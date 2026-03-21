Parma Calcio 1913 v US Cremonese - Serie A

Parma-Cremonese, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri

Yarışın başarılı ve başarısız olanları.

Ev sahibi takım, pek parlak olmayan bir maçın ardından mağlup oldu. Yeterli not alanlar arasında yedek kulübesinden oyuna giren Strefezza ve Caviglia var. Cremo, 15 maçın ardından nihayet galibiyete kavuştu. İyi ve düzenli bir maçtı. Vardy ilham verdi, Maleh bitirdi. Vandeputte de iyiydi.


  • PARMA

    Suzuki 6: Maleh'in şutunda hafif bir tepki hatası yaptı, ancak daha sonra birkaç kez daha skoru kurtardı. 

    Valenti 5: Vardy onun için tam bir baş belası ve sık sık hız konusunda geride kalıyor. 

    Circati 6: Oyun kurmada biraz yavaş olmasına rağmen genel olarak yeterli bir performans sergiledi.

    (15' ikinci yarı Caviglia 6: sahaya iyi girdi, hücumda takıma ivme kazandırmaya çalıştı)

    Troilo 5: Performansı yeterli değildi. Çok fazla hata yaptı ve özellikle çok gergindi.

    Valeri 5: Düşük tempo ve az hücum gücü. Gerçekten çok az göze çarpıyor.

    Sorensen 5,5: birkaç bireysel hareket dışında, olması gerektiği gibi etkili olamadı.

    (2. yarı 15' Oristanio 5,5: oyuna girişi pek bir şey ifade etmedi, maçın gidişatını değiştirmedi.)

    Keita 5,5: Maça oldukça iyi başladı, ancak özellikle ikinci yarıda yorgunluktan muzdarip oldu ve oyun temposunu düşürdü. Rakibi kovalamaya çalışıyor, ancak hücumda yok gibi.

    (28' ikinci yarı Estevez: s.v.)

    Ondrejka 5: Topa çok az dokundu ve çoğu zaman da kötü bir şekilde. 

    (23' ikinci yarı Elphage: s.v.)

    Britschgi 4,5: Çok sayıda pozisyon ve markaj hatası yaptı. Maleh'in golüne yol açan hata ondan kaynaklandı.

    Strefezza 6,5: Takımında gerçekten oyunda olan tek isim, hücumda aktif, elinden geldiğince rakipleri zorlamaya çalışıyor. 

    Pellegrino 5,5: forvet arkadaşını pek takip etmedi, kaleye birkaç şut çekti ama yetersiz kaldı.

    Teknik Direktör Cuesta 5: Takım verimsiz ve yorgun. Yedek oyuncular da umulan tempoyu getiremedi.

  • Cremonese

    Audero 6: Çok zorlanmadı, maçı iyi kontrol etti 

    Terracciano 6,5: hücumda iyi bir performans sergiledi, kendi kanadında üst üste koşular yapmak için geniş bir alan buldu.

    Bianchetti 6,5: Rakip oyuncuların boşluklarını iyi kapattı ve fiziksel olarak varlığını hissettirdi. Güvenli bir maç çıkardı.

    (44' ikinci yarıdan itibaren Folino: s.v.)

    Luperto 6,5: Takım arkadaşlarıyla iyi anlaşıyor ve Pellegrino'ya karşı iyi geri çekiliyor. Maç boyunca dikkatli ve güvenli oynadı.

    Pezzella 6: Bazı teknik hatalar dışında genel olarak yeterli bir maç çıkardı.

    Maleh 7,5: Şimdiye kadarki en iyi maçlarından biri. Çok sayıda topa dokundu, iyi bir teknik sergiledi ve Vardy'nin asistiyle attığı muhteşem golün sevincini yaşadı.

    Grassi 6,5: Oyun kurma aşamasında iyi oynadı, rakipler dikey atak yaptığında da yardımcı oldu. 

    Vandeputte 7: Gol ve karakterli bir maç. 

    (34' ikinci yarı Thorsby: s.v. )

    Zerbin 6: Kesinlikle daha fazlasını yapabilirdi. Özellikle oyunun son aşamasında atak gücü eksik ve rakibi geçme konusunda daha fazla girişkenlik göstermesi gerekiyor.

    Bonazzoli 6,5: Takım arkadaşlarının içeri girmesi için boşluklar açmaya çalıştı ve kendisi de tehlikeli oldu.

    (22' ikinci yarı Payero 6: takım arkadaşlarına yardımcı olmak için sahaya iyi bir giriş yaptı.)

    Sanabria 5: Son maçlara göre hafif bir gerileme gösterdi. Pozisyonunda oldukça sabit kaldı.

     (22' ikinci yarıdan itibaren Vardy 7: hücumda çok hareketli, Maleh'e muhteşem bir asist yaptı ve o da golü attı. )

    Teknik Direktör Giampaolo 7: Cremonese, düzenli ve iyi oynadığı bir maçla galibiyete geri döndü. 

