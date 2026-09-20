Beşinci haftadaki Parma-Genoa maçı şimdiden ligde kalma mücadelesi niteliği taşıyor: iki takım da ilk 4 maçta sadece birer puan topladı ve alınacak bir yenilgi puan durumunu fazlasıyla karmaşık hale getirebilir. Cuesta ile De Rossi, Tardini'de saat 15.00'te oynanacak karşılaşmada çok şey ortaya koyuyor: kaybeden taraf zorlu bir milli araya girebilir, kazanan ise sezonuna yeniden ivme kazandırabilir.



