Ousmane Dembele yılın en iyisi seçildi

Ousmane Dembele, 2024-2025 sezonunu adeta taçlandırarak, yılın başlarında kazandığı Ballon d’Or ödülüne bu kez FIFA The Best Erkek Oyuncu ödülünü de ekledi ve dünyanın en iyi futbolcusu konumunu perçinledi. Fransız yıldız, Paris Saint-Germain’in tarihi kıtasal üçlemesinde başrolü üstlendi; PSG, Ligue 1, Fransa Kupası ve kulüp tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Üçlemeyle yetinmeyen Dembélé, Trophée des Champions ve Süper Kupa zaferlerinde de pay sahibi olarak, 2024-2025 sezonu ile 2025-2026 sezonunun başlangıcını kapsayan takvim yılında benzeri görülmemiş beş kupa kazandı. Tüm kulvarlarda 35 gol ve 16 asist üreten yıldız oyuncu, bireysel ödüllerde Barcelona’dan Lamine Yamal’ı geride bıraktı.

Henüz 18 yaşındaki Yamal, Barcelona ile yerel üçleme yaşayıp İspanya ile Euro 2024 şampiyonluğu kazanarak Kopa Trophy’nin sahibi olmuş olsa da, Dembélé’nin PSG’ye o çok aranan ilk Şampiyonlar Ligi kupasını getiren liderliği oylamada belirleyici oldu. Sakatlıklarla boğuşan bir yetenekten küresel bir süper yıldıza dönüşen Dembélé’nin hikâyesi, bu ödülü son derece güçlü ve popüler bir başarı öyküsüne dönüştürdü.