Paredes, Arjantin-İspanya maçında kırmızı kart görmedi: FIFA hatayı düzeltti

Leandro Paredes, İspanya-Arjantin finali sonunda kırmızı kart görmedi. BBC'ye bu bilgiyi doğrulayan FIFA, yorumculara veri sağlamak için kullanılan bilgi sistemlerinde bir hata olduğunu ve bu nedenle, Dünya Kupası finalinin bitiş düdüğüyle başlayan ve her iki milli takımın birçok oyuncusunun dahil olduğu kavgaya karışan Arjantinli orta saha oyuncusuna herhangi bir disiplin cezası uygulanmadığını açıkladı.





Boca Juniors oyuncusu, Eric Garcia ve Gavi’ye karşı boğazına sarılma, itme ve benzeri hareketlerle final maçındaki kaosun başrol oyuncularından biriydi; ancak hakem raporuna göre oyundan atılan tek oyuncu, ikinci yarının uzatma dakikalarında iki sarı kart görerek oyundan atılan Enzo Fernandez olarak kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLADI - Ancak olay burada bitmeyebilir. FIFA disiplin komitesi, maç sonrası olaylarla ilgili Disiplin Yönetmeliği’nin ihlal edilip edilmediğini araştırmak üzere bir soruşturma görevlisi atadı. Soruşturma görevlisinin nihai raporu, maçın bitiminde yaşanan kavgaya karışan kişilere yönelik men cezaları veya para cezaları ile sonuçlanabilir.







