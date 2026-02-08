AFP
Palmer, Manchester United söylentilerine son noktayı koydu! Transfer için mesajını verdi
Palmer şov yaptı
Hafta ortasında Carabao Kupası yarı finalinde Arsenal'e kaybederek hayal kırıklığı yaşadıktan sonra, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını canlı tutmak amacıyla Premier Lig'e geri dönmesi çok önemliydi.
Neyse ki seyahat eden hayranlar için, Cole Palmer şovuna ikram edildiler. Blues tılsımı, Midlands'da 38 dakikalık bir hat-trick aldı ve devreden kısa bir süre önce enfes bir futbol ziyafeti sundu. Ocak 2025'ten bu yana üst ligde daha önce açık oyundan sadece iki kez gol atan İngiliz oyuncu için çok ihtiyaç duyulan bir güven artırıcı ortamdı.
- AFP
Dedikodulara yanıt
Manchester doğumlu forvet, bu yaz İngiltere'nin kuzeyine geri dönüşle ilişkilendirildi ve Londra'da huzursuz olduğuna dair raporlar ortaya çıktı. Arkadaşlarını özlediği iddiaları ve olumlu bir zihniyete sahip olma mücadeleleri medyada yayılmıştır ve bazı raporlar, Palmer'ın çocukluk kulübü Manchester United'ın onun için bir teklif yapabileceğini öne sürecek kadar ileri gitti.
Ancak, 23 yaşındaki oyuncu bu söylentileri kapattı ve bunu ilginç bir kutlamayla yaptı. İlk cezasını dönüştürdükten sonra Palmer uzaklaştı ve elleriyle kulaklarını kapattı, görünüşe göre etrafındaki gürültüyü engelledi. Daha sonra Chelsea kalabalığıyla etkileşime girdi, onları işaret ederek mesajını verdi.
Rosenior ne söyledi?
Baş antrenör Liam Rosenior, yıldız adamının yakın gelecekte Stamford Bridge'den ayrıldığına dair herhangi bir spekülasyonu hemen kapattı. Son basın toplantılarından birinde, yeni Chelsea patronu şunları söyledi: "Bu çok gerçekçi değil. Hiçbir yerden geldi. İçinde hiçbir şey yok. Konuşmayı yapmak için bir neden yok. İşte oradayım.
"Cole çok mutlu. Onunla sayısız konuşma yaptım. Düşüncelerimiz bu takımı nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz, nasıl gelişebileceği ve ona nasıl yardımcı olabileceğim üzerine. Burada olmayı seviyor ve Chelsea oyuncusu olmak istiyor. Spekülasyonu durduramazsınız, ancak bazı spekülasyonlar gerçeklerden çok uzaktır. Bu konuda bir tartışma yapmanın bir anlamı yok.
"Bu basit. Cole inanılmaz bir oyuncu. Zamanlamaya şaşırmadım. Yeni bir yönetici gelir ve aniden huzursuz insanlar vardır. Bu doğru değil. Cole burada, çok mutlu ve onu tekrar sahada görmek için sabırsızlanıyorum."
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Şimdilik, Palmer'ın odak noktası futbol oynamak sadece. Wolves'a karşı üç gol atarak takım arkadaşlarına örnek olduktan sonra, Blues'un en azından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olma umudunu fazlasıyla artırdı.
Reklam