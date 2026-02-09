Ousmane Dembele, Puskas'a aday golüyle rakiplerine gözdağı verdi

PSG, Facundo Medina’nın kendi kalesine attığı gol ile Khvicha Kvaratskhelia ve Lee Kang-in’in sayıları sayesinde Marsilya karşısında son derece net bir galibiyet elde etti ve puan tablosunun zirvesindeki iki puanlık avantajını yeniden yakaladı. Karşılaşmanın Maçın Oyuncusu ödülünü performansıyla fazlasıyla hak eden Ousmane Dembélé alırken, yıldız oyuncunun ikinci golü maçın açık ara en unutulmaz anı oldu.

Fransız futbolcu, sağ kanada yakın bir noktada topu aldığında pozisyon tehlikeli görünmüyordu. Ancak ceza sahasına doğru seri çalımlarla yönelen Dembele, iki Marsilya savunmacısını adeta oyundan düşürdükten sonra kaleye yüzünü döndü ve dış ayakla yaptığı müthiş vuruşla topu ağlara gönderdi.

Sosyal medyada taraftarlar bu özel golü anında Puskás Ödülü’ne aday gösterirken, Dembele böylece bu sezon tüm kulvarlarda 22 maçta 9 gole ulaştı.

Dembele, ocak ayında Lille’e karşı attığı olağanüstü aşırtma golle de benzer bir etki yaratmıştı. Ancak bu iki golün 2026 Puskas Ödülü adayları arasında yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmış değil.