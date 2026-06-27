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Benjamin Cremaschi, ParmaGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Parma, Cremaschi’nin transferi kesinleşti

Parma Calcio 1913
Transfers
B. Cremaschi

Dükalığın basın açıklaması

Resmi açıklamada belirtildiği üzere, Parma, Benjamin Cremaschi’yi Inter Miami CF’den kalıcı olarak transfer etti. ABD’li orta saha oyuncusu, Gialloblu kulübüyle 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.


Açıklama: "2005 doğumlu ve Inter Miami'nin altyapısında yetişen Cremaschi, ABD futbolunun en ilgi çekici genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor. 2023 yılında A takımda ilk kez forma giydikten sonra, Florida kulübüyle 100'ün üzerinde maça çıktı ve Leagues Cup ile MLS Supporters' Shield şampiyonluklarına katkıda bulundu. Kariyeri boyunca ayrıca ABD A Milli Takımı forması giydi ve 2024 Paris Olimpiyatları'na katıldı. 2025 yılında ise U20 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı ödülünü (5 gol) kazandı ve en iyi genç oyuncu olarak 'US Soccer Athlete of the Year' ödülüne layık görüldü. Geçen yaz Parma’ya transfer olan Benjamin, teknik yeteneklerini, kişiliğini ve işine olan güçlü bağlılığını sergileyerek İtalyan futbolundaki serüvenine başladı. Bir sakatlık nedeniyle sahada kalma süresi azalmış olsa da, kulüp onun yeteneğine ve potansiyeline güvenmeyi tercih ederek, önümüzdeki sezonlarda birlikte geleceği inşa etme kararlılığını teyit etti.”


  • Cremaschi şöyle konuştu: "Geleceğimin Parma'da olduğunu söyleyebildiğim için gurur duyuyorum. Bu şehir benim evim haline geldi ve Parma Calcio ile bu yolculuğa devam etmekten mutluluk duyuyorum. Geçen yıl sakatlığım nedeniyle zorlu geçti, ancak bu durum daha önce olduğundan daha güçlü bir şekilde geri dönme kararlılığımı daha da artırdı. Yeni sezona hazır olmak için her gün çalışıyorum ve tüm taraftarlarla birlikte yeni heyecanlar yaşamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bana her zaman gösterdikleri sevgi, destek ve güven için onlara teşekkür etmek istiyorum. Yakında görüşürüz!"




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