Sport gazetesi ise, Rodri'nin çevresinin çarşamba akşamı Barcelona'ya, mali konular nedeniyle görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından Real Madrid ile müzakerelerinin sona erdiğini bildirdiğini ortaya çıkardı.
Gazete, Barcelona'nın Hollandalı Frenkie de Jong'un sakatlanmasının ardından oyuncunun temsilcileriyle esasen temasa geçtiğini, ancak Rodri'nin Katalan forması giymeye yönelik gerçek isteğinden emin olmadan herhangi bir adım atmaya hazır olmadığını doğruladı.
Rapora göre, oyuncunun Barcelona ile müzakere etmeye tam anlamıyla hazır olduğunu göstermesinin ardından bu şart artık gerçekleşti.
Sport, Rodri'nin transfer bedelinin 55 ile 70 milyon euro arasında değişebileceğini, Manchester City'nin ise müzakerelerde tavan rakamda ısrarcı olmaya devam ettiğini, oyuncunun ayrılmak için baskı yapması durumunda ise pazarlık için bir alan bulunduğunu ekledi.
Ayrıca Rodri'nin maaşının Barcelona'nın önündeki en büyük zorluklardan biri olacağını, özellikle Ballon d'Or'u kazanmasının ardından oyuncunun konumunu yansıtacak bir sözleşme beklediğini, bunun da kulüp yönetimini maaş tavanına ilişkin çözümler aramaya mecbur bırakacağını açıkladı.
Yine, Barcelona'nın oyuncunun temsilcileriyle çalışmalara esasen başladığını, henüz oyuncuya ya da Manchester City'ye resmi bir teklif sunulmamış olmasına rağmen kulüp içinde bir iyimserlik havasının bulunduğunu belirtti.