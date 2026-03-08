Getty Images Sport
Oxford United oyuncusu, akademi maçında fenalaştıktan sonra 15 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetti
Oxford, akademi oyuncusunun ölümünü duyurdu
The Guardian'ın haberine göre, Aplin hafta sonu oynanan bir maç sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Ciddi sağlık sorunu, Cumartesi günü Oxford'un Horspath antrenman merkezinde Fulham ile oynanan kızlar akademisi maçında meydana geldi.
Kulüp, Pazar günü yaptığı açıklamada bu haberi resmi olarak doğruladı. Açıklama şöyle başlıyordu: "Oxford United'daki herkesin düşünceleri ve içten taziyeleri Amelia'nın ailesi, arkadaşları, takım arkadaşları ve antrenörleriyle birlikte."
Tıbbi müdahale ve kulüp destek sistemi
Oxford ayrıca olay yerinde Aplin'e yardım edenlere teşekkürlerini dile getirerek şunları söyledi: "Oxford United ve Fulham Futbol Kulübü'nün sağlık personeli ile acil servis ekiplerinin çabalarına şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Kulüp, bu trajik olaydan etkilenen Amelia'nın ailesi, oyuncular, antrenörler ve personele destek sunacaktır. Bu son derece zor dönemde ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ederiz."
Futbol Federasyonu'nun saygı duruşu ve maçın ertelenmesi
Futbol Federasyonu bu haberin ardından bir anma mesajı yayınladı. FA sözcüsü şunları söyledi: "Amelia'nın trajik vefatından dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu inanılmaz derecede zor zamanda, ailesi, arkadaşları ve Oxford United Women ile ilişkili herkese başsağlığı diliyoruz."
Oxford, Pazar günü Real Bedford ile oynayacakları üçüncü lig kadınlar maçı ertelendiğini duyurdu. Oxford şu anda FA Kadınlar Ulusal Ligi Güney Premier Division'da dördüncü sırada yer alıyor. Lig, Aplin'in ölümünden "derin üzüntü duyduğunu" ve "kulübü desteklemeye devam edeceğini" belirtti.
Fulham ve Manchester United taziyelerini iletti
Cumartesi günü akademi maçında rakip takım olan Fulham da taziyelerini iletti: "Fulham Futbol Kulübü'nün tüm üyeleri bu haberi duyunca şok oldu ve üzüldü. Amelia'nın ailesi, arkadaşları ve Oxford United FC ile ilişkili tüm kişilere başsağlığı diliyoruz."
Diğer futbol kulüpleri de sosyal medyada destek mesajları yayınladı. Manchester United Women, X'te "Bu çok üzücü zamanda Amelia'nın sevdiklerine ve Oxford United ailesine başsağlığı diliyoruz" yazdı.
