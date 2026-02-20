Çeviri:
"Otoyolda bağırmıyordu" - Michael Carrick, Manchester United'daki görevin kendisine verildiğini nasıl öğrendiğini açıkladı
Carrick, Solskjaer'i geçerek Manchester United'ın geçici teknik direktörlüğüne getirildi.
Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in antrenörlük ekiplerinde görev yapan eski İngiltere milli futbolcu Carrick, 13 Ocak'ta United'ın geçici teknik direktörü olarak atandı. Darren Fletcher, Ruben Amorim'in kovulmasının ardından iki maçta geçici teknik direktörlük görevini üstlenmişti.
Solskjaer, daha önce üç yıl boyunca takımın başında yer almış olması nedeniyle yeniden göreve gelme adayları arasındaydı, ancak Norveçli teknik adam, kısa süren görüşmelerin ardından nihayetinde göz ardı edildi. Carrick, Championship ekibi Middlesbrough ile yollarını ayırmasından yedi ay sonra yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturdu.
- Getty Images Sport
Carrick, yönetim görevini devralmasına nasıl tepki gösterdi?
BBC Sport'un Old Trafford'dan ne zaman telefon aldığını sorduğu Carrick, "Aslında arabadaydım. Mesaj geldiğinde Newcastle'a doğru yola çıkmıştım. Duymak hoş bir şeydi, elbette öyleydi, ama aslında oldukça sakindim.
Nedenini bilmiyorum, ama doğru hissettim. Bu, benim kibirli ya da kayıtsız olduğumdan değil, sadece oldukça normal hissettim. Bu durumdan iyi bir his alıyorsunuz, ama ben buradayım çok uzun zamandır ve o kadar çok şey yaşadım ki, muhtemelen bir noktada, içten içe bu fırsatın geleceğini umuyordum - ve neyse ki geldi.
Bu haberi aldığında verdiği tepkiyi şöyle ekledi: "Dinle, tabii ki çok sevindim. Bu kulüpte olmak özel bir şey, bu yüzden bunu küçümsemiyorum, ama telefonu kapattıktan sonra otoyolda bağırıp çağırarak kutlama yapmadım. Sadece eşimi aradım ve 'olanlar bunlar, durumumuz bu' dedim."
Carrick, Ferguson'un meşhur saç kurutma makinesini yeniden kullanmaya başlayacak mı?
Carrick, Manchester City, Arsenal, Fulham ve Tottenham'ı yenerek dört maçlık galibiyet serisiyle göreve başladı. Ardından eski kulübü West Ham ile 1-1 berabere kalarak dramatik bir puan aldı.
Eski orta saha oyuncusu, bağırıp çağırma türünden bir karakter değil. BBC'ye, Sir Alex Ferguson'un soyunma odasında yaptığı gibi sert eleştirilerde bulunup bulunmayacağı sorulduğunda, "Evet, bunu taklit edebileceğimi sanmıyorum! Denemeyeceğim bile! Bunu birkaç kez gördüm ve insanı koltuğunun arkasına yaslayıp, ondan uzaklaşmaya çalıştırıyor. Ama yine de, Sir Alex'ten bahsediyorsunuz ve o, insanları kullanma ve onlardan en iyi şekilde yararlanma konusunda bir dahiydi - destek, zorlama, bazen zorlamadan biraz daha sert - ama işe yarıyordu. Her şey, oyuncularından en iyi şekilde yararlanmakla ilgiliydi."
- Getty Images Sport
Carrick kalıcı olarak atanabilir mi?
Carrick, sadece kısa süreli olarak atandığının ve her maçı tek tek ele alması gerektiğinin tamamen farkında, ancak kalıcı bir sözleşme imzalamak istediği gerçeğinden kaçınmıyor.
Gelecek planları sorulduğunda şöyle dedi: "Bu hazır bir cevap değil - benim için bu en üst düzey bir görev. Gerçekten çok keyif alıyorum, yaptığım işi seviyorum. Şanslıyım. Bulunduğum konumdan dolayı kendimi ayrıcalıklı hissediyorum, ama bu, yapabileceğime inandığım ve bunu yapmak için burada olduğum gerçeği değil.
"Geldiğimde de söyledim - bunun duygusal bir yanı var... rolü anlamak, kulüpte yetişmek, burada olmak, kulübü sevmek, taraftar olmak ve tüm bu yönleri bir şey. Ama aslında, şu anda burada bir iş yapmak, iyi bir takım oluşturmak ve başarılı olmak için bulunuyorum.
“Bunun ne kadar süreceği bana bağlı değil ama burada olmayı seviyorum ve burada olduğum sürece elimden gelen her şeyi yapacağım. Ve her zaman futbol kulübünün yararı için uzun vadeli planlar yaparım. Bence olması gereken budur.”
Carrick, Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi hedefleyen United'ı Premier League'in ilk dördüne taşıdı ve Pazartesi günü David Moyes ve Everton ile Hill Dickinson Stadyumu'nda karşılaşacakları maçla Red Devils'ın teknik direktörü olarak altıncı maçına çıkacak.