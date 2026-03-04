Dembele, kondisyonuna temkinli bir yaklaşım sergiledi ve özel olarak hazırlanmış antrenmanlarda hazır olduğunu gösterdikten sonra takım arkadaşlarına tam antrenmanlara katıldı. PSG teknik ekibi, eski Barcelona kanat oyuncusunu çok erken sahalara döndürmekten kaçınmak istedi ve sezonun sonuna kadar uzun vadeli olarak sahalarda kalabilmesini öncelikli olarak gördü.

PSG, Ligue 1 tablosunda ikinci sıradaki Lens'in dört puan önünde liderlik koltuğunda otururken, Luis Enrique için zamanlama daha iyi olamazdı. Dembele, bu Cuma akşamı Parc des Princes'te şu anda yedinci sırada yer alan Monaco'yu ağırlayacak olan maç kadrosuna dahil edilmek için yarışıyor ve bu, forvet için potansiyel bir döngünün tamamlanması anlamına geliyor.