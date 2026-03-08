Oxford United oyuncusu, akademi maçında fenalaştıktan sonra 15 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetti

Futbol Federasyonu bu haberin ardından bir anma mesajı yayınladı. FA sözcüsü şunları söyledi: "Amelia'nın trajik vefatından dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu inanılmaz derecede zor zamanda, ailesi, arkadaşları ve Oxford United Women ile ilişkili herkese başsağlığı diliyoruz."

Oxford, Pazar günü Real Bedford ile oynayacakları üçüncü lig kadınlar maçı ertelendiğini duyurdu. Oxford şu anda FA Kadınlar Ulusal Ligi Güney Premier Division'da dördüncü sırada yer alıyor. Lig, Aplin'in ölümünden "derin üzüntü duyduğunu" ve "kulübü desteklemeye devam edeceğini" belirtti.