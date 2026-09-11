Ve ayrıca: "Woltemade mi? Bence o ve Fransız oyuncu birlikte oynayabilir, onları birbirini tamamlayan isimler olarak görüyorum. Eski Newcastle oyuncusu, teknik açıdan çok güçlü olduğu ve oyun görüşü çok geniş olduğu için 10 numara pozisyonunda hareket edebilir, Kolo Muani'ye çok sayıda asist yapabilir".





Padovano, Juventus'ta iki buçuk yıl forma giydi; Temmuz 1985'ten Kasım 1997'ye kadar toplam 63 maça çıktı, 18 gol attı, bir Scudetto, iki İtalya Süper Kupası, bir Şampiyonlar Ligi, bir Kıtalararası Kupa ve bir Avrupa Süper Kupası kazandı.



