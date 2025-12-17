AFP
Ousmane Dembele yılın en iyisi seçildi
Dembele yine zirvede
Ousmane Dembele, 2024-2025 sezonunu adeta taçlandırarak, yılın başlarında kazandığı Ballon d’Or ödülüne bu kez FIFA The Best Erkek Oyuncu ödülünü de ekledi ve dünyanın en iyi futbolcusu konumunu perçinledi. Fransız yıldız, Paris Saint-Germain’in tarihi kıtasal üçlemesinde başrolü üstlendi; PSG, Ligue 1, Fransa Kupası ve kulüp tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Üçlemeyle yetinmeyen Dembélé, Trophée des Champions ve Süper Kupa zaferlerinde de pay sahibi olarak, 2024-2025 sezonu ile 2025-2026 sezonunun başlangıcını kapsayan takvim yılında benzeri görülmemiş beş kupa kazandı. Tüm kulvarlarda 35 gol ve 16 asist üreten yıldız oyuncu, bireysel ödüllerde Barcelona’dan Lamine Yamal’ı geride bıraktı.
Henüz 18 yaşındaki Yamal, Barcelona ile yerel üçleme yaşayıp İspanya ile Euro 2024 şampiyonluğu kazanarak Kopa Trophy’nin sahibi olmuş olsa da, Dembélé’nin PSG’ye o çok aranan ilk Şampiyonlar Ligi kupasını getiren liderliği oylamada belirleyici oldu. Sakatlıklarla boğuşan bir yetenekten küresel bir süper yıldıza dönüşen Dembélé’nin hikâyesi, bu ödülü son derece güçlü ve popüler bir başarı öyküsüne dönüştürdü.
Bonmatí rakiplerine fark attı
Aitana Bonmatí’nin 2024-2025 sezonu ise onu kadın futbolunun tartışmasız en baskın ismi hâline getirdi. Barcelona yıldızı, üst üste üçüncü Ballon d’Or Féminin ödülünü kazanarak tarihe geçti. Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal’e karşı alınan 1-0’lık üzücü yenilgiye rağmen Bonmatí, turnuvayı beş asist ve dört golle tamamladı ve üçüncü kez üst üste Sezonun Oyuncusu seçildi. İspanya’da ise Barcelona’yı Liga F, Copa de la Reina ve Supercopa de España Femenina zaferleriyle yerel üçlemeye taşıdı. Uluslararası sahnede de İspanya’yı UEFA Kadınlar EURO 2025 finaline götüren isim oldu ve turnuvanın Oyuncusu seçildi. Bonmatí’nin olağanüstü yılı, 16 Aralık 2025’te üst üste üçüncü kez FIFA The Best Kadın Oyuncu ödülünü kazanmasıyla tamamlandı.
FIFA ödülleri nasıl belirleniyor?
FIFA The Best Erkek ve Kadın Futbol Ödülleri, futbol dünyasının dört ana paydaşını kapsayan bir oylama sistemiyle belirleniyor. Sonuç; milli takım teknik direktörleri, milli takım kaptanları, her ülkeden uzman spor medyası temsilcileri ve FIFA’nın resmi internet sitesine kayıtlı taraftarların oylarıyla şekilleniyor. Bu dört grubun her biri, toplam oyun yüzde 25’ine eşit şekilde katkı sağlıyor. Oy kullananlar, her kategori için en iyi üç adayı seçiyor; birinciye 5 puan, ikinciye 3 puan, üçüncüye ise 1 puan veriliyor. Şeffaflığı ve adaleti korumak adına, aday gösterilen kaptanlar ve teknik direktörlerin kendilerine oy vermeleri yasak. Tüm oylar toplandıktan sonra en yüksek toplam puanı alan oyuncu ya da teknik direktör, ödülün sahibi oluyor.
Kazananları zorlu süreçler bekliyor
Ousmane Dembélé için öncelik, Ballon d’Or zaferinin ardından Paris Saint-Germain ile yürütülen karmaşık sözleşme görüşmeleri. Bir yandan yeni kontrat arayışını sürdürürken, diğer yandan tekrarlayan sakatlık sorunlarını yönetmek zorunda. Sahada ise hedefi, PSG’nin Şampiyonlar Ligi unvanını korumasına katkı sağlamak ve önümüzdeki yıl düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde hem kulüp hem de milli takım düzeyinde üst düzey formunu istikrarlı biçimde sürdürmek. Aitana Bonmatí cephesinde ise öncelik tamamen sağlığına kavuşmak. Yakın zamanda geçirdiği bacak ameliyatı nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalacak olan Bonmatí, Barcelona ile imzaladığı uzun vadeli sözleşmeye sadık kalarak güçlü bir dönüş hedefliyor. Amacı, sezonun kritik bölümünde takımının başına geçerek Kadınlar Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden kazanmak ve Barcelona’nın yurt içindeki üstünlüğünü sürdürmesine liderlik etmek.
