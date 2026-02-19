Ancelotti, Universo Valdano'nun bir sonraki bölümünde yer alacak ve AS tarafından alıntılanan röportajın ön izlemesinde , Ancelotti , sözleşmesini uzatmak için sözlü anlaşmaya vardığına dair son haberlerin ardından , şu ana kadar Brezilya'daki görevinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi .

66 yaşındaki teknik adam, Real Madrid'de ikinci kez görev yaptığı dört yıllık başarılı bir dönemin ardından, Mayıs 2025'te ilk kez milli takım teknik direktörlüğü görevine başladı. Brezilya, 2002'den bu yana Dünya Kupası'nı kazanamamış olmasına rağmen, birçok kişi tarafından favoriler arasında gösteriliyor.

Beş kez dünya şampiyonu olan ülkenin şu anki dünya sıralamasında beşinci olması, Avrupa şampiyonu İspanya, Arjantin, Fransa ve İngiltere'nin gerisinde olduğunu gösteriyor. Ancak Ancelotti'nin önümüzdeki iki Dünya Kupası'nda takımın başında olmasıyla, Brezilya 24 yıldır beklediği en büyük ödülü kazanma şansını artıracak.