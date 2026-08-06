Mundo Deportivo gazetesi, Rodri'nin Barcelona yetkililerine Alman teknik direktör Hansi Flick'in yönettiği sportif projeye tamamen ikna olduğunu bildirdiğini ve Katalan yönetimine Manchester City ile resmi olarak görüşmelere başlaması için izin verdiğini doğruladı.

Gazete, gerek oyuncuyla gerekse İngiliz kulübüyle nihai anlaşmanın henüz tamamlanmadığını, ancak oyuncunun son kararını netleştirmesinin ardından Barcelona'nın en önemli adımın çoktan atıldığını değerlendirdiğini belirtti.

Gazete ayrıca Barcelona yetkililerinin birkaç gün öncesine kadar Rodri'nin İspanya La Liga'ya dönmesi halinde önceliğinin Real Madrid olacağını düşündüğünü, ancak oyuncunun tavrının tamamen değiştiğini ve Katalan takıma katılmayı tercih ettiğini ekledi.

Gazeteye göre Barcelona bu transferi transfer piyasasında istisnai bir fırsat olarak değerlendiriyordu; hücum hattını güçlendirmek hâlâ kulübün bir numaralı önceliğini oluştursa da, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biriyle anlaşmak yönetimi bu operasyonu ciddi biçimde değerlendirmeye hazır hale getiriyor.

Ayrıca Real Madrid'in transferin bedelini yaklaşık 60 milyon euro olarak öngördüğüne dikkat çekildi; bu rakam Barcelona için ekonomik bir zorluk teşkil ediyor, ancak oyuncunun onayı, kulübe transferi uygulanabilir kılacak mali çözümler arama fırsatı veriyor.