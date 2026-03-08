Paul Pogba, eski Serie A rakibi eski Man Utd ve Juventus orta saha oyuncusunu hedef alarak, "kariyerinde sadece üç iyi yıl geçirdiğini" acımasızca söyledi

Nainggolan, kariyerinin zirvesindeyken çeşitli aralıklarla Pogba'nın ardından Juve'ye transfer olma fırsatı buldu, ancak bu teklifi her zaman reddetti. Bunun nedeni, cesur saç kesimleriyle tanınan karizmatik orta saha oyuncusunun her zaman kendini tam olarak sınamak istemesi idi.

O şöyle dedi: "Eskiden Football Manager oynardım ve asla en güçlü takımı seçmezdim. Roma gibi bir kulüp şampiyonluğu kazandığında, bu 20 yıl boyunca kutlanır. Juventus'ta ise her yıl şampiyon olmak zorundasınız, bu tamamen farklı bir duygu."

İtalya'da Cagliari, Roma ve Inter gibi takımlarda formagiyen Nainggolan, Juve'nin maç hakemleri tarafından her zaman ayrıcalıklı muamele gördüğüne inanıyor. Şöyle devam etti: "Juventus Stadyumu'nun açılışında Cagliari ile orada oynadım ve Juventus'a verilmeyen bir penaltı sayesinde 1-1 berabere kaldık.

Sonra Roma'ya geldim, aynı stadyumda oynadığımız ilk maçta, ceza sahası dışında verilen iki penaltı ile 3-2 kaybettik. Herkes gördü. Bu gerçek, sadece herkes bunu söylemeye cesaret edemiyor."