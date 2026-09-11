Michele Padovano, eski bir Juventus forveti olarak mevcut Juventus hakkında, özellikle de Luciano Spalletti'nin Juventus hücumu konusundaki tercihleriyle ilgili görüşlerini paylaştı. La Stampa'ya konuşan 1966 doğumlu isim, "Milan maçının sonunda Spalletti'nin söylediklerine katılıyorum, ben de Kolo Muani'yi destekleyenlerdenim, çünkü Torino'da zaten altı ay oynadı ve o dönem son derece olumluydu. Ne yazık ki yakaladığı fırsatları değerlendirmede yeterince isabetli olamadı ama açılacağından eminim. Bana göre sabırlı olmak gerekiyor, sezon sonunda hep birlikte değerlendirme yapacağız" dedi.
Getty Images/Calciomercato
Çeviri:
Padovano: "Juventus, Kolo Muani ile Woltemade'i böyle görüyorum"
Ve ayrıca: "Woltemade mi? Bence o ve Fransız oyuncu birlikte oynayabilir, onları birbirini tamamlayan isimler olarak görüyorum. Eski Newcastle oyuncusu, teknik açıdan çok güçlü olduğu ve oyun görüşü çok geniş olduğu için 10 numara pozisyonunda hareket edebilir, Kolo Muani'ye çok sayıda asist yapabilir".
Padovano, Juventus'ta iki buçuk yıl forma giydi; Temmuz 1985'ten Kasım 1997'ye kadar toplam 63 maça çıktı, 18 gol attı, bir Scudetto, iki İtalya Süper Kupası, bir Şampiyonlar Ligi, bir Kıtalararası Kupa ve bir Avrupa Süper Kupası kazandı.
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