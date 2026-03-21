Parma-Cremonese, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri

Suzuki 6: Maleh'in şutunda hafif bir tepki hatası yaptı, ancak daha sonra birkaç kez daha skoru kurtardı.
Valenti 5: Vardy onun için tam bir baş belası ve sık sık hız konusunda geride kalıyor.
Circati 6: Oyun kurmada biraz yavaş olmasına rağmen genel olarak yeterli bir performans sergiledi.
(15' ikinci yarı Caviglia 6: sahaya iyi girdi, hücumda takıma ivme kazandırmaya çalıştı)
Troilo 5: Performansı yeterli değildi. Çok fazla hata yaptı ve özellikle çok gergindi.
Valeri 5: Düşük tempo ve az hücum gücü. Gerçekten çok az göze çarpıyor.
Sorensen 5,5: birkaç bireysel hareket dışında, olması gerektiği gibi etkili olamadı.
(2. yarı 15' Oristanio 5,5: oyuna girişi pek bir şey ifade etmedi, maçın gidişatını değiştirmedi.)
Keita 5,5: Maça oldukça iyi başladı, ancak özellikle ikinci yarıda yorgunluktan muzdarip oldu ve oyun temposunu düşürdü. Rakibi kovalamaya çalışıyor, ancak hücumda yok gibi.
(28' ikinci yarı Estevez: s.v.)
Ondrejka 5: Topa çok az dokundu ve çoğu zaman da kötü bir şekilde.
(23' ikinci yarı Elphage: s.v.)
Britschgi 4,5: Çok sayıda pozisyon ve markaj hatası yaptı. Maleh'in golüne yol açan hata ondan kaynaklandı.
Strefezza 6,5: Takımında gerçekten oyunda olan tek isim, hücumda aktif, elinden geldiğince rakipleri zorlamaya çalışıyor.
Pellegrino 5,5: forvet arkadaşını pek takip etmedi, kaleye birkaç şut çekti ama yetersiz kaldı.
Teknik Direktör Cuesta 5: Takım verimsiz ve yorgun. Yedek oyuncular da umulan tempoyu getiremedi.