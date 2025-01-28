Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Marcus Rashford Ruben Amorim Paul ScholesGOAL/Getty
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Paul Scholes, Marcus Rashford'ı yerin dibine soktu! Manchester United karıştı...

M. RashfordM. UnitedR. AmorimPremier Lig

Manchester United efsanesi Paul Scholes, Ruben Amorim'i takımdan ayrılmak isteyen forvet Marcus Rashford'u soyunma odasından 'kovmaya' çağırdı.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • Scholes, Rashford'un tutumunu eleştirdi
  • Amorim'i, onu soyunma odasından kovmaya çağırıyor
  • Rashford'un adı Barcelona ile anılıyor
Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱

Gelecek maç