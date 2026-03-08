Getty
Paul Pogba, eski Serie A rakibi eski Man Utd ve Juventus orta saha oyuncusunu hedef alarak, "kariyerinde sadece üç iyi yıl geçirdiğini" acımasızca söyledi
Pogba, Monaco'da form ve kondisyonunu bulmakta zorlanıyor
İlk olarak dört yıl olarak belirlenen ceza, temyiz sonucunda 18 aya indirildi ve Pogba, Torino merkezli dev kulüp Juve tarafından serbest bırakıldıktan sonra 2025 baharında yeni bir kulüp bulma özgürlüğüne kavuştu.
32 yaşındaki oyuncu, Monaco ile iki yıllık bir sözleşme imzaladıktan sonra, memleketi Fransa'da zor günler geçirdi. Fiziksel sorunlar onu engelledi ve Dünya Kupası yılında istenen etkiyi yaratmasını engelledi.
Pogba, nadiren dünya çapında bir performans sergilediğini söyledi.
Nainggolan, Pogba'nın kariyeri boyunca küresel elitlerin bir parçası olamadığını acımasızca ima etti. Pogba, bir zamanlar dünyanın en pahalı futbolcusu olmasına rağmen (2016 yılında 89 milyon sterlin (119 milyon dolar) karşılığında Old Trafford'a geridönmüştü).
Eski Belçika milli oyuncusu Nainggolan, 2012 ile 2016 yılları arasında Pogba'nın rakibi olarak sahaya çıktı ve Sportium.fun'a şunları söyledi: "Serie A'da oynadığım dönemde, sadece [Arturo] Vidal ve [Daniele] De Rossi benim kadar güçlüydü. Pogba mı? Ben ondan daha iyiydim, kariyeri boyunca sadece üç iyi yıl geçirdi."
Nainggolan, Juventus transferini neden reddettiğini açıklıyor
Nainggolan, kariyerinin zirvesindeyken çeşitli aralıklarla Pogba'nın ardından Juve'ye transfer olma fırsatı buldu, ancak bu teklifi her zaman reddetti. Bunun nedeni, cesur saç kesimleriyle tanınan karizmatik orta saha oyuncusunun her zaman kendini tam olarak sınamak istemesi idi.
O şöyle dedi: "Eskiden Football Manager oynardım ve asla en güçlü takımı seçmezdim. Roma gibi bir kulüp şampiyonluğu kazandığında, bu 20 yıl boyunca kutlanır. Juventus'ta ise her yıl şampiyon olmak zorundasınız, bu tamamen farklı bir duygu."
İtalya'da Cagliari, Roma ve Inter gibi takımlarda formagiyen Nainggolan, Juve'nin maç hakemleri tarafından her zaman ayrıcalıklı muamele gördüğüne inanıyor. Şöyle devam etti: "Juventus Stadyumu'nun açılışında Cagliari ile orada oynadım ve Juventus'a verilmeyen bir penaltı sayesinde 1-1 berabere kaldık.
Sonra Roma'ya geldim, aynı stadyumda oynadığımız ilk maçta, ceza sahası dışında verilen iki penaltı ile 3-2 kaybettik. Herkes gördü. Bu gerçek, sadece herkes bunu söylemeye cesaret edemiyor."
Renkli karakter planlaması yönetime geçiyor
Nainggolan, 37 yaşında hala Belçika ikinci lig takımı Patro Eisden'de oynuyor ve modern futbolun gittiği yönden pek de etkilenmiş değil. Teknolojinin hiç gerek olmayan tartışmalara yol açtığını belirterek, "Futbol eskisi gibi olmalı. VAR ile hala hatalar yapılıyorsa, onu kaldırmak ve hakemlerin doğal olarak hata yapmasına izin vermek doğru olur. Gerçek futbol başka bir şeydir" dedi.
Futbolla ilgili bazı sorunları olsa da, Nainggolan yakın zamanda futboldan uzaklaşmak gibi bir niyeti yok. Oyunculuk kariyeri sona ererken, yönetim kademesine geçmeyi planlıyor.
Koçluğa geçme olasılığı hakkında, kendine güveni hiç eksik olmayan bir adamın yaptığı bir başka iddialı açıklamayla şunları söyledi: "Dışarıda olanlara bakınca, bunu yapabileceğimi düşünüyorum."
Bu yolun ne zaman izleneceği henüz belli değil, ancak geleceğin yıldızları, Nainggolan'ın bir yerde kararları almaya hazır olduğu ve amacına tam bir bağlılık beklediği konusunda uyarıldı.
