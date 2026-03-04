Pedri, Barcelona'nın Copa del Rey'de geri dönüşü başaramaması üzerine Atletico Madrid rakibi tarafından 'dünyanın en iyisi' olarak övüldü

Zorlu karşılaşmanın ardından, Atletico Madrid kaptanı Koke, Copa yarı finalinde 4-3'lük toplam skoru alt üst eden performansı ile Barcelona'nın yıldızı Pedri'yi hemen öne çıkardı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Barça'nın 3-0 kazandığı ikinci maçta 21 yaşındaki oyuncunun etkisinden çok etkilendi ve İspanya milli takımının oyuncusunun şu anda dünya futbolunda neredeyse herkesten üstün bir seviyede oynadığını belirtti.

Koke gazetecilere şunları söyledi: "Barça fantastik bir takım. Genç oyuncular uçuyorlar. Pedri, dünyanın en iyisi olmasa da, kesinlikle en iyilerinden biri. Camp Nou'da oynamak kolay değil. Orada yaratılan atmosfer... bu fark yaratıyor. Özellikle ilk yarıda maçı koparmayı başardık. Bu yenilgi bana en büyük mutluluğu yaşattı. Pedri bir makine. Onun İspanyol olması bizim için büyük şans... O, İspanya'nın bugünü ve geleceği. Barça'ya ve milli takıma büyük mutluluklar getirecek. Harika bir futbolcu olmasının yanı sıra, muhteşem bir insan."