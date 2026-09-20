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Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport
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Parma-Genoa CANLI 1-0: Romero!

Parma Calcio 1913 - Genoa
Serie A
Parma Calcio 1913
Genoa

Serie A'nın beşinci haftasında oynanan Parma-Genoa maçını canlı takip edin.

Beşinci haftadaki Parma-Genoa maçı şimdiden ligde kalma mücadelesi niteliği taşıyor: iki takım da ilk 4 maçta sadece birer puan topladı ve alınacak bir yenilgi puan durumunu fazlasıyla karmaşık hale getirebilir. Cuesta ile De Rossi, Tardini'de saat 15.00'te oynanacak karşılaşmada çok şey ortaya koyuyor: kaybeden taraf zorlu bir milli araya girebilir, kazanan ise sezonuna yeniden ivme kazandırabilir.


  • Maçın künyesi

    PARMA-GENOA 1-0

    GOLLER: Romero (P)

    PARMA (3-4-2-1): Corvi; Troilo, Carlos, Drobnic; Delprato, Sierro, Keita, Valeri; Toure (56' Almqvist), Lontani; Romero (56' Elphege). Teknik direktör: Cuesta

    GENOA (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa (60' Puczka); Ehizibue (60' El Shaarawy); Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias; Osmajic. Teknik direktör: De Rossi

    HAKEM: Mariani

    SARI KARTLAR: Drobnic (P), Otoa, Marcandalli (G)

    KIRMIZI KARTLAR:

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