Paul Scholes, Marcus Rashford'ı yerin dibine soktu! Manchester United karıştı...

GOAL/GettyRitabrata Banerjee ve Can ÖzerPaul Scholes, Marcus Rashford'ı yerin dibine soktu! Manchester United karıştı...M. RashfordM. UnitedR. AmorimPremier LigManchester United efsanesi Paul Scholes, Ruben Amorim'i takımdan ayrılmak isteyen forvet Marcus Rashford'u soyunma odasından 'kovmaya' çağırdı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaScholes, Rashford'un tutumunu eleştirdiAmorim'i, onu soyunma odasından kovmaya çağırıyorRashford'un adı Barcelona ile anılıyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱