra bazı Tegueste formalarıyla doldu; çok sayıda çocuk ise sırtında Pedri'nin adını taşıyordu. Bu manzara, oyuncunun memleketinde gördüğü takdirin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Pedri, aile fertleri ve arkadaşlarının eşliğinde belediye binasının balkonundan göründü; oradakilerin tezahüratları ve alkışları arasında gerçekleşen bu tören, futboldaki hayalinin başlangıcına tanıklık eden yere dönmesinin ardından onun için büyük bir özellik taşıyor olarak nitelendirildi. Bu bilgiler Sport gazetesi tarafından aktarıldı.