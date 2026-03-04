AFP
Pedri, Barcelona'nın Copa del Rey'de geri dönüşü başaramaması üzerine Atletico Madrid rakibi tarafından 'dünyanın en iyisi' olarak övüldü
Atleti kaptanı Pedri'nin sihrine saygılarını sunuyor
Zorlu karşılaşmanın ardından, Atletico Madrid kaptanı Koke, Copa yarı finalinde 4-3'lük toplam skoru alt üst eden performansı ile Barcelona'nın yıldızı Pedri'yi hemen öne çıkardı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Barça'nın 3-0 kazandığı ikinci maçta 21 yaşındaki oyuncunun etkisinden çok etkilendi ve İspanya milli takımının oyuncusunun şu anda dünya futbolunda neredeyse herkesten üstün bir seviyede oynadığını belirtti.
Koke gazetecilere şunları söyledi: "Barça fantastik bir takım. Genç oyuncular uçuyorlar. Pedri, dünyanın en iyisi olmasa da, kesinlikle en iyilerinden biri. Camp Nou'da oynamak kolay değil. Orada yaratılan atmosfer... bu fark yaratıyor. Özellikle ilk yarıda maçı koparmayı başardık. Bu yenilgi bana en büyük mutluluğu yaşattı. Pedri bir makine. Onun İspanyol olması bizim için büyük şans... O, İspanya'nın bugünü ve geleceği. Barça'ya ve milli takıma büyük mutluluklar getirecek. Harika bir futbolcu olmasının yanı sıra, muhteşem bir insan."
Flick'in gençleri Camp Nou'da umudu yeşertti
Barcelona'nın en yeni akademi yıldızı Marc Bernal, yoğun erken baskıyı değerlendirerek ev sahibi taraftarları coşturdu ve geri dönüş girişimine öncülük etti. Lamine Yamal, 29. dakikada sol kanattan dripling yaparak Bernal'a isabetli bir orta gönderdi ve Bernal da topu ağlara gönderdi. İlk yarı bitmeden Pedri'nin ceza sahasında faul almasıyla momentum daha da değişti ve Raphinha penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi. Flick'in takımı ikinci yarıda da baskısını sürdürdü ve Bernal, 72. dakikada Joao Cancelo'nun ortasından üçüncü golü attı. Ancak Gerard Martin'in son dakikalardaki fırsatları ve Marcus Rashford'un oyuna girmesine rağmen dördüncü gol gelmedi.
Simeone acı dolu bir geceyi atlattı
Diego Simeone için bu maç, hayatta kalma konusunda bir ustalık dersiydi. Atletico Madrid, 21 şut ve Barcelona'nın aralıksız saldırılarına direnerek, ilk maçta elde ettiği azalan avantajı korudu. Antoine Griezmann maçın başında direğe çarpan bir şutla konuk takıma kısa bir nefes aldırdı, ancak gecenin büyük bir bölümünde Atleti kendi savunma sahasında sıkışıp kaldı. Koke, takımının Katalonya'da karşılaştıkları zorluğun tamamen farkında olduğunu kabul ederek, ilerlemeleri için her saniye mücadele etmek zorunda kaldıklarını itiraf etti. "Zorlanacağımızı biliyorduk. İlk yarıda maçı bitirecek fırsatlar yakaladık, ama sonra onlar ikinci golü attı ve biz de zorlanıp direnmek zorunda kaldık. Takım, turu geçmek için yapması gerekeni yaptı" diye açıkladı Atleti'nin teknik direktörü.
Sahipler için yolun sonu
Sonuç olarak Barcelona, tarih boyunca 32 kez şampiyon olduğu Copa del Rey'in tahtından indi. Elenmek acı olsa da, Flick'in ikinci sezonunda gösterdiği performans oldukça umut vericiydi. Blaugrana top hakimiyetini ve tempo kontrolünü elinde tuttu, ancak ilk maçta aldığı 4-0'lık yenilginin yarattığı uçurum aşılamayacak kadar büyüktü. Atletico ise finalde Real Sociedad veya Athletic Club ile karşılaşacak ve dört yılı aşkın süredir devam eden kupa hasretine son verip ilk büyük kupasını kazanmayı hedefleyecek.
