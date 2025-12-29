AFP
Paul Pogba, Cristiano Ronaldo'ya neden minnettar olduğunu açıkladı!
'Kâbus sona erdi'
Ekim 2024'te eski Juventus oyuncusu, Spor Tahkim Mahkemesi'ne doping yasağıyla ilgili başarılı bir temyiz başvurusunda bulunduktan sonra "kabusunun sona erdiğini" söyledi. Fransız orta saha oyuncusu, bilerek yanlış bir şey yapmadığını belirtirken, bu "son derece üzücü dönemden" kurtulmak istediğini ifade etti.
Oyuncu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sonunda kabus sona erdi. Hayallerimin peşinden gidebileceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Doktorumun reçete ettiği ve erkek sporcuların performansını etkilemeyen veya artırmayan bir besin takviyesini aldığımda, Dünya Anti-Doping Ajansı'nın kurallarını bilerek ihlal etmediğimi her zaman belirtmiştim. Dürüst bir şekilde oynuyorum ve bunun katı bir sorumluluk suçu olduğunu kabul etmem gerekse de, açıklamamı dinleyen Spor Tahkim Mahkemesi hakimlerine teşekkürlerimi kayda geçirmek istiyorum. Hayatımın çok zorlu bir dönemiydi çünkü çok uğraştığım her şey askıya alınmıştı."
Pogba geri dönüşünün ardından ödül kazandı
32 yaşındaki oyuncu, Ocak 2025'te antrenmanlara dönmesine izin verildi, ancak bu yaz bir kulüp onunla sözleşme imzaladı. Juventus'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Monaco, onunla sözleşme imzaladı. O zamandan beri Ligue 1 takımında üç maçta forma giydi ve hafta sonu Pogba, Dubai'de düzenlenen Globe Soccer Awards 2025'te En İyi Geri Dönüş Ödülü'nü kazandı. Ödülünü alırken yaptığı konuşmada, kardeşi Mathias'ın kendisine karşı şantaj operasyonu düzenlemesi de dahil olmak üzere zorlu bir dönemden sonra ailesine teşekkür etti.
Marca'ya verdiği demeçte şunları söyledi: "Kolay olmadı... Hayatımda, parlak anların dışında, gerçekten senin yanında olan, seni gerçekten seven insanların kim olduğunu görmek benim için çok önemli bir andı. Bu ödül benim ve eşim için çok anlamlı... Birlikte çok şey atlattık. Eşim bana çok yardımcı oldu ve çocuklarım beni güldürdü."
Pogba, Ronaldo'ya teşekkür etti
Pogba, 2021-22 sezonunda birlikte oynamaya başlamadan önce, futbol kariyerinin ilk yıllarını United'ın akademisinde geçirdikten sonra Ronaldo'yu yaklaşık 20 yıldır tanıyor. Portekizli oyuncunun Al-Nassr'a transfer olmasının ardından, Fransız milli oyuncu forvet için övgüler yağdırdı.
2022'nin sonlarında şöyle dedi: "Ronaldo'nun disiplini inanılmazdı, daha önce böyle bir şey görmemiştim. Disiplini başka bir seviyede. Profesyonel oyuncular görüyorum, birçok oyuncu var, hepsi çok profesyonel, erken geliyorlar, hepsi iyileşme çalışmaları yapıyor ve bunun gibi şeyler yapıyorlar. Ama her gün orada olan ve hiç durmayan biri var, o da Cristiano."
Ve bu hafta sonu, törene katılan Ronaldo'ya bir kez daha saygılarını sundu.
Pogba, "Cristiano, buradasın, bir futbolcu olarak hepimize ilham verdin. Bunu gelecek nesil için yaptın. Çok teşekkürler, Cristiano." diye ekledi.
- Getty
Pogba için bundan sonra ne olacak?
Deneyimli oyuncu, 2026 yılında Monaco ile daha fazla süre alabilmeyi umuyor. İlk şansı, 3 Ocak'ta Ligue 1'de Lyon ile evinde oynanacak maçta olacak. Orta saha oyuncusunun kariyerinin başlarında ulaştığı zirvelere tekrar ulaşıp ulaşamayacağı henüz belli değil. Tekrar milli takımda oynamayı hedefliyor olabilir, ancak 2026 Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda yer almak, şimdilik uzak bir hayal gibi görünüyor.
Reklam