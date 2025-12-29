Paul Pogba, Cristiano Ronaldo'ya neden minnettar olduğunu açıkladı!

Ekim 2024'te eski Juventus oyuncusu, Spor Tahkim Mahkemesi'ne doping yasağıyla ilgili başarılı bir temyiz başvurusunda bulunduktan sonra "kabusunun sona erdiğini" söyledi. Fransız orta saha oyuncusu, bilerek yanlış bir şey yapmadığını belirtirken, bu "son derece üzücü dönemden" kurtulmak istediğini ifade etti.

Oyuncu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sonunda kabus sona erdi. Hayallerimin peşinden gidebileceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Doktorumun reçete ettiği ve erkek sporcuların performansını etkilemeyen veya artırmayan bir besin takviyesini aldığımda, Dünya Anti-Doping Ajansı'nın kurallarını bilerek ihlal etmediğimi her zaman belirtmiştim. Dürüst bir şekilde oynuyorum ve bunun katı bir sorumluluk suçu olduğunu kabul etmem gerekse de, açıklamamı dinleyen Spor Tahkim Mahkemesi hakimlerine teşekkürlerimi kayda geçirmek istiyorum. Hayatımın çok zorlu bir dönemiydi çünkü çok uğraştığım her şey askıya alınmıştı."