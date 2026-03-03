Getty Images
Paul Scholes, Michael Carrick hakkında büyük bir şüpheyi ortaya koyarken, Manchester United'ın 'mükemmel' yeni teknik direktörünü seçti
Scholes, Carrick'in yerine kıta ağır sikletini gözlüyor
Scholes, Old Trafford'da kalıcı olarak görevi devralacak "mükemmel" aday olduğunu düşündüğü kişiyi belirledi. Bu yılın başlarında Amorim'in görevden alınmasının ardından, Red Devils şu anda Carrick tarafından geçici olarak yönetiliyor. Eski United orta saha oyuncusu, bu zorlu görevde sansasyonel bir başlangıç yapsa da, Scholes kulübün bu yaz başlayacak yeni bir döneme liderlik edecek daha deneyimli bir Avrupa ağır topunu araması gerektiğini düşünüyor.
Carrick'in görevi çok verimli geçti ve altı galibiyet ve bir beraberlikle United'ı ilk üçe taşıdı. Son zaferleri, Pazar öğleden sonra Crystal Palace'ı 2-1 yenerek elde ettikleri dar bir galibiyet oldu. Ancak, bu yeniden canlanmaya rağmen, Scholes eski takım arkadaşının uzun vadeli proje için doğru kişi olduğuna ikna olmuş değil.
Eski İngiltere milli oyuncusu, statükoyu korumak yerine, şu anda uluslararası sahnede teknik direktörlük yapan, seri galibiyetler elde eden bir ismi işaret ediyor. Scholes, The Good, The Bad & The Football Podcast'te "Mükemmel olan - ben mükemmel diyorum - [Carlo] Ancelotti hala orada" dedi.
Ancelotti faktörünün cazibesi
Ancelotti şu anda Brezilya milli takımını bu yaz Dünya Kupası'na hazırlamaya hazırlanıyor, ancak Scholes, Manchester United'ın cazibesinin efsanevi İtalyan'ı kulüp futboluna geri döndürmek için kullanılabileceğini açıkça düşünüyor. Eski Real Madrid ve AC Milan teknik direktörü, Avrupa'nın en iyi beş liginin hepsinde şampiyonluklar kazandı ve teknik direktör olarak en fazla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan kişi olarak rekoru elinde tutuyor. Scholes, bu özelliklerin Old Trafford'un baskı dolu ortamında çok önemli olduğunu düşünüyor.
Scholes, "Onun Brezilya'nın teknik direktörü olduğunu biliyorum... Manchester United için mükemmel bir seçim, oyuncuları milyon dolarlık hissettireceğini düşünüyorum" dedi. "Ayrıca şampiyonluklar kazanma tecrübesi de var. Ama soru şu: Artık çok mu yaşlı? Tek sorun bu. Onun gibi, daha fazla tecrübeye sahip başka biri var mı? Liderlik vasfına sahip birine ihtiyaçları var."
Taktik ve liderlik geçmişi
Scholes klasik bir ikilemi vurguladı: United'ın saf bir taktikçiye mi yoksa güçlü insan yönetimi becerilerine sahip bir menajere mi ihtiyacı var? Soyunma odasını yönetme konusunda yetenekli olduğu düşünülen ancak büyük kupaları kazanma konusundaki tecrübesi sorgulanan Ole Gunnar Solskjaer'e atıfta bulundu.
"Soru şu: Michael'ın bu deneyimi var mı? Bunun büyük bir soru olduğunu biliyorum, Championship'te menajerlik yaptığını biliyorum, ama bu farklı bir şey," diye devam etti Scholes. "Michael'ın Premier League'i kazanacağını görebilir miyiz? Henüz bilmiyorum ve bence en önemli şey, ne tür bir menajer arayacakları? Bir taktikçi mi, yoksa insanları önemseyen bir insan yöneticisi mi? Ole Gunnar [Solskjaer] öyleydi. Ama insan yöneticisi olan tüm insanların yanında her zaman parlak bir koç vardır, Michael'ın da [Steve Holland] var.
"Kulüp karar vermeli: başarısız olan bir taktik ustası mı istiyorlar? Ole Gunnar insan yönetimi becerisine sahipti, ama bir kupa kazanacak deneyime sahip miydi? Aynı sorular Michael'a da sorulacak."
Kırmızı Şeytanlar için belirleyici bir son düzlük
Sezonun sona ermesine yaklaşırken, Manchester United yönetim kurulunun doğru atamayı yapma baskısı daha da artacak. Carrick, kulübün yakın geleceğini denetlemeye devam ediyor ve akademinin yükselen yıldızlarını yakından takip ediyor. Aldığı her taktiksel karar, kalıcı rol için potansiyel bir seçme olarak inceleniyor, ancak Ancelotti gibi isimlerin gölgesi seçim sürecinde hâlâ büyük bir etki yaratıyor.
United şu anda Premier League'de üçüncü sırada yer alırken, Carrick yönetimindeki istikrar ve süreklilik argümanı her galibiyetle daha da güçleniyor. Ancak Scholes gibi efsaneler için "mükemmel" seçim, Ancelotti gibi bir menajerin prestiji ve kanıtlanmış kazanma mentalitesiyle bağlantılı olmaya devam ediyor. Bu karar, United'ın şanlı geçmişinin standartlarına uygun bir halef arayışında, önümüzdeki yıllardaki gidişatını belirleyecek.
United, Çarşamba günü St. James' Park'ta Newcastle ile oynayacağı bir sonraki Premier Lig maçında ilk üçteki yerini korumayı hedefleyecek.
