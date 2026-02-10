Getty Images Sport
Paul Scholes, Manchester United'ın "kızgın" Tottenham yıldızını transfer etmesini "çok isterim" diyor.
Sosyal medyada patlama
Romero, 2021 yılında Atalanta'dan Tottenham'a transfer olduktan sonra 152 maçta forma giydi, 6 gol attı ve kulübün Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulundu. 27 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce 2028-29 sezonu sonuna kadar sözleşme uzatımı imzaladı, ancak 1 Şubat'ta Manchester City ile 2-2 berabere kaldıkları maçta ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldıktan sonra kulübün yönetiminden memnun olmadığını açıkça ima etti.
Romero, Instagram'da yaptığı çarpıcı paylaşımda şunları yazdı: "Dün tüm takım arkadaşlarım büyük çaba gösterdi, inanılmazlardı. Kendimi iyi hissetmeme rağmen onlara yardım etmek istedim, özellikle de sadece 11 oyuncumuz olduğu için - inanılmaz ama gerçek ve utanç verici. Bunu tersine çevirmek için ortaya çıkmaya ve sorumluluk almaya devam edeceğiz, çok çalışıp bir arada kalacağız. Geriye kalan tek şey, hepinizin orada olduğunuz ve bizi her zaman desteklediğiniz için teşekkür etmek, taraftarlar."
Old Trafford'da pervasız kırmızı kart
Patlamasına rağmen Frank, Cumartesi öğleden sonra Spurs'un Old Trafford'a yaptığı seyahatte Romero'yu ilk 11'de tuttu. Ancak Arjantinli milli oyuncu, United'ın orta saha oyuncusu Casemiro'ya yaptığı pervasız faul nedeniyle 29 dakika sonra oyundan atıldı.
Bu, Tottenham kariyerinde aldığı dördüncü kırmızı karttı ve İngiliz futboluna geldiğinden bu yana Premier Lig'de en fazla kırmızı kart gören oyuncu oldu. Spurs ise maçı 2-0 kaybetti. Ancak Frank, maçtan sonra onu savunmaya çıktı.
"Bence o bir lider. Genç bir lider ve her gün yeni şeyler öğreniyor" diyen Spurs teknik direktörü, gazetecilere şunları söyledi: "30 yaşındayken kendimi örnek verdim. O zamanlar dünyanın zirvesinde olduğumu düşünüyordum, ama liderlik ve olayları anlama konusunda bugünkü seviyemden çok uzaktaydım.
"Ve sonra, bu kadar tutku ve agresiflikle oynayan bir oyuncunuz olduğunda, bu tür şeyler olabilir. Bu, ondan ders almaması gerektiği anlamına gelmez, elbette bundan ders alması gerekir, ilerlemek için."
Scholes: Onun karakterini çok seviyorum!
Scholes da Romero'nun büyük bir hayranı ve disiplin siciline rağmen onun United kadrosuna ideal bir katkı olacağını düşünüyor. Eski Red Devils ve İngiltere yıldızı, The Good, The Bad and The Footballpodcast'inin son bölümünde şöyle dedi: "Biliyor musun? Onu seviyorum. Onun futbol oynamasını izlemeyi seviyorum.
"Spurs'ta çok kızgın, değil mi? Orada olmak istemiyor. Taraftarlara, yönetim kuruluna saldırıyor, bence kafası biraz karışmış.
"Ama Manchester United'da onu çok severdim. Onun karakterini çok seviyorum."
Romero için bundan sonra ne olacak?
Romero, "ciddi faul" nedeniyle aldığı ceza nedeniyle Spurs'un önümüzdeki dört Premier Lig maçında forma giyemeyecek. Frank'in takımı Salı gecesi Newcastle'ı ağırlayacak, ardından Arsenal ile büyük bir Kuzey Londra derbisi ve Fulham ve Crystal Palace ile maçlar oynayacak.
Tottenham ayrıca, Romero'nun oynayabileceği Mart ayındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimini bekliyor. Ancak Spurs'un kaptanı olmadan Premier League'in alt sıralarından çıkıp çıkamayacağı veya Romero'nun sezon sonunda takımda kalmaya karar verip vermeyeceği henüz belli değil.
Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid de Romero ile ilgileniyor. Romero, bu yaz Arjantin ile bir kez daha Dünya Kupası'nda oynadıktan sonra yeni bir maceraya atılmak isteyebilir.
