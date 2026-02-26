Getty
Çeviri:
Paul Pogba'nın Monaco'da bir geleceği var mı? Eski Man Utd yıldızının 30 dakikalık oyun süresinin ardından ayrılma söylentileri gündeme geldi
Pogba, üç maçta toplam 30 dakika sahada kaldı.
Pogba, profesyonel futbola geri dönme fırsatı sunulduktan sonra Monaco ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, maç kondisyonu ve keskinliği yetersiz bir oyuncu transfer ettiklerini biliyordu.
Pogba'nın ilk maçına çıkması için Kasım ayını beklemek zorunda kaldılar. O gün yedek kulübesinden dört dakika süre aldı ve o günden bu yana iki kez daha yedek olarak kısa süreli süreler aldı. Toplamda sadece 30 dakika süre aldı.
- AFP
Monako neden Pogba'yı serbest oyuncu olarak transfer etti?
Monaco CEO'su Thiago Scuro, talkSPORT'a Pogba'nın neden transfer edildiğini ve takımın ortak hedefine hala neler katabileceğini anlattı: "Paul, her şeyden önce performansıyla dikkat çekti. Performans, ilk adımdır. Paul, Ligue 1'de alıştığımızdan farklı bir seviyede olan çok yetenekli bir oyuncu. İki yıl oynamadan geri dönüyor. Onu geri getirmek için büyük bir mücadele vermemiz gerekeceğini biliyorduk.
“Tabii ki ligin, AS Monaco'nun, ticari gelirlerin ve tüm bunların görünürlüğü açısından da bir etkisi var. Ama hepimizin bildiği gibi, her şeyin iyi çalışması için oyuncunun sahada performans göstermesi gerekir. Sonuçta, bu süreci yaz aylarında çok yüksek beklentilerle başlattık.”
Pogba, 13 Aralık'ta baldırından sakatlandı ve o günden beri sahalardan uzak kaldı. Monaco, Şampiyonlar Ligi'nden elenmeden önce onu Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkardı. Monaco, Şampiyonlar Ligi'nden, iç rakibi Paris Saint-Germain'e karşı oynadığı play-off maçında elendi.
Scuro şunları ekledi: "Onun sahada sürekli olarak yer alabilmesi çok maliyetli. Sezon boyunca birkaç dakika sahada kalarak seviyesini ve kapasitesini gösterdi ve biz hala sezon sonunda sahada daha fazla zaman geçirmesi için baskı yapıyoruz."
Pogba'nın Monaco ile olan sözleşmesi feshedilebilir mi?
Pogba'nın Stade Louis II'ye transfer olurken imzaladığı sözleşmesinin bitmesine hala 18 aydan biraz az bir süre kaldı. Ancak, Monaco'nun ona duyduğu güven ve yaptığı yatırımın karşılığını alamadığı için sözleşmenin feshedilebileceği yönünde söylentiler var.
Henüz bir karar alınmadı ve Pogba'ya 2025-26 sezonunu başarılı bir şekilde tamamlama ve bir zamanlar onu dünyanın en pahalı oyuncusu yapan formuna geri dönebileceğini kanıtlama şansı verildi.
Scuro, geleceğin ne getireceği sorulduğunda şunları söyledi: "Yaz aylarında her iki tarafın da görüşeceği bir konu olduğunu düşünüyorum. Paul bu süreci sürdürmeye istekliyse ve bizim tarafımız da uygun bir zamanda bu görüşmeyi yapmaya hazırsa, bu konuyu konuşacağız.
Bugün, Paul'un pozisyonu veya hatta kulüp tarafından her iki yönde de gelişme olabileceğini söyleyebilirim. Şu anda ona sahada daha fazla süre verip, birkaç sezon daha oynayabileceğini kanıtlama fırsatı sunmaya odaklandık."
- Getty
2018 şampiyonu için Dünya Kupası hayali suya düşmüş görünüyor
Pogba, bir ara Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna son anda dahil edileceği yönünde tahminlerde bulunuluyordu. Eski Les Bleus yıldızı Bacary Sagna, GOAL'a şunları söyledi: "O özel bir oyuncu. Koçun her türlü talebine uyum sağlayabilir.
"Fiziksel olarak, elbette, bu bir sorun olabilir, çünkü uzun süre oynamadığınızda fiziksel olarak zarar görür ve biraz daha hassas olursunuz. Ama o özel bir oyuncu ve bu tür oyuncular performanslarıyla öne çıkarlar.
Çok fazla koşmasına gerek yok. Zihinsel ve teknik olarak normalin üzerinde. Asla bilemezsiniz. Her liste çıktığında, her zaman bir sürpriz olur. Didier Deschamps'ın sürprizi o olabilir."
Pogba'nın şimdilik tamamen kulüp işlerine odaklanması gerektiği için bu rüya suya düşmüş gibi görünüyor. Monaco, Ligue 1 tablosunda sekizinci sıraya gerilediği için onu geri kazanmak isteyebilir - Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için çok geride ve 2026-27 sezonunda herhangi bir Avrupa futbolu garantisi yok.
Reklam