Paul Pogba'nın Monaco'da bir geleceği var mı? Eski Man Utd yıldızının 30 dakikalık oyun süresinin ardından ayrılma söylentileri gündeme geldi

Monaco CEO'su Thiago Scuro, talkSPORT'a Pogba'nın neden transfer edildiğini ve takımın ortak hedefine hala neler katabileceğini anlattı: "Paul, her şeyden önce performansıyla dikkat çekti. Performans, ilk adımdır. Paul, Ligue 1'de alıştığımızdan farklı bir seviyede olan çok yetenekli bir oyuncu. İki yıl oynamadan geri dönüyor. Onu geri getirmek için büyük bir mücadele vermemiz gerekeceğini biliyorduk.

“Tabii ki ligin, AS Monaco'nun, ticari gelirlerin ve tüm bunların görünürlüğü açısından da bir etkisi var. Ama hepimizin bildiği gibi, her şeyin iyi çalışması için oyuncunun sahada performans göstermesi gerekir. Sonuçta, bu süreci yaz aylarında çok yüksek beklentilerle başlattık.”

Pogba, 13 Aralık'ta baldırından sakatlandı ve o günden beri sahalardan uzak kaldı. Monaco, Şampiyonlar Ligi'nden elenmeden önce onu Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkardı. Monaco, Şampiyonlar Ligi'nden, iç rakibi Paris Saint-Germain'e karşı oynadığı play-off maçında elendi.

Scuro şunları ekledi: "Onun sahada sürekli olarak yer alabilmesi çok maliyetli. Sezon boyunca birkaç dakika sahada kalarak seviyesini ve kapasitesini gösterdi ve biz hala sezon sonunda sahada daha fazla zaman geçirmesi için baskı yapıyoruz."