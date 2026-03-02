"Oynamayı bıraktık" - Jurrien Timber, Arsenal kadrosunun Chelsea ile oynadıkları maçın ardından, maçları bitirme konusunda "konuşması" gerektiğini söylüyor

Pazar akşamı, maçların sonlarında takımın üzerindeki baskı hakkında sorulan bir soruya Timber, "Özellikle maçın sonunda bunu hissediyorsunuz" diye cevap verdi. "Oynamayı biraz bıraktık, bu gereksizdi, özellikle de bir adam fazlalığımız varken. Bu, üzerinde çalışmamız ve konuşmamız gereken bir konu. Bu sezon birkaç kez oldu zaten. Maça çok emek verdik, özellikle ilk yarıda, ve 1-0 ya da 2-0 öne geçmelisiniz, ama bu tür şeyler olur - özellikle Chelsea gibi iyi bir takıma karşı. Bu oyunun bir parçası, o anda neler olduğunu anlamalısınız. Oyuncuların ve seyircilerin enerjisi, endişe. Bu, ele almamız ve konuşmamız gereken bir konu."

Hollanda milli takım oyuncusu, şampiyonluk yarışı en kritik aşamasına girerken, gerginliği kabul etmenin onu aşmanın ilk adımı olduğuna inanıyor. Arsenal şu anda şampiyon Manchester City'nin beş puan önünde yer alıyor ve hata yapma marjı çok az. Timber'ın açık iletişim konusunda ısrarcı olması, takımın önceki sezonların hayaletlerinden hala çekindiğini gösteriyor. O sezonlarda maçların sonlarında yaşanan çöküşler, şampiyonluk hedefleri için ölümcül olmuştu. Defans oyuncusu, puan tablosu konusunda gerçekçi kalmaya devam ediyor ve şöyle diyor: "Dokuz maç kaldığını duydum ama hala çok uzak geliyor çünkü Şampiyonlar Ligi, FA Kupası ve Carabao Kupası'nda oynuyoruz. Maç maç. Çok ileriye bakarsak, bu biraz fazla olur."