"Oynadığımız en kötü maç" - Liverpool'un Nottingham Forest'ı ezip geçerek kazandığı maçın ardından öfkeli Arne Slot, "hak ettiğimizden fazlasını aldık" itirafında bulundu

Mac Allister, menajerinin zayıf performansla ilgili görüşlerini yineleyerek, üç puanın şampiyonlar için zorlu bir öğleden sonrayı örtbas ettiğini kabul etti. Karar anını yaratan Arjantinli orta saha oyuncusu, takımın Vitor Pereira'nın takımına karşı ritmini bulmakta neden zorlandığını eleştirel bir bakış açısıyla incelemesi gerektiğini hemen belirtti.

Mac Allister, Sky Sports'a "Dürüst olmak gerekirse, karışık duygular içindeyim" dedi. "Gol atmayı ve kazanmayı seviyorum. Ama çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Kazanmak her zaman güzeldir. Neyi iyi yaptığımızı ve neyin yanlış gittiğini analiz etmeliyiz. Yoğunluk yoktu, ama kazanmak için elimizden geleni yaptık."

Dünya Kupası şampiyonu, 89. dakikada geçersiz sayılan golüyle ilgili son dakikalardaki dramaya da kendi bakış açısını dile getirdi. Topun koluna çarptığını kabul etse de, geçersiz sayma kararının kabul edilmesi zor bir karar olduğunu düşündü, ancak uzatma dakikalarında tekrar golü buldu.

"Top dirseğime çarptı, ama bu kararın biraz sert olduğunu düşünüyorum," diye devam etti Mac Allister. "Her iki taraf da haklı, ama kuralları anlıyorum. Bir gol daha atacağımı düşünüyordum. Hugo'ya bunun bizim golümüz olacağını söyledim ve gol olduğu için mutluyum."