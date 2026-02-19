Getty
"Öyle olacağına inanıyorum!" - Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası öncesinde Brezilya ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğunu doğruladı
Ancelotti, Universo Valdano'nun bir sonraki bölümünde yer alacak ve AS tarafından alıntılanan röportajın ön izlemesinde , Ancelotti , sözleşmesini uzatmak için sözlü anlaşmaya vardığına dair son haberlerin ardından , şu ana kadar Brezilya'daki görevinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi .
66 yaşındaki teknik adam, Real Madrid'de ikinci kez görev yaptığı dört yıllık başarılı bir dönemin ardından, Mayıs 2025'te ilk kez milli takım teknik direktörlüğü görevine başladı. Brezilya, 2002'den bu yana Dünya Kupası'nı kazanamamış olmasına rağmen, birçok kişi tarafından favoriler arasında gösteriliyor.
Beş kez dünya şampiyonu olan ülkenin şu anki dünya sıralamasında beşinci olması, Avrupa şampiyonu İspanya, Arjantin, Fransa ve İngiltere'nin gerisinde olduğunu gösteriyor. Ancak Ancelotti'nin önümüzdeki iki Dünya Kupası'nda takımın başında olmasıyla, Brezilya 24 yıldır beklediği en büyük ödülü kazanma şansını artıracak.
Brezilya teknik direktörü Selecao'ya bağlılığını sürdürecek
Ancelotti, Brezilya'daki geleceği hakkında sorulduğunda şunları söyledi: "Brezilya ile dört yıllık sözleşme yenileyeceğime inanıyorum. Bu yeni bir iş ve çok seviyorum."
Real Madrid'de birlikte çalıştığı Vinicius Jr hakkında ise şunları söyledi: "Onunla konuştum. Bir oyuncu, teknik direktörüne ve takım arkadaşlarına saygı duymalıdır. Sahadaki tavrını çok geliştirdi."
“Brezilyalılar çok alçakgönüllüdür, çok farklıdırlar. Buraya gelen Vini, insan olarak Real Madrid'deki Vini'den çok farklı” diye ekledi Ancelotti, Brezilya Futbol Konfederasyonu tesislerinde gerçekleştirilen röportajda sunucu Jorge Valdano'ya.
Vinicius Jr, Salı gecesi oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçında Gianluca Prestianni'nin ırkçı tacizine maruz kaldığı iddiasıyla gündeme geldi ve soruşturma devam ediyor.
Ancelotti, Real Madrid'deki mevcut durum ve olası dönüşü hakkında konuştu.
Eski kulübü Real Madrid'deki durumla ilgili olarak - geçen ay yerine geçen Xabi Alonso'nun kovulduğu ve şu anda Alvaro Arbeloa'nın görevi devraldığı - Ancelotti şunları söyledi: "O [Alonso] zorluklar yaşadı... Uyum sağlama ruhu, bir teknik direktörün işinde çok önemli bir unsurdur ve bir ortamı yeniden yaratmak için her zaman elde edemeyeceğiniz zamana ihtiyaç vardır."
Santiago Bernabeu'ya üçüncü kez dönmek isteyip istemediği sorulduğunda Ancelotti, "Bu iyi bir soru..." diye yanıtladı ve uzun vadeli geleceği hala yorumlara açık bıraktı. Ancak şimdilik Brezilya'daki hayatına bağlı kalmaya kararlı görünüyor.
Ancelotti'nin yeni anlaşması Brezilya için büyük bir destek olacaktır.
Ancelotti'nin Brezilya ile dört yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olması, Selecao için büyük bir destek olmakla kalmayıp, yakın gelecekte İtalyan teknik adamı kadrosuna katmak isteyen Real ve Manchester United gibi kulüpler için de büyük bir darbe anlamına geliyor.
Ancelotti, en büyük sahnelerde kazanma ve sporun en büyük yıldız oyuncularını ve en zorlu egolarını yönetme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip. Bu Brezilya takımı, geçmişteki bazı takımlar kadar yıldızlarla dolu olmasa da, kadrosunda hala dünya çapında oyuncular bulunuyor ve ülke başarı bekliyor. Bu zorlu bir proje, ancak hem teknik direktör hem de konfederasyon bu projeye açıkça inanıyor.
Dünya Kupası sadece 112 gün sonra başlayacak ve kadro planlaması ve ev sahibi ülkeler olan ABD, Kanada ve Meksika açısından hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ancak, dünya futbolunun en büyük vitrini geri dönmeden önceki son aylarda, Brezilya'nın C Grubu rakibi İskoçya'nın iki maçının yerinin değiştirilmesine neden olabilecek stadyum lisans anlaşmazlığı gibi aşılması gereken zorluklar hala olabilir.
