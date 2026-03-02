Getty Images
Çeviri:
"Oynamayı bıraktık" - Jurrien Timber, Arsenal kadrosunun Chelsea ile oynadıkları maçın ardından, maçları bitirme konusunda "konuşması" gerektiğini söylüyor
David Raya'nın Chelsea'ye karşı kahramanca kurtarışı
Dar bir galibiyet, 92. dakikada Alejandro Garnacho'nun beraberlik golünü engellemek için dünya klasmanında bir kurtarış yapan David Raya'nın olağanüstü formu sayesinde korunabildi. Bu, yılbaşından bu yana geç gol yemeye alışkanlık kazanan Mikel Arteta'nın takımının endişe verici bir eğilimini takip etti. Takım, benzer koşullarda Wolves, Brentford ve Manchester United karşısında değerli puanlar kaybetti. Timber, performansı değerlendirirken açık sözlüydü ve Blues'a karşı gergin bir şekilde biten maçın tamamen kendi hataları sonucu olduğunu kabul etti.
- AFP
Timber zihinsel dönüşüm çağrısı yapıyor
Pazar akşamı, maçların sonlarında takımın üzerindeki baskı hakkında sorulan bir soruya Timber, "Özellikle maçın sonunda bunu hissediyorsunuz" diye cevap verdi. "Oynamayı biraz bıraktık, bu gereksizdi, özellikle de bir adam fazlalığımız varken. Bu, üzerinde çalışmamız ve konuşmamız gereken bir konu. Bu sezon birkaç kez oldu zaten. Maça çok emek verdik, özellikle ilk yarıda, ve 1-0 ya da 2-0 öne geçmelisiniz, ama bu tür şeyler olur - özellikle Chelsea gibi iyi bir takıma karşı. Bu oyunun bir parçası, o anda neler olduğunu anlamalısınız. Oyuncuların ve seyircilerin enerjisi, endişe. Bu, ele almamız ve konuşmamız gereken bir konu."
Hollanda milli takım oyuncusu, şampiyonluk yarışı en kritik aşamasına girerken, gerginliği kabul etmenin onu aşmanın ilk adımı olduğuna inanıyor. Arsenal şu anda şampiyon Manchester City'nin beş puan önünde yer alıyor ve hata yapma marjı çok az. Timber'ın açık iletişim konusunda ısrarcı olması, takımın önceki sezonların hayaletlerinden hala çekindiğini gösteriyor. O sezonlarda maçların sonlarında yaşanan çöküşler, şampiyonluk hedefleri için ölümcül olmuştu. Defans oyuncusu, puan tablosu konusunda gerçekçi kalmaya devam ediyor ve şöyle diyor: "Dokuz maç kaldığını duydum ama hala çok uzak geliyor çünkü Şampiyonlar Ligi, FA Kupası ve Carabao Kupası'nda oynuyoruz. Maç maç. Çok ileriye bakarsak, bu biraz fazla olur."
David Raya faktörü
Saha oyuncuları kontrolü korumakta zorlanırken, David Raya bir kez daha Arteta'nın sisteminde neden vazgeçilmez olduğunu kanıtladı. İspanyol oyuncu derbi boyunca ilham verici bir performans sergiledi, önce Declan Rice'ın kendi kalesine gol atmasını engellemek için muhteşem bir refleks gösterdi, ardından Joao Pedro'nun bir dizi yakın mesafeli şutunu kurtardı. Garnacho'ya karşı uzatmalarda gösterdiği kahramanlık, Timber'ın bu Mayıs ayında lig şampiyonluğunu kazanmakla kaybetmek arasındaki farkı belirleyebileceğini düşündüğü performansının en önemli anıydı.
"David harika," diyen Timber, sezon başında eleştirilen kalecisini övdü. "Sık sık maçları bizim için kazandığını gösteriyor. Birçok sihirli anı var. Harika bir karakter ve takımımızın lideri. İyi bir kurtarış yaptı, Big Gabi [Gabriel] ile birlikte bazı iyi savunma hareketleri de yaptı. Maçta ihtiyacınız olan bu hareketler, sezonu belirleyebilir." Maçlar yoğunlaşırken, önümüzdeki haftalarda defans hattı ile kalecileri arasındaki bağ sık sık sınanacak.
- Getty Images Sport
Önümüzdeki ay belirleyici olacak
Arsenal'in dayanıklılığı, dört farklı turnuvada yoğun bir Mart programı ile karşı karşıya kalacağı için hemen mercek altına alınacak. Brighton deplasmanının ardından, Gunners Mansfield Town ile FA Cup'ta zorlu bir maça çıkacak ve ardından Bayer Leverkusen ile Şampiyonlar Ligi'nde iki maçlık bir seriye başlayacak. Manchester City ile Carabao Cup finali de ufukta görünürken, tarihi bir üçlü veya dörtlü kupayı kovalayan bir takım için maçları etkili bir şekilde yönetme becerisi hiç bu kadar önemli olmamıştı.
Timber'ın bahsettiği "endişe" 22 Mart'ta Wembley'e gittiklerinde zirveye ulaşacak gibi görünüyor, ancak savunma oyuncusu takımın şimdiki zamana odaklanmaya devam etmesi gerektiği konusunda ısrarcı. Arteta için asıl zorluk, takımının sezonun başlarında gösterdiği acımasız formunu yeniden bulmasını sağlamak olacak. Arsenal, maçların son dakikalarında yaşadığı tedirginliği "konuşarak" ve çözerek, Premier Lig şampiyonluğu için uzun süredir beklediği zafere ulaşmak için gerekli psikolojik gücü nihayet elde edebilir.
Reklam