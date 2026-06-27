Parma, Cremaschi’nin transferi kesinleşti

Resmi açıklamada belirtildiği üzere, Parma, Benjamin Cremaschi’yi Inter Miami CF’den kalıcı olarak transfer etti. ABD’li orta saha oyuncusu, Gialloblu kulübüyle 30 Haziran 2031 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.





Açıklama: "2005 doğumlu ve Inter Miami'nin altyapısında yetişen Cremaschi, ABD futbolunun en ilgi çekici genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor. 2023 yılında A takımda ilk kez forma giydikten sonra, Florida kulübüyle 100'ün üzerinde maça çıktı ve Leagues Cup ile MLS Supporters' Shield şampiyonluklarına katkıda bulundu. Kariyeri boyunca ayrıca ABD A Milli Takımı forması giydi ve 2024 Paris Olimpiyatları'na katıldı. 2025 yılında ise U20 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı ödülünü (5 gol) kazandı ve en iyi genç oyuncu olarak 'US Soccer Athlete of the Year' ödülüne layık görüldü. Geçen yaz Parma’ya transfer olan Benjamin, teknik yeteneklerini, kişiliğini ve işine olan güçlü bağlılığını sergileyerek İtalyan futbolundaki serüvenine başladı. Bir sakatlık nedeniyle sahada kalma süresi azalmış olsa da, kulüp onun yeteneğine ve potansiyeline güvenmeyi tercih ederek, önümüzdeki sezonlarda birlikte geleceği inşa etme kararlılığını teyit etti.”



