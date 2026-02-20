"Otoyolda bağırmıyordu" - Michael Carrick, Manchester United'daki görevin kendisine verildiğini nasıl öğrendiğini açıkladı

Carrick, sadece kısa süreli olarak atandığının ve her maçı tek tek ele alması gerektiğinin tamamen farkında, ancak kalıcı bir sözleşme imzalamak istediği gerçeğinden kaçınmıyor.

Gelecek planları sorulduğunda şöyle dedi: "Bu hazır bir cevap değil - benim için bu en üst düzey bir görev. Gerçekten çok keyif alıyorum, yaptığım işi seviyorum. Şanslıyım. Bulunduğum konumdan dolayı kendimi ayrıcalıklı hissediyorum, ama bu, yapabileceğime inandığım ve bunu yapmak için burada olduğum gerçeği değil.

"Geldiğimde de söyledim - bunun duygusal bir yanı var... rolü anlamak, kulüpte yetişmek, burada olmak, kulübü sevmek, taraftar olmak ve tüm bu yönleri bir şey. Ama aslında, şu anda burada bir iş yapmak, iyi bir takım oluşturmak ve başarılı olmak için bulunuyorum.

“Bunun ne kadar süreceği bana bağlı değil ama burada olmayı seviyorum ve burada olduğum sürece elimden gelen her şeyi yapacağım. Ve her zaman futbol kulübünün yararı için uzun vadeli planlar yaparım. Bence olması gereken budur.”

Carrick, Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi hedefleyen United'ı Premier League'in ilk dördüne taşıdı ve Pazartesi günü David Moyes ve Everton ile Hill Dickinson Stadyumu'nda karşılaşacakları maçla Red Devils'ın teknik direktörü olarak altıncı maçına çıkacak.