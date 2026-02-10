Paul Scholes, Manchester United'ın "kızgın" Tottenham yıldızını transfer etmesini "çok isterim" diyor.

Patlamasına rağmen Frank, Cumartesi öğleden sonra Spurs'un Old Trafford'a yaptığı seyahatte Romero'yu ilk 11'de tuttu. Ancak Arjantinli milli oyuncu, United'ın orta saha oyuncusu Casemiro'ya yaptığı pervasız faul nedeniyle 29 dakika sonra oyundan atıldı.

Bu, Tottenham kariyerinde aldığı dördüncü kırmızı karttı ve İngiliz futboluna geldiğinden bu yana Premier Lig'de en fazla kırmızı kart gören oyuncu oldu. Spurs ise maçı 2-0 kaybetti. Ancak Frank, maçtan sonra onu savunmaya çıktı.

"Bence o bir lider. Genç bir lider ve her gün yeni şeyler öğreniyor" diyen Spurs teknik direktörü, gazetecilere şunları söyledi: "30 yaşındayken kendimi örnek verdim. O zamanlar dünyanın zirvesinde olduğumu düşünüyordum, ama liderlik ve olayları anlama konusunda bugünkü seviyemden çok uzaktaydım.

"Ve sonra, bu kadar tutku ve agresiflikle oynayan bir oyuncunuz olduğunda, bu tür şeyler olabilir. Bu, ondan ders almaması gerektiği anlamına gelmez, elbette bundan ders alması gerekir, ilerlemek için."