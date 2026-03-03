Paul Scholes, Michael Carrick hakkında büyük bir şüpheyi ortaya koyarken, Manchester United'ın 'mükemmel' yeni teknik direktörünü seçti

Scholes, Old Trafford'da kalıcı olarak görevi devralacak "mükemmel" aday olduğunu düşündüğü kişiyi belirledi. Bu yılın başlarında Amorim'in görevden alınmasının ardından, Red Devils şu anda Carrick tarafından geçici olarak yönetiliyor. Eski United orta saha oyuncusu, bu zorlu görevde sansasyonel bir başlangıç yapsa da, Scholes kulübün bu yaz başlayacak yeni bir döneme liderlik edecek daha deneyimli bir Avrupa ağır topunu araması gerektiğini düşünüyor.

Carrick'in görevi çok verimli geçti ve altı galibiyet ve bir beraberlikle United'ı ilk üçe taşıdı. Son zaferleri, Pazar öğleden sonra Crystal Palace'ı 2-1 yenerek elde ettikleri dar bir galibiyet oldu. Ancak, bu yeniden canlanmaya rağmen, Scholes eski takım arkadaşının uzun vadeli proje için doğru kişi olduğuna ikna olmuş değil.

Eski İngiltere milli oyuncusu, statükoyu korumak yerine, şu anda uluslararası sahnede teknik direktörlük yapan, seri galibiyetler elde eden bir ismi işaret ediyor. Scholes, The Good, The Bad & The Football Podcast'te "Mükemmel olan - ben mükemmel diyorum - [Carlo] Ancelotti hala orada" dedi.