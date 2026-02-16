"Para onun için en önemli şey değil" - Bayern Münih efsanesi Harry Kane'in geleceği hakkında kararını verdi

Matthaus, Kane'in yeni bir meydan okuma arayışında olduğuna dair hiçbir işaret vermemesi nedeniyle, bu görüşmelerde olumlu gelişmeler olacağını bekliyor. Kane, eşi Kate ve dört çocuğuyla birlikte Bavyera'da mutlu bir hayat sürüyor.

32 yaşındaki oyuncu, muhteşem bireysel performansını sürdürdüğü için formundan da memnun, bu da bir değişiklik yapmayı düşünmesine gerek olmadığı anlamına geliyor. Önümüzdeki transfer dönemlerinde yapılacak 57 milyon sterlinlik (78 milyon dolar) herhangi bir teklif, ayrılmasını tetiklemek için yeterli olacaktır.

Matthaus, Kane'in Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi forvetlerin izinden giderek Suudi Pro Ligi'ne transfer olması halinde çok daha fazla kazanabileceğini kabul ediyor. Ayrıca, bir ara NFL'de kicker olarak şansını denemek istediğini belirten Kane'in, Arjantinli GOAT Lionel Messi ile birlikte MLS'e katılabileceği de öne sürülüyor.