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Oy birliğiyle: Rodri, Barcelona'yı seçti ve Real Madrid'e tokat attı

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Kraliyet kulübüne ağır darbe

Eş zamanlı çıkan basın haberleri, Manchester City'nin yıldızı İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin geleceğinde büyük bir gelişme olduğunu ortaya koydu. Katalan ve İspanyol basın organları, oyuncunun Barcelona'ya kendisini kadrosuna katmak için harekete geçmesi konusunda yeşil ışık yaktığı ve Katalan kulübünün spor projesini Real Madrid'e transfer olmaya tercih ettiği konusunda hemfikir oldu.

Mundo Deportivo, Sport ve Marca gazetelerinin yayımladıklarına ve İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun teyidine göre, oyuncu her zamankinden daha çok "Camp Nou"ya transfer olmaya yaklaştı.

  • Mundo Deportivo: Rodri, Flick'in projesine inanıyor

    Mundo Deportivo gazetesi, Rodri'nin Barcelona yetkililerine Alman teknik direktör Hansi Flick'in yönettiği sportif projeye tamamen ikna olduğunu bildirdiğini ve Katalan yönetimine Manchester City ile resmi olarak görüşmelere başlaması için izin verdiğini doğruladı.

    Gazete, gerek oyuncuyla gerekse İngiliz kulübüyle nihai anlaşmanın henüz tamamlanmadığını, ancak oyuncunun son kararını netleştirmesinin ardından Barcelona'nın en önemli adımın çoktan atıldığını değerlendirdiğini belirtti.

    Gazete ayrıca Barcelona yetkililerinin birkaç gün öncesine kadar Rodri'nin İspanya La Liga'ya dönmesi halinde önceliğinin Real Madrid olacağını düşündüğünü, ancak oyuncunun tavrının tamamen değiştiğini ve Katalan takıma katılmayı tercih ettiğini ekledi.

    Gazeteye göre Barcelona bu transferi transfer piyasasında istisnai bir fırsat olarak değerlendiriyordu; hücum hattını güçlendirmek hâlâ kulübün bir numaralı önceliğini oluştursa da, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biriyle anlaşmak yönetimi bu operasyonu ciddi biçimde değerlendirmeye hazır hale getiriyor.

    Ayrıca Real Madrid'in transferin bedelini yaklaşık 60 milyon euro olarak öngördüğüne dikkat çekildi; bu rakam Barcelona için ekonomik bir zorluk teşkil ediyor, ancak oyuncunun onayı, kulübe transferi uygulanabilir kılacak mali çözümler arama fırsatı veriyor.

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  • Sport: Real Madrid ile müzakereler çöktü

    Sport gazetesi ise, Rodri'nin çevresinin çarşamba akşamı Barcelona'ya, mali konular nedeniyle görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından Real Madrid ile müzakerelerinin sona erdiğini bildirdiğini ortaya çıkardı.

    Gazete, Barcelona'nın Hollandalı Frenkie de Jong'un sakatlanmasının ardından oyuncunun temsilcileriyle esasen temasa geçtiğini, ancak Rodri'nin Katalan forması giymeye yönelik gerçek isteğinden emin olmadan herhangi bir adım atmaya hazır olmadığını doğruladı.

    Rapora göre, oyuncunun Barcelona ile müzakere etmeye tam anlamıyla hazır olduğunu göstermesinin ardından bu şart artık gerçekleşti.

    Sport, Rodri'nin transfer bedelinin 55 ile 70 milyon euro arasında değişebileceğini, Manchester City'nin ise müzakerelerde tavan rakamda ısrarcı olmaya devam ettiğini, oyuncunun ayrılmak için baskı yapması durumunda ise pazarlık için bir alan bulunduğunu ekledi.

    Ayrıca Rodri'nin maaşının Barcelona'nın önündeki en büyük zorluklardan biri olacağını, özellikle Ballon d'Or'u kazanmasının ardından oyuncunun konumunu yansıtacak bir sözleşme beklediğini, bunun da kulüp yönetimini maaş tavanına ilişkin çözümler aramaya mecbur bırakacağını açıkladı.

    Yine, Barcelona'nın oyuncunun temsilcileriyle çalışmalara esasen başladığını, henüz oyuncuya ya da Manchester City'ye resmi bir teklif sunulmamış olmasına rağmen kulüp içinde bir iyimserlik havasının bulunduğunu belirtti.

  • Marca: Real Madrid seçeneği sona erdi

    Kendi cephesinden Marca gazetesi, Rodri'nin kulübün sportif yönetimine Hansi Flick'in projesine katılmayı kabul ettiğini bildirmesinin ardından Barcelona'ya doğru belirleyici bir adım attığını doğruladı.

    Gazete, bu adımın oyuncunun tüm odağının Barcelona'ya transfer olmaya kaymasıyla birlikte Real Madrid'e transfer seçeneğinin fiilen sona erdiği anlamına geldiğini ekledi.

    Marca, önümüzdeki aşamada transferin bedeli konusunda bir anlaşmaya varmaya çalışmak için Barcelona ile Manchester City arasında doğrudan görüşmelerin yaşanacağını belirtmekle yetindi.

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  • Fabrizio Romano: Rodri ilk kez müzakere kapısını araladı

    Aynı doğrultuda, ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Rodri'nin kulübe kişisel şartlarını görüşmeye hazır olduğunu bildirmesinin ardından, ilk kez Barcelona ile müzakere kapısını araladığını doğruladı.

    Romano, Real Madrid'in oyuncuya olan ilgisinin sürmesi nedeniyle Barcelona'nın dosyayı hâlâ temkinli bir şekilde ele aldığını, Rodri'nin nihai kararını Manchester City yönetimine iletmesini beklediğini belirtti.

  • Rodri'nin tutumu neden değişti?

    İspanyol basınındaki haberler, oyuncunun rotasını son günlerde değiştirmesinde birçok etkenin rol oynadığını belirtiyor. Bunların en dikkat çekenleri:

    Rodri'nin, Hansi Flick'in yönettiği sportif projeye ikna olması.

    Real Madrid'in Manchester City ile yürüttüğü görüşmelerin yüksek mali maliyet nedeniyle çıkmaza girmesi.

    Oyuncunun, Barcelona'nın oyun tarzının kendisine daha çok uyduğunu hissetmesi.

    İspanya Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarından çok sayıda ismin Barcelona kadrosunda bulunması; bu da ona hızlı uyum sağlamasına yardımcı olacak tanıdık bir ortam sunuyor.

  • Çarpıcı perde arkası

    Radio Marca'nın gazetecisi Sergio Valentin, transferin perde arkasına dair çarpıcı ayrıntıları ortaya koydu. Rodri'nin Real Madrid'e transfer olmaya son derece yakın olduğunu, anlaşmanın yalnızca oyuncuyla değil, Manchester City ile de neredeyse tamamlanmış olduğunu vurguladı.

    Valentin, X platformu üzerinden, Juni Calafat'ın Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'i transferin bedelini düşürmeye çalışması yönünde ikna etme girişiminin, oyuncuya kulübün daha düşük bir fiyat elde etmeye çalışacağının bildirilmesinin ardından müzakereleri geçici olarak dondurduğunu, bunu ise Manchester City'nin kesin bir biçimde reddettiğini açıkladı.

    Rodri'nin başlangıçta Real Madrid'e transfer olmakta ısrar ettiğini, ancak transferin sonuçlandırılmasındaki bu oyalanmanın sürmesinin onu sabrını kaybetmeye ittiğini ve bunu son günlerde Barcelona'nın değerlendirdiğini ekledi. Spor direktörü Deco, oyuncuyla doğrudan müzakerelere girdi; ayrıca teknik direktör Hansi Flick ve İspanya Milli Takımı'ndaki bir dizi takım arkadaşı, onu Katalan kulübünün spor projesine ikna etmek için kendisiyle iletişime geçti.

    Valentin, Manchester City'nin Barcelona'yı Rodri'yi kadrosuna katma yarışına dahil etmeyi başardığını ve bunun transferin dengelerini tamamen değiştirdiğini belirtti. Transferin bedelini düşürmeye çalışan Real Madrid'in ise, Barcelona'dan gelen güçlü rekabet karşısında inisiyatifi yeniden ele almak isterse artık daha yüksek bir meblağ ödemek zorunda kalabileceğini açıkladı.

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