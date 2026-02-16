Getty
Çeviri:
"Para onun için en önemli şey değil" - Bayern Münih efsanesi Harry Kane'in geleceği hakkında kararını verdi
Transfer dedikoduları: Kane'in mevcut sözleşmesindeki serbest kalma maddesi
Matthaus, Kane'in yeni bir meydan okuma arayışında olduğuna dair hiçbir işaret vermemesi nedeniyle, bu görüşmelerde olumlu gelişmeler olacağını bekliyor. Kane, eşi Kate ve dört çocuğuyla birlikte Bavyera'da mutlu bir hayat sürüyor.
32 yaşındaki oyuncu, muhteşem bireysel performansını sürdürdüğü için formundan da memnun, bu da bir değişiklik yapmayı düşünmesine gerek olmadığı anlamına geliyor. Önümüzdeki transfer dönemlerinde yapılacak 57 milyon sterlinlik (78 milyon dolar) herhangi bir teklif, ayrılmasını tetiklemek için yeterli olacaktır.
Matthaus, Kane'in Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi forvetlerin izinden giderek Suudi Pro Ligi'ne transfer olması halinde çok daha fazla kazanabileceğini kabul ediyor. Ayrıca, bir ara NFL'de kicker olarak şansını denemek istediğini belirten Kane'in, Arjantinli GOAT Lionel Messi ile birlikte MLS'e katılabileceği de öne sürülüyor.
- Getty
Kane, Bayern ile sözleşme uzatımı imzalayacak mı?
Ancak Bayern, takımın sembolü olan 9 numaralı oyuncusuyla yeni bir anlaşma yapılabileceğinden emin. Matthaus, Sky Sports Deutschland'a Kane'in geleceği hakkında sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Bayern'den ayrılacağını sanmıyorum. Para onun için en önemli şey değil; önemli olan antrenörler, takım arkadaşları ve ailesiyle rahat hissetmesi.
Çocuklarıyla birlikte buraya iyi uyum sağladı. Ailesini de buraya getirmesi büyük bir adım. Para onun için önemli değilmiş gibi hissediyorum. Suudi Arabistan'da muhtemelen üç veya dört kat daha fazla kazanırdı. Harry Kane'in FC Bayern ile sözleşmesini uzatacağına eminim."
Allianz Arena'nın önde gelen isimleri, Kane ile görüşmelerin yapıldığını doğruladı. Bu sürecin son durumunu aktaran sportif direktör Christoph Freund, "Sözleşmesinin bitmesine hala bir buçuk yıl var. Burada kendini çok rahat hissediyor. Bu konuda endişelenmiyoruz. Olduğu gibi devam etmeli ve ailesiyle birlikte Münih'te kendini rahat hissetmeye devam etmeli. O zaman Münih'te uzun süre kalabilir" dedi.
Kane, Lewandowski'nin Bundesliga gol rekorunu kırabilir mi?
Kane'in mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar sürecek. Şu anda, kupa lanetini bozduktan sonra daha büyük başarılara ulaşmaya ve rekorları kırmaya odaklanmış durumda. Robert Lewandowski'nin Bundesliga'da bir sezonda attığı 41 gol rekoru, Kane için ulaşılabilir bir hedef olarak görülüyor.
Kane, bu sezon Almanya'nın en üst liginde 26 gol attı ve 12 maç kaldı. Matthaus, daha fazla tarih yazma çabasına ilişkin şunları ekledi: "Harry Kane'in rekoru kıracağına inanıyorum çünkü Bayern'de oynamanın verdiği mutluluk ve takımın genel yapısı bir oyuncuya etki ediyor. Tabii ki, sakatlık riski de bir rol oynuyor.
Kane bu nedenle üç veya dört maç kaçırırsa, bu zor olabilir. Onun için mutlu olurum çünkü o, en üst düzeyde farklı bir tür santrfor. Harry Kane tek kelimeyle inanılmaz ve gerçek bir değer."
Kane, Lewandowski'nin rekorunun aklında olduğunu itiraf etti. Bayern'in Werder Bremen'i 3-0 yendiği maçta attığı iki golle kariyerinde 500 gole ulaşan Kane, bu kilometre taşına ulaşan ilk İngiliz oyuncu oldu.
Sky'a Lewandowski'yi geçme konusunda şunları söyledi: "Her şey mümkün! Tabii ki, daha önümüzde uzun bir yol var ve bu inanılmaz bir rekor. Formum iyi ve bugün tekrar gol atıp takıma yardımcı olduğum için mutluyum."
- Getty/GOAL
Kane birçok alanda kupa peşinde
Bir başka eski Bayern orta saha oyuncusu Dietmar Hamann, Vincent Kompany'nin takımı birçok cephede mücadeleye devam ederken bu rekoru kırmanın neden zor olabileceğini şöyle açıkladı: "Bayern muhtemelen birkaç penaltı daha kazanacak ve Kompany'nin bir penaltı daha kaçıracağı pek olası görünmüyor. Ancak Şampiyonlar Ligi yeniden başladığında, bir veya iki maç ara vereceğini tahmin ediyorum. Bence bu zor olacak."
Bundesliga'da 6 puan farkla lider olan Bayern, DFB-Pokal yarı finalinde ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yer alıyor. Takım, Cumartesi günü Eintracht Frankfurt'u ağırlayarak sahalara dönecek.
Reklam