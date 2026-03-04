AFP
Çeviri:
Ousmane Dembele, iki haftalık sakatlık döneminin ardından PSG'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Önemli Monaco maçı öncesinde..
Ballon d'Or ödülü sahibi takıma geri dönüyor
İki haftalık biraradan sonra, Ligue 1'de Metz'e karşı 3-0 ve Le Havre'ye karşı 1-0 galibiyetleri ile Prenslik kulübüne karşı 2-2 berabere kaldıkları maçlar olmak üzere üç önemli maçı kaçıran 2025 Ballon d'Or kazananı, RMC Sport'un haberine göre artık takımına geri döndü. İyileşmesi, sahalara dönüşünde herhangi bir aksilik yaşamaması için tasarlanan bireysel rehabilitasyon döneminin ardından gerçekleşti.
- AFP
Birinci takıma kademeli dönüş
Dembele, kondisyonuna temkinli bir yaklaşım sergiledi ve özel olarak hazırlanmış antrenmanlarda hazır olduğunu gösterdikten sonra takım arkadaşlarına tam antrenmanlara katıldı. PSG teknik ekibi, eski Barcelona kanat oyuncusunu çok erken sahalara döndürmekten kaçınmak istedi ve sezonun sonuna kadar uzun vadeli olarak sahalarda kalabilmesini öncelikli olarak gördü.
PSG, Ligue 1 tablosunda ikinci sıradaki Lens'in dört puan önünde liderlik koltuğunda otururken, Luis Enrique için zamanlama daha iyi olamazdı. Dembele, bu Cuma akşamı Parc des Princes'te şu anda yedinci sırada yer alan Monaco'yu ağırlayacak olan maç kadrosuna dahil edilmek için yarışıyor ve bu, forvet için potansiyel bir döngünün tamamlanması anlamına geliyor.
Şampiyonlar Ligi hedefi göz önünde
Ligue 1 mücadelesi öncelikli olsa da, Parisli yönetim Avrupa'daki ilerleyişe de dikkat kesilmiş durumda. Bu sezon tüm turnuvalarda 11 gol atan Fransız yıldız, Monaco maçından sakatlık yaşamadan çıkarsa, önümüzdeki Çarşamba günü Chelsea ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ilk 11'de yer alabilir.
Luis Enrique, Premier League devlerinin ziyareti için en yaratıcı oyuncusunu sahada görmek için can atıyor. Dembele'nin savunmacıları geçme ve oyunu genişletme yeteneği, kısa süreli sakatlığı sırasında çok özlendi ve onun dönüşü PSG'nin hücum hattına önemli bir güç katacak.
- AFP
Luis Enrique için daha fazla destek
İyi haberler Dembele ile sınırlı değil, PSG sağlık departmanı diğer önemli oyuncuların da sahalara dönmesine izin verdi. Ayak bileği problemiyle boğuşan orta saha oyuncusu Joao Neves antrenmanlara yeniden başladı. Benzer şekilde, çok yönlü oyuncu Senny Mayulu da baldır problemini aşarak takıma yeniden katıldı.
Mayulu ve Neves, bu hafta takımla birlikte tüm antrenmanları tamamladı. Perşembe günkü son hazırlık antrenmanlarında artan iş yüküne olumsuz tepki vermezlerse, PSG'nin ligin zirvesindeki konumunu sağlamlaştırmak için Monaco ile oynayacağı maçta Dembele ile birlikte kadroda yer almaları bekleniyor.
Reklam