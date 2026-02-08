Palmer, Manchester United söylentilerine son noktayı koydu! Transfer için mesajını verdi

Baş antrenör Liam Rosenior, yıldız adamının yakın gelecekte Stamford Bridge'den ayrıldığına dair herhangi bir spekülasyonu hemen kapattı. Son basın toplantılarından birinde, yeni Chelsea patronu şunları söyledi: "Bu çok gerçekçi değil. Hiçbir yerden geldi. İçinde hiçbir şey yok. Konuşmayı yapmak için bir neden yok. İşte oradayım.

"Cole çok mutlu. Onunla sayısız konuşma yaptım. Düşüncelerimiz bu takımı nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz, nasıl gelişebileceği ve ona nasıl yardımcı olabileceğim üzerine. Burada olmayı seviyor ve Chelsea oyuncusu olmak istiyor. Spekülasyonu durduramazsınız, ancak bazı spekülasyonlar gerçeklerden çok uzaktır. Bu konuda bir tartışma yapmanın bir anlamı yok.

"Bu basit. Cole inanılmaz bir oyuncu. Zamanlamaya şaşırmadım. Yeni bir yönetici gelir ve aniden huzursuz insanlar vardır. Bu doğru değil. Cole burada, çok mutlu ve onu tekrar sahada görmek için sabırsızlanıyorum."