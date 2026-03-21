Serie A'nın 30. haftası

Parma-Cremonese CANLI

Kıyasıya bir küme düşme mücadelesi. Saat 15:00'te Tardini Stadyumu'nda, Carlos Cuesta'nın Parma'sı ile, görevden alınan Davide Nicola'nın yerine geçen ve grigiorossi'nin teknik direktörlüğüne ikinci kez gelen yeni teknik direktör Marco Giampaolo'nun Cremonese'si arasında, şampiyonanın 30. haftasının erken maçı oynanacak.

Her iki takım da 4-1'lik iki mağlubiyetin ardından bu maça geliyor: ev sahibi takım Torino'da, Lombardiya ekibi ise Fiorentina'ya karşı kaybettiği küme düşme mücadelesinde. Şu anda Ducali, 34 puanla 12. sırada ve küme düşme hattının 10 puan üzerinde: sıralamanın sondan üçüncü sırasında 24 puanla Cremonese bulunuyor, bu nedenle bugün alınacak bir galibiyet, Serie A'da kalmayı garantileyecektir.







