Beşinci haftadaki Parma-Genoa maçı şimdiden ligde kalma mücadelesi niteliği taşıyor: iki takım da ilk 4 maçta sadece birer puan topladı ve alınacak bir yenilgi puan durumunu fazlasıyla karmaşık hale getirebilir. Cuesta ile De Rossi, Tardini'de saat 15.00'te oynanacak karşılaşmada çok şey ortaya koyuyor: kaybeden taraf zorlu bir milli araya girebilir, kazanan ise sezonuna yeniden ivme kazandırabilir.
Getty Images Sport
Çeviri:
Parma-Genoa CANLI 1-0: Romero!
Maçın künyesi
PARMA-GENOA 1-0
GOLLER: Romero (P)
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Troilo, Carlos, Drobnic; Delprato, Sierro, Keita, Valeri; Toure (56' Almqvist), Lontani; Romero (56' Elphege). Teknik direktör: Cuesta
GENOA (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa (60' Puczka); Ehizibue (60' El Shaarawy); Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias; Osmajic. Teknik direktör: De Rossi
HAKEM: Mariani
SARI KARTLAR: Drobnic (P), Otoa, Marcandalli (G)
KIRMIZI KARTLAR:
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun