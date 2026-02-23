Getty Images Sport
Çeviri:
"Oynadığımız en kötü maç" - Liverpool'un Nottingham Forest'ı ezip geçerek kazandığı maçın ardından öfkeli Arne Slot, "hak ettiğimizden fazlasını aldık" itirafında bulundu
Reds, Forest'ta dramatik bir son dakika galibiyeti elde etti.
Reds, ilk 45 dakikada durgun bir performans sergiledi, tek bir şut bile atamadı ve devre arasına kadar rakip ceza sahasında sadece üç kez topa dokunabildi. Slot, soyunma odasında yıldız oyuncularına karşı çekinmeden konuştuğunu ve performanslarının önemli ölçüde düştüğünü açıkça belirtti. Forest'ın hafta ortasında Türkiye'de maç oynamış olması nedeniyle enerji eksikliği özellikle göze çarpıyordu, ancak düşmanca bir atmosferde kondisyon ve fikir açısından zorlanan taraf Liverpool'du.
Maçın son dakikalarında Mac Allister 89. dakikada gol attığını sandı, ancak VAR müdahale etti. Stefan Ortega, Hugo Ekitike'nin kafa vuruşunu kurtardı ve top Arjantinli oyuncudan sekerek ağlara gitti, ancak gol el ile oynama nedeniyle iptal edildi. Ancak, uzatma dakikalarında Dominik Szoboszlai soğukkanlılığını koruyarak Mac Allister'ın ikinci denemesinde sezonun ilk Premier Lig golünü atmasını sağlayan bir orta yaptı ve şans sonunda Slot'un oyuncularına gülümsedi.
- AFP
Slot: Liverpool'un 'en kötü' performansı
Slot, maç sonrası basın toplantısında "İlk yarı gerçekten çok kötüydü, bence şimdiye kadar oynadığımız en kötü maçtı" dedi. "Ama ikinci yarı çok daha iyiydi, oyunu çok daha fazla kontrol ettik. Özellikle ilk yarıdaki performansımız, bu sezon birçok kez sergilediğimiz kadar iyi değildi. Ancak çok fazla kez iyi bir performans sergiledikten sonra skorda geride kaldık ve bugün, hak ettiğimizden fazlasını aldığımızı düşünüyorum. Beraberlik, bizim kazanmamızdan daha adil bir sonuç olurdu.
"[Devre arasında onlara] oynadığımız en kötü ilk yarı olduğunu söyledim. Ama ceza sahamızı çok iyi savunduk ve bu yüzden skor hala 0-0'dı. Forest daha iyi bir takımdı ve bizi geri çekilmeye zorluyordu, ama bence ceza sahamızı çok iyi savunduk. Maç boyunca, özellikle ilk yarıda birçok duran top savunması yapmak zorunda kaldık. Eğer bu zihniyeti tüm sahaya taşıyabilirsek, topu daha iyi kullanabilirsek ve belki de dokunduğumuz her topu kaybetmezsek, çünkü neredeyse öyle oldu, o zaman bu oyuncuların daha iyisini yapabileceğini bilirsiniz."
Mac Allister, Slot'un kötü performans konusundaki hayal kırıklığını paylaşıyor.
Mac Allister, menajerinin zayıf performansla ilgili görüşlerini yineleyerek, üç puanın şampiyonlar için zorlu bir öğleden sonrayı örtbas ettiğini kabul etti. Karar anını yaratan Arjantinli orta saha oyuncusu, takımın Vitor Pereira'nın takımına karşı ritmini bulmakta neden zorlandığını eleştirel bir bakış açısıyla incelemesi gerektiğini hemen belirtti.
Mac Allister, Sky Sports'a "Dürüst olmak gerekirse, karışık duygular içindeyim" dedi. "Gol atmayı ve kazanmayı seviyorum. Ama çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Kazanmak her zaman güzeldir. Neyi iyi yaptığımızı ve neyin yanlış gittiğini analiz etmeliyiz. Yoğunluk yoktu, ama kazanmak için elimizden geleni yaptık."
Dünya Kupası şampiyonu, 89. dakikada geçersiz sayılan golüyle ilgili son dakikalardaki dramaya da kendi bakış açısını dile getirdi. Topun koluna çarptığını kabul etse de, geçersiz sayma kararının kabul edilmesi zor bir karar olduğunu düşündü, ancak uzatma dakikalarında tekrar golü buldu.
"Top dirseğime çarptı, ama bu kararın biraz sert olduğunu düşünüyorum," diye devam etti Mac Allister. "Her iki taraf da haklı, ama kuralları anlıyorum. Bir gol daha atacağımı düşünüyordum. Hugo'ya bunun bizim golümüz olacağını söyledim ve gol olduğu için mutluyum."
- Getty Images Sport
West Ham yaklaşırken sakatlık endişeleri
Bu galibiyet, ısınma sırasında sırt ağrısı çeken Florian Wirtz'in son anda kadrodan çekilmesiyle daha da etkileyici hale geldi. Slot, Alman yıldızın önümüzdeki hafta sonu West Ham ile oynanacak maçta sahada olabileceğini umut ediyor.
"Çok ciddi bir durum olduğunu düşünmüyoruz, ancak ısınma sırasında sırtını çok fazla hissettiği için maça başlayamadı, yüzde 100 veya yüzde 100'e yakın bir performans sergileyemedi" diye ekledi Slot. "Bu ligde altı, yedi veya sekiz ay geçirdikten sonra, artık ne kadar yetenekli olursa olsun, kendi seviyesinde yüzde 100 performans göstermesi gerektiğini anladı, bu yüzden onu oynatmamaya karar verdik. Önümüzdeki hafta tekrar bizimle olabileceğini umuyor ve bekliyoruz, ama işlerin nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz."
Reklam