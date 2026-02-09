Getty
Ousmane Dembele, Puskas'a aday golüyle rakiplerine gözdağı verdi
Dembele’den Marsilya’ya ağır darbe
PSG, Facundo Medina’nın kendi kalesine attığı gol ile Khvicha Kvaratskhelia ve Lee Kang-in’in sayıları sayesinde Marsilya karşısında son derece net bir galibiyet elde etti ve puan tablosunun zirvesindeki iki puanlık avantajını yeniden yakaladı. Karşılaşmanın Maçın Oyuncusu ödülünü performansıyla fazlasıyla hak eden Ousmane Dembélé alırken, yıldız oyuncunun ikinci golü maçın açık ara en unutulmaz anı oldu.
Fransız futbolcu, sağ kanada yakın bir noktada topu aldığında pozisyon tehlikeli görünmüyordu. Ancak ceza sahasına doğru seri çalımlarla yönelen Dembele, iki Marsilya savunmacısını adeta oyundan düşürdükten sonra kaleye yüzünü döndü ve dış ayakla yaptığı müthiş vuruşla topu ağlara gönderdi.
Sosyal medyada taraftarlar bu özel golü anında Puskás Ödülü’ne aday gösterirken, Dembele böylece bu sezon tüm kulvarlarda 22 maçta 9 gole ulaştı.
Dembele, ocak ayında Lille’e karşı attığı olağanüstü aşırtma golle de benzer bir etki yaratmıştı. Ancak bu iki golün 2026 Puskas Ödülü adayları arasında yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmış değil.
“Her kupayı kazanmak için her şeyi yapacağız”
PSG geçtiğimiz sezon üç kupa birden kazanmış olsa da, Luis Enrique yönetiminde 2025-26 sezonuna henüz tam anlamıyla ritmini bularak girebilmiş değil. Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasını ilk sekizde tamamlayamayan Paris ekibi, yoluna eleme turu play-off’larından devam etmek zorunda kaldı. Ligue 1’de Lens’ten kopamayan PSG, Fransa Kupası’nda ise komşusu Paris FC karşısında erken bir veda yaşadı. Buna rağmen Dembele, takımın tam da doğru zamanda form yakaladığını düşünüyor.
Marsilya karşısındaki etkileyici performansının ardından rakiplerine net bir mesaj gönderen yıldız oyuncu, gazetecilere şu sözleri söyledi: “Bu maç tüm Parisliler için çok özel. Harika bir oyun ortaya koymak ve herkese bir mesaj göndermek istedik: Geri döndük ve sezonun bu ikinci bölümünde, her şeyi kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”
“İşte Ballon d’Or’u bu yüzden kazandı!”
Ousmane Dembélé sezonun kalan bölümünde bu performans seviyesini sürdürdüğü takdirde, Paris Saint-Germain’in hem Ligue 1 hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını koruması hiç de uzak bir ihtimal değil.
Maçın ardından Ligue 1+’a konuşan PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, 28 yaşındaki yıldızın önemini şu sözlerle vurguladı: “O bambaşka bir oyuncu. Ballon d’Or’u bu yüzden kazandı. Oynayış tarzı gerçekten çok farklı. Bu kalibrede bir futbolcuya sahip olmak büyük bir keyif. Onun adına da, takım adına da çok mutluyum. Devam etmemiz gerekiyor.”
Eski Barcelona teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: “Zor bir maç bekliyorduk. Bugün de ilk yarıda bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Ancak rakibin üstesinden geldik, çok iyi oynadık. Bu galibiyeti açıkça hak ettik.”
Greenwood ve Marsilya için unutulacak bir gece
Öte yandan Marsilya cephesinde tam anlamıyla unutulmak istenecek bir gece yaşandı. Eylül ayında PSG’yi sahasında 1-0 mağlup eden Roberto De Zerbi’nin ekibi, bu kez Parc des Princes’te benzer bir performansa yaklaşamadı.
Marsilya adeta sahadan silinirken, eski Manchester United oyuncusu Mason Greenwood da sahada kaldığı 80 dakika boyunca son derece etkisizdi ve kaleyi bulan tek bir şut dahi atamadı. Bu sonuç, iki kulüp arasında oynanan 110’dan fazla Le Classique maçında Marsilya’nın aldığı en ağır yenilgi olarak kayıtlara geçti.
Karşılaşma sonrası hiçbir mazeret üretmeyen takım kaptanı Leonardo Balerdi, PSG’nin 12 puan gerisine düşmelerine neden olan bu ağır yenilgiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bunu kabul edemeyiz, buraya bunun için gelmedik. İlk yarıda oyunun tamamen dışındaydık ve böyle bir takıma karşı bunun bedelini ödüyorsunuz.”
